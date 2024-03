Los hispalenses regresan al verde y esta vez se desplazan hasta el Power Horse Stadium tras ganar a la Real Sociedad en la jornada anterior. El equipo de Nervión aspira a seguir escalando puestos en la clasificación, mientras que los locales buscan acumular victorias para escapar de la zona de descenso o, al menos, evitar ser los últimos posicionados en la tabla. En referencia a esta situación y otros interrogantes, Quique Sánchez Flores responde a los medios en la rueda de prensa previa al enfrentamiento.

Declaraciones del entrenador:

El técnico sevillista abrió la comparecencia hablando sobre el rival al que se enfrentan mañana: “Va a ser un partido muy complejo, hemos seguido la trayectoria del Almería durante esta semana y hemos visto que compite muy bien. Cuando pierde lo hace por la mínima y en campos tan complicados como el Bernabéu o Mestalla”. “Grandes equipos como el Girona FC y el Athletic Club no le han podido ganar”. “Tenemos que tratarlos con el máximo respeto y a partir de ahí tener la máxima ambición posible para ganar y sacar los puntos necesarios”.

En lo referente a la vuelta de jugadores al verde como Lukebakio, Marcao o incluso Jesús Navas, y los posibles cambios en el once inicial, Sánchez Flores se mostró contundente: “No van a estar al cien por cien evidentemente porque son lesiones largas, pero sí que están entrenando francamente bien. Varios se van a incorporar a la lista de convocados y eso es una noticia fantástica para el equipo”. “Lo fundamental para nosotros es que los mejores estén sobre el campo, los chicos que vienen de estar meses fuera son grandes jugadores, pero no están en su mejor momento, por ello, no me puedo plantear ahora un cambio radical”.

En cuanto a la situación actual del conjunto hispalense, aseguró: “La gran presión que hemos tenido con el Sevilla FC durante las primeras cinco o seis semanas era salir a jugar sin saber lo que iba a ocurrir. Ahora tenemos la necesidad de hacer puntos, de competir, de ser ambiciosos, de cumplir nuestros objetivos y de sentirnos mejores”. “Lo que nos aporta cierta tranquilidad es saber que estamos todos direccionados en un mismo sentido, aunque eso no nos aleja de saber que vamos a tener partidos dificilísimos como el de mañana”.

Tras un comienzo de temporada complicado, el conjunto de Nervión comienza a obtener resultados positivos, aún así, no se pueden permitir errar: “Estamos en el proceso de confirmar cosas constantemente”. “Estamos compitiendo bien y teniendo regularidad en la cita con los goles, por lo que vamos a seguir haciendo fuerza para que se mantenga esa dinámica”. “Confiarse en la alta competición es un error gravísimo”.

Parte de la plantilla en el entrenamiento | Foto: Instagram @sevillafc

Una semana más se refirió a los aficionados y las sensaciones positivas que transmiten en cada enfrentamiento: “El verlos cada vez más alegres y conectados con nosotros nos confirma que estamos en el camino correcto y que cada vez nos parecemos más al equipo que quieren ver”.

“Marcao es un jugador que quiere avanzar y mejorar con el tiempo, queremos más futbolistas como él en el terreno de juego, que más allá de su experiencia de jugar en equipos mayores, quiera pertenecer al club y progresar”, señaló acerca del brasileño.

Marcao entrenando tras la lesión | Foto: Instagram @marcao

Sobre la derrota del Atlético de Madrid ayer contra el Cádiz CF, comentó : “Jugamos la liga de todos, pero la más importante es la que juega el propio Sevilla. Somos inconformistas y estamos siempre en la búsqueda de los aspectos que queremos mejorar”.

Finalizó la entrevista abordando su continuidad como entrenador en el club andaluz de cara a los próximos años: “Pido por favor que no me hagáis estas preguntas hasta el final. Mi mentalidad es mejorar constantemente y estar con grandes jugadores alrededor”, concluyó el técnico.