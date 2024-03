La derrota en tierras gaditanas también trajo algo positivo; el debut del canterano de apenas 20 años, Salim El Jebari. El año pasado, en el mismo escenario, fue Pablo Barrios quien se estrenó en la élite del fútbol español, ahora le tocaba a El Jebari. El buen trabajo del delantero dio sus frutos, entrando en varias convocatorias en estos últimos meses y este sábado tuvo su primera oportunidad ingresando al campo por Koke en el minuto 77, donde no pudo demostrar a ciencia cierta sus aptitudes al ser frenado por la zaga gaditana.

El canterano llegó a la disciplina rojiblanca en 2018 y tras pasar por las categorías inferiores se ha hecho un hueco en el filial, dirigido por Luis García Tevenet. Ha disputado 22 de los 26 partidos posibles con la unidad B del Atlético de Madrid, marcando tres tantos y otorgando cinco asistencias, lo cual no pasó desapercibido para el Cholo Simeone,, que confió en el joven marroquí.

El Jebari frente al CD Alcoyano. | Foto: Atlético de Madrid.

“Desde pequeño sueñas con eso y llega el día en el que lo cumples y no te salen ni las palabras”

El ‘30’ rojiblanco compareció ante los medios tras su debut en LaLiga EA Sports, donde señaló que “es un orgullo, desde pequeño se sueña con eso y llega le día en el que lo cumples y no te salen ni las palabras”.

También contó cuáles fueron las palabras del técnico argentino justo antes de su salida al césped del Nuevo Mirandilla; “me ha dicho que sea yo mismo, que haga lo mismo que hago con mi equipo, que vaya hacia adelante y me atreva. Y cuando estaba ahí para salir solo tenía ganas de jugar ya”.

Además, lanzó un mensaje a sus compañeros de cantera para “seguir soñando”; “que sigan soñando, que sigan creyendo, que sigan trabajando día tras día, que no bajen los brazos, que tengo el ejemplo de Pablo que compartí equipo con él, y bueno fue el primero que tiró esa puerta como bien se dice. Yo he intentado seguir de lo mejor posible, he tenido la suerte de debutar y nada para todos esos chicos que no se rindan y que sigan soñando”, añadió.