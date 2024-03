Un mal partido del Atletico de Madrid termina en goleada contra el FC Barcelona y deja a falta de nueve jornadas, fuera de la próxima edición de la Champions League. El partido era clave para seguir en la lucha de la competición, sin embargo, tras un partido entre semana, muy bueno, que logró completar una remontada de ensueño en la que fue denominada como la primera noche mágica del Metropolitano.

Una primera parte "tranquila"

El Atleti salía a un partido clave, con el once de gala, exceptuando a Koke y Griezmann que decidió darles descanso, a este ultimo de forma evidente porque llegaba de lesión y jugo los 90' minutos del encuentro contra el Inter. El encuentro comenzaba con bastante calma, con los dos equipos que sabían a lo que tenían que jugar. Un tanto superior el club rojiblanco que durante los primeros 10' minutos se mostraba mejor, el Barça fue equilibrando el partido, hasta que llegados al minuto 38' tras un tiro que paro Oblak, el Barça recuperó rápidamente el balón para que Lewandowski le diese una pase sencillo a Joao Félix y poner el 0-1, el portugués no lo celebro. Antes del final del primer tiempo, Xavi Hernández fue expulsado tras varias protestas, Xavi en tres años dirigiendo al Barça ha sido expulsado dos veces, las mismas que en 17 años jugando con el club.

Joao Félix aplaudiendo a la afición culé. Fuente: Barça en ‘X’

Segunda parte para olvidar

La segunda parte no pudo empezar peor. Tras la entrada en el campo de Antoine Griezmann y Memphis Depay por Samuel Lino y Álvaro Morata en el campo, Rodrigo De Paul, quien unos minutos antes se habia jugado la expulsión, regalaría una asistencia a Joao Félix, para que este con un pase alto al hueco se la diese a Robert Lewandowski e hiciese el 0-2. A los diez minutos aparecieron los primeros tiros a puerta del Atleti, con un doble paradón de Ter Stegen. Para el minuto 65´ el club catalán sentenciaría el partido marcando el tercero, este lo haría Fermín López, con un gran centro de Lewandowski. Al final del encuentro Molina terminaría expulsado por impedir una ocasión clara de gol.

Claves del partido

Un Barça de sobresaliente se hizo con el objetivo de asaltar el Metropolitano, con un inicio tranquilo y complicado, llegaba Joao Félix para iniciar la noche mágica. El MVP del partido fue sin duda alguna el polaco, Robert Lewandowski, seguramente hizo el mejor partido que ha hecho en esta presente temporada, dejando detalles, goles, asistencias y una calidad enorme en el campo, solo jugadores con tanta experiencia y calibre son capaces de hacer noches como la que hizo.

Lewandowski celebrando el 0-2. Fuente: Barça en ‘X’

En el Atleti las claves de un partido nefasto son la clara imprecisión y regularidad del club. Si es cierto que llegan de un partido agotador en el que fueron hasta los penaltis. El partido de De Paul es de los peores que ha hecho en la temporada, salió a la segunda parte, rozo la expulsión y regaló un pase de gol.

Otro gran problema del Atleti fue su nulo ataque efectivo, Morata fue el único jugador perteneciente a la zona de ataque que salto al partido, este como es costumbre en los últimos partidos del club, estuvo muy fallon, desperdiciando varias ocasiones de gol, y el problema de Morata es que cuando esta bien se nota muchísimo en el equipo, pero cuando esta mal, se nota el doble.

A esto añadirle los cambios, el Cholo Simeone quito del campo a Lino en el inicio del segundo tiempo, algo que puede ser normal, sino estuviésemos hablando de un jugador que siempre aporta en ataque, con centros, llegadas, tiros, asistencias, incluso algún gol hemos podido ver de sus botas. Pero decidió sustituirlo, sin un motivo muy claro aparente, puede ser el poco ataque que aporto, pero ningún jugador del Atleti estuvo especialmente atacador la noche de ayer.

También tenemos una defensa que en partidos contra el Inter se convirtió en la mejor del mundo, donde jugadores como Stefan Savic recuperando una versión del montenegrino que no se veía desde hace mucho tiempo. En cambio ayer Savic no daba ni una, dejando la sensación de que es un jugador que la edad le impide hacer más de dos partidos seguidos al máximo nivel, y eso en equipos grandes se nota. También tenemos a Axel Witsel, que estuvo imperial contra el Inter, pero que por ejemplo en el gol de Fermín estuvo muy adelantado y no llego a defender su remate de cabeza.

Solo 9 partidos de liga, más la Champions

LaLiga EA Sports esta a pocas jornadas de finalizar, y el Atleti esta a un punto de entrar en la próxima edición de la Champions League, con el ritmo e intensidad que dio el equipo en la eliminatoria de octavos, podría sin duda clasificar entre los cuatro primeros, pero con partidos como el de anoche, tendría que mejorar mucho lo que hace si quiere llegar de manera asegurada a la próxima edición. La otra forma seria salir ganadores del torneo, pero eso son palabras mayores, que un tornero basado en eliminatorias, nunca se puede asegurar nada.