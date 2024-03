El Atleti volvió a perder en otro partido fuera de casa, un Atleti que fallaba mucho en los pases y que como es costumbre esta temporada volvían a ser muy frágiles sin la afición. Esta vez contra el Cádiz CF que lograba romper una racha negativa de 23 partidos sin ganar.

Pese a que el Atleti encajó dos goles, el guardameta esloveno no pudo hacer nada para evitar los tiros, el Cádiz tiró dos veces y metió los dos, pero el resultado no tuvo nada que ver con la portería.

Nota: 6

Lino fue de los mejores jugadores del partido del Atleti, atacando y defendiendo a partes iguales, y sin jugar en la delantera el que más jugadas de peligro creo, llegando a tirar en algunas ocasiones, y estando apunto de meter un golazo por la escuadra para recortar las distancias en la segunda parte.

Nota: 7,5

Hermoso tampoco lo hizo mal, pero tampoco fue su mejor partido, estuvo correcto, con varias recuperaciones y algún intento disimulado de asistir a sus compañeros sin éxito. Pese a ello estuvo bien en el partido y evitando varias ocasiones de gol.

Nota: 6,5

Paulista se localizaba de central fijo en el esquema de cinco defensas del Atleti por segunda vez consecutiva. Sin dudarlo fue el que peor partido jugó en defensa, siendo el señalado en los dos goles del Cádiz, el brasileño falló en el primero de Juanmi, un centro lateral en el que le dejó libre al delantero en lugar de seguirle dejando que con un salto fácil rematase a portería. Y en el segundo que falló en el intento de despeje de cabeza dejando a Juanmi rentar a placer.

Nota: 3

Axel Witsel fue otro de los defensas que hizo un buen partido, jugando bien en defensa sin perder la pelota y evitando jugadas sin problemas. Además también intentó llevar balones a los delanteros.

Nota: 7

Witsel despejando. Fuente: Atleti: ‘X’

Llorente no tuvo su partido en la defensa a pesar del esquema de cinco defensas, sino que lo tuvo en ataque, intentó, al igual que su otro compañero de carril, generar jugadas de gol, llegando a tirarle a Ledesma, pero flojo y al medio. Recibió una amarilla por una falta, y dio un pase clave que no acabó como se esperaba.

Nota: 7

Llegamos a las zonas encharcadas del partido. Saúl, desde hace tiempo que no se ve la mejor versión de Saúl en el Atleti, pero las sensaciones que dejó tampoco son buenas, perdiendo balones, tampoco generaba goles, ni asistencias, y siendo sustituido en el inicio de la segunda parte. Mal partido del centrocampista, que no ayudaba en el ataque al club.

Nota: 4

En el centro del campo fue el que más tiempo jugó, pero al igual que sus compañeros no generó ocasiones de peligro, perdió bastantes posesiones, pero no fue el peor del centro del campo. Fue sustituido en el 78’ pero no fue por el partido que estaba haciendo, sino más por el partido que tendrán contra el Inter.

Nota: 5,5

También fue sustituido en el descanso, y no pudo hacer mucho para que su equipo generase ocasiones claras de gol, pese a eso generó un pase clave, pero en líneas generales se esperaba más de él y no demostró nada en esos 45’ minutos que jugó.

Nota: 6

Álvaro Morata

Si el equipo no pudo marcar, sin duda fue por partidos como los que tuvieron Morata y Memphis. Morata no llegó ni a tirar entre los tres palos, y su único tiro se fue muy lejos de la portería del Cádiz. Pese a eso el Cholo le dejó todo el partido.

Nota: 2

Memphis Depay a diferencia de su compañero si llego a tirar a portería, aunque le llegaba a las manos sin problema al portero, y llegó a intentar varias jugadas estando muy poco certero y siendo sustituido al descanso.

Nota: 2,5

Ahora toca analizar los jugadores que salieron del banquillo.

El argentino entró para jugar toda la segunda parte en lugar de Saúl, tuvo un partido muy impreciso en los pases y sin mucha profundidad.

Nota: 4

El joven canterano del Atleti también jugó toda la segunda parte y llegó a dar varios pases clave, generando asistencias que no se plasmaron en el marcador, pero lo intentó desde que entro.

Nota: 6.5

Ángel Correa

Entro por Memphis en el descanso y fue el encargado de intentar la remontada, tuvo bastantes ocasiones pero el olfato goleador no estuvo tan presente como las ganas.

Nota: 6

El joven futbolista belga entró por Samuel Lino, estuvo atento en defensa pero no pudo hacer mucho daño en ataque.

Nota: sin calificación

Tuvimos debut de la cantera rojiblanca, un joven delantero marroquí de 20 años que entró para disputar los último 12 minutos de partido dejando pequeños detalles, los normales con los minutos que se le concedieron.

Nota: sin calificación

El debut de Salim El Jarabi. Fuente: Atleti ‘X’

Hace frío fuera de casa

El Atleti esta temporada no sabe jugar fuera del metropolitano, volviéndola a liar en un partido que ‘a priori’ no debería presentar tantos problemas como contra los de arriba, dejando en claro una falta de contingencia de los futbolistas, tanto en juego como en físico, dando la impresión de que algunos de ellos ni querrían disputar este tipo de partidos. El Atleti con otra derrota de visitante, seguirá cuarto, pero si nos vamos a la clasificación este equipo sería octavo por los partidos jugados de visitante, y primeros con los de local, unas estadísticas que hablan raro de lo que está haciendo este equipo en la temporada.

A los de Simeone les tocará hacer frente al Inter de Milán tras esta desastrosa derrota, un partido que será clave para lo que resta de temporada y que será frente a la afición, por lo que los problemas de visitante quizás se disipan.