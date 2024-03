El centrocampista ilicitano de 29 años sigue haciendo historia en el club colchonero. La suma de encuentros en los que ha vestido la elástica rojiblanca asciende a 417. Tras militar más de una década en el club, estos números le han hecho posicionarse como el noveno jugador que más partidos ha disputado con el cuadro madrileño.

“Lo bueno es que hay una mezcla de veteranía, gente joven, de edad media, gente mayor que nos da ese punto experiencia de saber gestionar y gente joven que nos da esa vitalidad que el equipo necesita. Nunca he tenido un vestuario malo en el Atlético de Madrid y eso es lo que hace que el equipo pueda competir por todo”, comentaba para una entrevista en Mundo Deportivo.

El jugador nacido en Elche, llegó a las filas del conjunto rojiblanco con tan solo 13 años, durante la temporada 2008/2009. Procedente de la cantera del Real Madrid, pisó terreno atlético y comenzó a brindar calidad en el Cadete B. Tras su gran paso por el juvenil, llegó a conseguir su principal objetivo: debutar con el primer equipo.

Debutó con el primer equipo un 8 de marzo de 2012, en un partido de ida de los dieciseisavos de la UEFA Europa League contra el Besiktas en el Vicente Calderón. Rondaba el minuto 84 cuando un joven Saúl, de apenas 17 años, con el número 48 a la espalda sustituía a Koke. Tras ese día se convertiría en el jugador más joven del club en debutar en esta competición.

“En ese partido cumplí un sueño, que en ese momento ni lo pesaba, fue todo muy rápido. El Cholo Simeone en un partido del "B" vino a vernos, en ese partido justamente jugué de pivote, hice un gran partido, jugué el domingo y el jueves estaba jugando ya con el primer equipo. En ese momento no te das cuenta de lo que estas consiguiendo y la verdad que ahí es cuando verdaderamente disfrutas del todo”, palabras del jugador para el Diario AS.

Firmó su debut en liga el 21 de abril de 2013. El equipo colchonero se enfrentaba ante el Sevilla fuera de casa, y Saúl pudo disfrutar de unos minutos al entrar al campo en el minuto 89 por Koke.

Siguió pasando el tiempo y su andadura por el cuadro colchonero iba tomando importancia, hasta llegar al 16 de septiembre del año 2014, partido de La Liga de Campeones contra el Olympiacos. Encuentro en el que Saúl, ya con 20 años, pudo disputar sus primeros 19 minutos en esta importante competición.

El viernes 8 de marzo se cumplían 12 años desde su debut con la elástica rojiblanca y el jugador lo agradeció a través de sus redes sociales con un vídeo de sus mejores momentos.

El centrocampista rojiblanco ha marcado 48 tantos y ha repartido 24 asistencias con la camiseta del Atlético de Madrid.

Uno de sus goles más importantes, sin duda, fue el que marcó ante el Bayern Múnich en la semifinal de la Copa de Europa del año 2016. “Un gol en una semifinal de Champions se da una vez en la vida, coger un balón en el mediocampo regatearte a cinco jugadores y meterlo, no me lo creía sinceramente. Me marcó y marcará el resto de mi vida”, comentaba el jugador al Diario AS.

El 7 de junio de 2022 el jugador ilicitano se despedía del Chelsea tras pasar una temporada como cedido en el club londinense.

