Después del uno a cero cosechado por los italianos en el Giuseppe Meazza el pasado mes de febrero, al Atlético sólo le vale una victoria local.

Con hambre de remontada, la afición volverá a llenar el estadio y creará el ambiente de las grandes noches. El primer gol lo mete el público, y de eso en el Metropolitano son conscientes.

Dudas en la plantilla

El Atlético de Madrid encadena la peor racha de la temporada. Después de una primera fase europea llegó una buena estabilidad liguera y una clasificación a las Semifinales de Copa del Rey. Sin embargo, la temporada se truncó coincidiendo con la baja del mejor de los suyos: Griezmann.

En los últimos cinco partidos, los rojiblancos sólo han logrado salir victoriosos en uno de ellos, ante el Betis. Un empate en Almería y una derrota en Cádiz alejaron a los del Cholo de la parte alta de la tabla. Además, una derrota ante el Athletic Club les eliminó la idea de hacerse con la Copa; y perdieron en el Giuseppe Meazza en la ida del partido que, precisamente, analizamos.

Simeone, pensativo | Foto: Atleti

¿Mal estado de forma de la plantilla?¿Mal estado anímico?¿Bajas importantes? Quizá, ninguno de los planteamientos de culpabilización sean ciertos. Más bien, nace un cúmulo de todas las sensaciones negativas que pueden llegar a ocurrir en una temporada. La afición, e incluso la plantilla, habían puesto especial ilusión en la consecución de una Copa del Rey que no gana desde el 2013. Pero a futbolistas del más alto nivel no les puede afectar tanto la derrota, y Simeone lo sabe.

El argentino se agarra a la magia del Metropolitano, más si cabe esta temporada. De los últimos treinta partidos, sólo ha perdido uno contra el Athletic Club que, hasta Simone Inzaghi lo reconoció en rueda de prensa, no debieron perder. Se encomienda a los suyos. A esa gente que, día tras día, se levanta con ilusión de poder volver a vivir un partido europeo y que nunca van a fallar, esperando que los jugadores estén a la altura.

Si había un lugar clave esta temporada para llevar a cabo una remontada contra el último subcampeón continental era el Metropolitano.

El Inter, un rodillo

Los italianos son la sensación de Italia. Son los jugadores más en forma unidos a un magnífico entrenador. Son los líderes de la Serie A. Y son temidos en Europa.

Benjamin Pavard contempla el escenario del partido | Foto: @Inter

Así se vio en el primer partido del emparejamiento. Un Inter de Milán exhuberante, rápido, contundente, pero que sólo fue capaz de lograr un gol en la meta de Jan Oblak.

Si al comienzo de la temporada ya estaban en boca de todos, el efecto se vio incrementado con la llegada del nuevo año. Un 2024 en el que en todos los partidos que ha disputado, ya sea con suplentes o titulares, en liga o en copa, en Europa o en Italia, de local o visitante, ha salido ganando. El pasado Sábado vencieron por cero a uno al Bolonia en una Serie A que tiene más que sentenciada con una distancia insalvable con el segundo clasificado.

Simone Inzaghi no convoca por lesión a Carlos Augusto y Arnautovic, autor del tanto de la ida que da la ventaja a los italianos. Eso sí, contará con Lautaro Martínez (máximo goleador de la liga italiana) con total descanso, después de descansar en el último partido.

Preparación del Atlético

Entrenamientos muy serios realizados por parte del Atlético de Madrid antes de recibir a los lombardos en la vuelta de Octavos de Final de la Champions League. Sesiones en las que se han confirmado, si no hay ningún inconveniente de última hora, las muy positivas novedades de Barrios, Azpilicueta y Griezmann.

Pablo Barrios se perdió el partido ante el Cádiz por haber estado inmerso en un proceso febril; César Azpilicueta entrará, presumiblemente, en la convocatoria, después de superar su lesión de menisco que le ha tenido fuera dos meses; y Antoine Griezmann vuelve en plena forma y apunta a la titularidad en el partido clave de la temporada, después de lesionarse en el partido de ida. Además, completó una parte del entrenamiento en el gimnasio con los fisioterapeutas para estar al cien por cien.

Con la reciente incorporación al grupo de estos tres jugadores, el cuerpo técnico trabajó con intensidad los entrenamientos previos a la Liga de Campeones. Primero con métodos de activación que, posteriormente, derivaron en trabajo con pelota. Simeone preparó a sus pupilos ejercicios de posesión de balón en espacios reducidos, claves para superar la presión asfixiante de los de Lombardía.

El argentino probó en el comienzo de la semana un once bastante reconocible (3-5-2): En portería Oblak; Savic, Witsel y Hermoso en la línea de tres; con Molina y Lino en los carriles. En la medular Koke, De Paul y Llorente. Morata y Griezmann estarían en la punta de ataque. A priori, no se alejará en demasía del equipo inicial que veremos en la previa del encuentro.

Última oportunidad de la afición

La hinchada, molesta por la actitud del equipo en los últimos partidos, regala una última oportunidad a sus futbolistas para honrar el escudo del Atlético de Madrid. Una oportunidad que regalan, no por los jugadores, sino por cada una de las historias que les han hecho ser de este club.

Volverá a llenarse el Cívitas Metropolitano, como es habitual. Sesenta y cinco mil gargantas atléticas entonarán el himno del Atlético, para que no sea la última vez que lo hagan esta temporada.

Recibimiento al autobús del Atlético de Madrid | Foto: @Atleti

Desde el sector más pasional de la afición, se confirmó un gran recibimiento con pirotecnia y cánticos a la llegada del autobús del equipo. Ambiente de partido gigante, en busca de una remontada que busca romper la estadística de los de Inzaghi.

Estadísticas del partido de Ida

En el partido de ida en el Giuseppe Meazza disputado el pasado 20 de Febrero, los italianos pasaron por encima de los españoles pero no consiguieron cerrar la eliminatoria.

Diecinueve intentos, de los que únicamente cinco fueron a puerta, no fueron suficientes para derribar la portería del esloveno más de una vez. El Atlético, por su parte, no consiguió disparar a puerta en sus siete intentos. Estadística más que engañosa, debido a que tuvo ocasiones muy claras que no pudo concretar y que salieron rozando los postes.

Lino y Griezmann disputan un balón en Milán | Foto: @Atleti

En la posesión salió victorioso el Inter de Milán (57%-43%), como en casi todos los duelos del partido. No fue un partido excesivamente brusco pero en el que surgieron seis acciones de infracción de manera totalmente deportiva. Cuatro tarjetas amarillas fueron para los madrileños, y dos, para el Inter.

Sommer no realizó ninguna parada importante, mientras que Oblak sí que tuvo mucho más trabajo. El Atlético, cuando mejor se encontraba para aguantar el, por aquel entonces, cero a cero, provocó un error de comunicación entre Reinildo y de Paul que acabó en el tanto de Arnautovic.