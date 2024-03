La temporada del Sevilla FC ha pasado de estar en un plano muy oscuro a haber luces que han iluminado bastante la situación por la que pasaba el club rojiblanco. No es baladí lo realizado por el conjunto andaluz, pues de un calendario donde se presuponía sacar pocos puntos debido a la dificultad (Atlético de Madrid, Valencia, Real Madrid y Real Sociedad) ha obtenido siete de doce posibles, números muy muy positivos. Fruto de ello es la diferencia respecto a la zona peligrosa, que con la victoria del Cádiz frente al Atleti se sitúa en cinco puntos, lo que hace vital la victoria sevillista en el partido que cierra la jornada. Con esa buena racha, los de Quique Sánchez Flores pasaron de estar a un punto del pozo, a estar incluso a ocho.

Un desastroso récord histórico en Laliga

Se puede decir que el Almería es un equipo de récord y no sería mentira. La otra parte de la afirmación es que lo es por el desastre de temporada que está firmando. Por primera vez en la historia de la competición, existe un equipo que en la jornada 27 aún no ha ganado ningún partido. Dato tan espeluznante como cierto, porque los almerienses han sido incapaces de sumar tres puntos en ninguno de los encuentros que han disputado hasta la fecha. Su salvación pasa por un milagro que, de suceder, sería otro acontecimiento rara vez visto, pues en su cuenta disponen de sólo nueve puntos de 81 que se han jugado, y se halla a 15 del emplazamiento que marca la permanencia. Aunque no sea matemático, está muy complicado, pues quedan once jornadas y para que eso acontezca, debe cambiar mucho lo visto en lo que llevamos de temporada, que ya es algo más del 70%. Aún así, en algún momento deberán ganar y quien sabe si dicho triunfo llega en la jornada 28.

Edgar González en el último partido del Almería frente al Celta | Gettyimages

Calma después de la tempestad

El Sevilla por su parte no está para presumir de temporada. Aunque sí puede hacerlo de dinámica, pues en el mes de Febrero fue el quinto mejor equipo de Laliga y tan sólo encajó dos goles jugando contra equipos muy potentes en estadios muy complicados. Pese a haber pasado un calvario nuevamente, como ya hizo la pasada temporada, ha conseguido alzar el vuelo. La solidez defensiva hallada y ansiada durante meses, y el potencial ofensivo ausente durante los primeros tiempos de esta edición de liga y presente ahora con Isaac Romero y En Nesyri, le han dado al equipo un sentido de jugar claro, efectivo y coherente. Por primera vez en lo que va de torneo saben a lo que juegan y lo hacen demostrando competitividad. Por primera vez, no da la sensación de que cualquiera te puede ganar en cualquier contexto, sino al revés, se transmite seguridad de que sea quien sea el que esté delante, los jugadores sevillistas van a salir a dar la cara y luchar. Eso es lo que deben hacer contra la UD Almería, pues pese a ser colista con una temporada para olvidar, el fútbol es impredecible y la confianza es sinónimo de ingrata sorpresa.

La dupla de moda en Sevilla, En Nesyri e Isaac, celebrando el gol a la Real Sociedad | Gettyimages

Antecedentes UD Almería vs Sevilla FC

En los partidos más recientes, los resultados favorecen a los que este Lunes serán los visitantes. En parte, porque los dos últimos partidos que ha disputado el uno contra el otro han sido en Nervión. En terreno sevillista, los locales le ganaron a los almerienses por cinco goles a uno en el partido de esta 23/24, encuentro donde Dodi Lukebakio brilló con golazo incluido y el equipo por aquel entonces dirigido por Mendilibar sacó un juego no presenciado hasta entonces. Con el modo arrolladora activado desde el minuto uno, el Almería tan sólo pudo anotar de penalti, al verse durante todo el encuentro hasta arriba de trabajo defensivo.

Dodi Lukebakio celebrando su golazo en el Sevilla 5-1 Almería | Gettyimages

Anterior a ese fue el Sevilla FC 2-1 UD Almería de la pasada 22/23, cuando el equipo nervionense estaba aún necesitado de sumar de tres para distanciarse de la zona marcada en rojo. Ese partido lo comenzó perdiendo los de, por entonces, Jorge Sampaoli nada más iniciar en el minuto dos. Un gol de Akieme en la que era prácticamente la primera jugada adelantaba a los visitantes, que posteriormente no supieron defender el resultado y vieron cómo el marcador se daba la vuelta con un penalti bien resuelto de Lucas Ocampos y un cabezazo de Erik Lamela en el 73 a pase de Bryan Gil perfecto para que los tres puntos permaneciesen en Nervión.

No obstante, si nos vamos al último partido entre ambos en el templo indálico, la cosa cambia. Nos tenemos que remontar a las primeras jornadas de la edición pasada de liga, la 22/23. En aquel partido ocurría lo contrario a lo que sucedería en Nervión meses después. El que cogía la delantera era el Sevilla, con un centro preciso de Telles que cabeceó Oliver Torres al fondo de la red. Sin embargo en esta ocasión los incapaces de aguantar la ventaja fueron los sevillistas, y doce minutos después de ponerse por encima, igualó Ramazani antes de ir al descanso. Ya en el segundo tiempo, el delantero de moda en aquel momento Umar Sadiq, antes de poner rumbo al País Vasco para firmar con la Real Sociedad, colocó el dos a uno con un gran gol que sería el marcador definitivo y que le daba a los anfitriones los tres puntos, dejando a los de la capital andaluza tocados en la Jornada tres al lograr sólo uno de nueve puntos jugados hasta el momento, augurando una dura temporada.

Umar Sadiq celebrando con los suyos su gol al Sevilla en la 22/23 | Gettyimages

Estadísticas UD Almería y Sevilla FC 2023/24

Por parte de los indálicos, la temporada está siendo para olvidar en todos los sentidos. En 27 partidos que han disputado no han ganado ningún partido, han empatado nueve y han perdido en 18 ocasiones. Esto por tanto les deja con nueve puntos cerrando la clasificación por debajo. Los números en cuanto a goles también son alarmantes y explican la mala situación de la entidad, pues han anotado 25 goles y recibido más del doble, 55 tantos.

En el lado sevillista se ve de otro color la cosa. Tras unos meses muy grises tirando a negros, han logrado seis victorias, nueve empates y doce derrotas en las 27 jornadas jugadas hasta ahora. tres de esos seis triunfos los ha logrado en los últimos cinco partidos. Estas estadísticas lo sitúan con 27 puntos en la posición número 14 de la tabla. En goles, la entidad sevillana lleva 33 a su favor por 40 en contra.