El Atlético de Madrid tenía ayer una cita con la historia, y es que si quería lograr la clasificación a cuartos de final de Champions League debía no sólo ganar al Inter de Milán, sino luchar contra sus propios fantasmas que durante este año están siendo más recurrentes de lo esperado.

La tarea no pintaba fácil, y es que si todo lo relacionado con el propio Atlético de Madrid no apuntaba a lograr la remontada, lo que se iba a poner en frente, el Inter de Inzaghi, transmitía más que respeto. Los datos eran aterradores, los italianos no conocían la derrota en el 2024, 13 partidos, 13 victorias, mejores números del continente europeo, y con sólo 5 goles encajados.

Recordemos que en el partido de ida el pasado 20 de febrero, el Atleti visitaba San Siro y apenas ejecutó 1 tiro a puerta en un partido que estuvo controlado en todo momento por un Inter que acechaba constantemente la portería de Jan Oblak y que por suerte para los colchoneros, el resultado fue de apenas 1-0 en contra y la sensación era de haber conseguido salir con vida de un escenario terrorífico.

Goles, intensidad y épica

Con todos los ingredientes preparados; remontada europea, los cuartos de final en juego, dos equipos históricos y la afición rojiblanca como anfitriona, el partido no pudo estar más a la altura de lo que se esperaba.

El Atlético, consciente de lo que estaba en juego y exigido por su afición tras el fracaso de hace apenas 3 días en Cádiz, comenzó ejerciendo una presión asfixiante que provocó las primeras ocasiones rojiblancas. El Inter parecía agobiado, pero consciente de sus puntos fuertes y las debilidades de los de Simeone una contra fue suficiente para que Di Marco batiera a Oblak e hiciera saltar los planes rojiblancos por los aires.

El resultado en contra, en la primera parte y poco antes del descanso llevaba la hazaña de la remontada colchonera a otro nivel. El escenario se había puesto para los grandes, y como no, la estrella atlética, Antoine Griezmann quería su momento de gloria; apenas dos minutos después, el francés cazaba un balón en el área y volvía a hacer creer al Metropolitano en la clasificación con un remate imposible para el portero interista.

La segunda parte fue intensa, con un Atleti consciente de que el tiempo poco a poco se iba echando encima y necesitaban otro gol. Las ocasiones llegaban pero el Inter era rocoso, hacía falta más que un cincel para tallar aquel muro, ese punto diferencial lo estaba jugando el Metropolitano que seguía con la esperanza intacta. Quizá fue esa dosis de fe a falta de 3 minutos para el final, lo que empujó a Memphis a rematar un pase magistral de Koke que batía a Sommer, ponía el 2-1 en el marcador, desataba la alegría en el templo atlético, igualaba la eliminatoria y forzaba la prórroga.

Memphis tras marcar el segundo gol atlético // @Atleti

Oblak, héroe rojiblanco

Con la eliminatoria empatada y los 180 minutos disputados, los equipos se conjuraban y Simeone e Inzaghi daban las últimas indicaciones a sus jugadores en los instantes previos a los 30 minutos extra que estaban por venir.

La prórroga fue intensa y sin apenas ocasiones, el trabajo en el medio campo de Koke en el Atlético y de Calhanoglu en el Inter fueron la clave que desconectó al rival y negaba las ofensivas de unos y otros. Los 30 minutos pasaron sin pena ni gloria y la eliminatoria se decidiría finalmente desde los 11 metros de la portería situada en el fondo norte del Metropolitano, era el momento de los porteros.

Muchos recuerdos invadieron en ese momento la cabeza del portero esloveno del Atleti, Jan Oblak; aquella fatídica noche en Milán en 2016 o aquel pase a cuartos ante el Leverkusen en el Vicente Calderón, entre ellos. Oblak estaba llamado para la historia, era su momento y era consciente.

Oblak tras ser reconocido como MVP del partido // @ChampionsLeague

El portero rojiblanco paró dos penaltis y acompañado por los lanzadores Correa, Memphis y Riquelme certificaron el pase a cuartos del Atlético de Madrid, la remontada épica y la eliminación del equipo más en forma de Europa hasta el momento, el Inter de Milán.

El Metropolitano, una caldera

Una de las ventajas con las que debía jugar el Atlético de Madrid era el factor cancha. El Metropolitano debía invocar el espíritu de las grandes noches del antiguo Vicente Calderón y actuar como jugador número 12.

Como ya es costumbre en este tipo de partidos en el madrileño barrio de Canillejas, la llegada del autobús rojiblanco se produjo entre bengalas y fuegos artificiales acompañados de una banda sonora de cánticos rojiblancos que sonaban al unísono, lo más parecido a un paseo por el infierno.

En el interior del Cívitas Metropolitano, donde la afición se había citado a las 20:45 para animar desde el calentamiento, la historia continuaba, cánticos, saltos desde todos los sectores y un tifo como protagonista con un lema en latín, "Ad augusta per angusta", una frase utilizada por el Imperio Romano con un simple significado, a por lo más alto a través de lo más difícil, un símil de lo que posteriormente fue el partido.

Jugadores y afición celebrando la victoria // @Atleti

Durante el partido el Metropolitano no daba tregua con sus cánticos y el apoyo al equipo, quizá fue eso lo que dio fuerza a la defensa rojiblanca, dio vida a las piernas de Koke que recorrieron 17,5km o esperanzó a Oblak en la tanda de penaltis.

Entre los mejores un año más

La llegada de Simeone en 2011 marcó un antes y después en la historia del Atlético de Madrid, y es que ayer se consolidó aún más como uno de los máximos protagonistas en la exitosa historia rojiblanca.

La clasificación de ayer ante el Inter supone la sexta vez que el club rojiblanco alcanza los cuartos de final en los últimos diez años, unos datos al alcance de muy pocos en la máxima competición continental. La última clasificación a cuartos se produjo en la temporada 2021/2022 ante el Manchester United y que continuó con la posterior eliminación contra el Manchester City.

El Atleti en la temporada 2021/2022 celebrando su pase a cuartos de final en Old Trafford // @Atleti

Un año más, los de Simeone avanzan esperanzados en el duro camino de la Champions League, y ya están a la espera del sorteo que se celebrará el viernes a las 12:00 en la sede de la UEFA en Suiza para determinar los enfrentamientos de cuartos de final, donde lo acompañará el Arsenal, Manchester City, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Real Madrid, Barcelona y PSG.