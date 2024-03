Sin los mejores no hay Champions

Sin el mejor defensa (Giménez), el mejor centrocampista (Koke), el delantero más entonado (Memphis) y su mejor hombre (Griezmann) el Atleti saltó al Metropolitano para jugarse las habichuelas con un Barca que venía con la flecha hacia arriba por los últimos resultados en Liga y en Champions.

Y aunque hubo intención, fútbol y ganas durante los primeros 30 minutos, el gol de Joao en la primera clara de los culés dejó sin argumentos a los hombres de Simeone que desde ese momento decidieron entregar la cuchara por la falta sobre todo de frescura física.

Once del Atleti/Club Atlético de Madrid

El Cholo intentó revolucionar al equipo al principio de la Segunda Parte dando entrada a Griezmann por Lino y a Memphis por Morata, pero todo acabó cuando De Paul regaló un balón muy peligroso al rival cerca del marco de Oblak y el Barca ajustició con el segundo tanto obra de un Lewandowski muy mejorado respecto de las últimas fechas, que cerró una actuación inmejorable con 1 tanto y 2 asistencias.

Griezmann no fue la solución/Club Atlético de Madrid

Memphis en un lance del juego/Club Atlético de Madrid

Queda claro que para competir con trasatlánticos como el Barca o salen con todos los buenos o está dejando claro que el partido no va con ellos

De Barça a Barça, 14 meses imbatido en Liga

Fue el 8 de enero de 2023, cuando un Barca líder se presentó en el Metropolitano y ganó con un solitario gol de Dembélé.

Imagen partido Atleti Barca 2023/Club Atlético de Madrid

Ayer los culés volvieron a abrir la herida de las derrotas en Liga en feudo propio del conjunto colchonero.

¿Será la excepción que confirma la regla y el feudo colchonero seguirá siendo casi inexpugnable? En próximas fechas con Girona, Atlhetic, Celta y Osasuna próximos rivales en Liga quedará todo dicho.

Toca amarrar el cuarto puesto

Con la Champions como objetivo prioritario, tanto para seguir inmerso en ella esta temporada como para amarrar la de la que viene, toca dar el do de pecho contra el Dortmund, los próximos 10 y 16 de abril, y no despistarse más en el torneo doméstico dónde por este orden esperan Villarreal (F), Girona (C), Alavés (F), Atlhetic Club (C), Mallorca (F), Celta (C), Getafe (F), Osasuna (C) y Real Sociedad (F), para poder entrar en esos primeros cuatro puestos que dan derecho a jugar la Champions de la temporada que viene.

Witsel en un lance en Mallorca en 2023/Club Atlético de Madrid

Sin "descanso" no hay paraíso

El parón por selecciones debe ser el punto de inflexión y el arreglo físico de una plantilla castigada por las lesiones y la acumulación de partidos.

Koke, el Capi y motor del Atlético de Madrid, tiene por delante dos semanas para darle descanso a su extenuado físico y llegar al último tramo de temporada fresco.

Koke/Club Atlético de Madrid

Giménez y Hermoso, fundamentales en la defensa, también obligados a descansar por las lesiones que ambos arrastran. El uruguayo casi con toda seguridad estará para los próximos y fundamentales choques del conjunto rojiblanco.

Hermoso/Club Atlético de Madrid

Azpilicueta otro que se apunta tras su operación de menisco y al que este parón le va a venir muy bien para ponerse al cien por cien.

Esta claro que el descanso después del ajetreo de Copa, Champions y Liga de los profesionales del Atlético de Madrid en los últimos meses les va a venir que ni pintado para afrontar este exigente fin de temporada que se le presenta al conjunto de Simeone.

Objetivo: llegar a los 14 partidos oficiales pendientes de jugar

1 de abril, el Villarreal, 10 de abril el Dortmund, 13 de abril el Girona, 16 de abril el Dortmund, 21 de abril el Alavés, 28 abril el Athletic, 30 de abril o 1 de mayo SF Champions, 5 de mayo el Mallorca, 7 ó 8 de mayo, SF Champions, 12 de mayo Celta, 15 de mayo Getafe, 19 de mayo Osasuna, 26 de mayo Real Sociedad y 1 de junio Wembley con victoria.

Llegando al 1 de junio con la clasificación de Champions asegurada en Liga y jugando ese día la temporada del conjunto rojiblanco quedaría justificada.