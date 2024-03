Vuelve la Liga. Tras el parón de selecciones, el balón volverá a rodar en la competición doméstica. Llega la hora de la verdad, el momento más importante de la temporada. Se acabaron los parones hasta la Eurocopa. Ya no hay margen de error quedan 9 jornadas y los equipos tienen que apurar sus opciones para conseguir sus objetivos de la temporada. La jornada 30 citará a dos de los gigantes del fútbol español. Athletic y Madrid se enfrentarán el domingo 31 de Marzo en el estadio Santiago Bernabéu a las 21:00 PM. Los blancos buscarán una victoria que les acerque al título liguero. Por otra parte, el Athletic intentará seguir una jornada más en puestos de Champions League, sin perder de vista la final de Copa del 6 de Abril en ´´La Cartuja´´. Este partido no es uno más, estos dos conjuntos junto al F.C Barcelona son los únicos que nunca han descendido de La Liga desde su creación en 1929. Los dos equipos se han enfrentado en más de doscientas ocasiones. Este partido es un clásico del fútbol español. El apogeo de esta rivalidad fue a principios del siglo pasado cuando los merengues y los rojiblancos se disputaban los títulos mano a mano. Actualmente, a pesar de que ya no se jueguen los títulos entre los dos equipos como antaño, los Madrid- Athletic nunca defraudan. En este partido hay tensión, patadas, tanganas y sobre todo mucho fútbol. En este artículo analizaremos los partidos más destacados de los últimos 20 años entre las dos escuadras.

El asalto al Bernabéu

Históricamente el Santiago Bernabéu ha sido un campo que se le ha dado especialmente mal al conjunto bilbaíno. Rara vez ha conseguido un resultado positivo del feudo blanco. Aquel partido sería una excepción. Luxemburgo, en aquel momento entrenador del Madrid dejó en el banco a algunas de sus mayores figuras como Zidane, Raúl o Ronaldo pensando en el encuentro de Champions de la siguiente semana. La primera parte acabo con 0-0. El encuentro fue igualado con alternativas para ambos conjuntos, sin embargo, el Athletic debió de haberse adelantado en el marcador por un gol fantasma no señalado tras un chut de medio campo de Iraola. La segunda parte el Athletic fue un ciclón y en el minuto 56, en un centro teledirigido de Orbaiz , Asier del Horno remató de cabeza al fondo de las mallas . Rápidamente, Luxemburgo metió a los tres galácticos, sin embargo, los cambios no surtieron efecto y el Athletic completó ´´el asalto´´ con un gol de Iraola en el 77. En la actualidad el Athletic no ha podido volver a vencer en el Bernabéu desde aquel partido.

Fuente:Gettyimages

Alirón en San Mamés

Aquel encuentro quedó grabado en la retina de los aficionados madridistas ya que consagró al equipo de Mourinho campeón de liga en la denominada ´´liga de los récords´´. El equipo merengue aquella temporada rompió todos los registros alcanzando los 101 puntos y marcando más de 100 goles. Tras la victoria del Barcelona al Málaga, el Madrid tenía que ganar en San Mamés para certificar el título liguero. El Madrid salió dispuesto a liquidar el partido y en el minuto 20 ya iban 0-2 con goles de Higuain y Ozil. Además, en el minuto 15 Iraizoz paró un penalti tirado a lo panenka de Cristiano. Después de los goles ,el Madrid bajó el pistón y se replegó buscando la contra. El Athletic dispuso de ocasiones para recortar el partido como el palo de Ibai, no obstante, en el minuto 50 en un saque de esquina Cristiano entró como una exhalación y marcó de cabeza finiquitando el partido. Finalmente, el Madrid venció y actualmente es el único equipo forastero en proclamarse campeón de Liga en San Mamés.

Fuente:Gettyimages

Alta tensión

El primer partido en el Nuevo San Mamés entre estos dos conjuntos estuvo marcado por la intensidad mostrada sobre el césped. El equipo entrenado por Ernesto Valverde salió dormido y a punto estuvo Cristiano de sorprender a Iraizoz con un tiro lejano. Pasaron los minutos iniciales, el Athletic se fue asentando y fue embotellando al Madrid poco a poco mediante una eficaz presión tras pérdida. Pronto llegaron las ocasiones, en el minuto 18 Aduriz y en el 20 Muniain desaprovecharon dos grandes llegadas para el conjunto bilbaíno. Así se llegó al descanso con el Madrid pidiendo la hora. La segunda parte empezó como la primera con el Madrid dominando y en el minuto 56 tras un centro de Cristiano , Jesé desnivelaría el partido. Parecía que podía ser definitivo, sin embargo, Ibai Gómez en su primera intervención empató el encuentro con un mísil tras un rechace de un balón parado. Unos minutos después del gol se montó una gran tangana tras un manotazo de Cristiano a Gurpegui que acabó con el astro portugués expulsado. En los últimos minutos no pasó nada y hubo reparto de puntos en San Mamés.

Fuente:Gettyimages

Aerolíneas Aduriz

Todavía con la resaca de la reciente clasificación a la final de copa ante el Espanyol. El Athletic recibía al líder de la competición, con ganas de redondear la semana y acercarse a posiciones europeas. El Madrid de la BBC empezó mejor y estuvo a punto de adelantarse en el marcador, tras un centro de Benzema que no remató Cristiano por una gran intercepción de Etxeita. Más tarde, en el minuto 26 ,en un centro de Mikel Rico ,Aritz Aduriz emuló al mismísimo Air Jordan saltando más que nadie y suspendiéndose unos segundos en el aire, después, dirigió el balón al fondo de las mallas. Un gol majestuoso al alcance de unos pocos elegidos. Tras el tanto, el Madrid no reaccionaría hasta la segunda parte con varios acercamientos de Benzema y Ronaldo. Finalmente, el Athletic redondeó una semana mágica con el pase a la final de Copa y venciendo al Madrid.

Fuente:Gettyimages

Veni, vidi ,vici

Tras un inicio dubitativo de temporada, el Athletic decidió destituir a Gaizka Garitano en enero. En su lugar, el Athletic contrató a Marcelino García Toral, con la difícil tarea de levantar el equipo. Una semana después de su presentación y con un partido ante el Barca por el medio, el Athletic viajó a Sevilla para disputar la nueva Supercopa de España. En las semifinales se encontraría al Madrid de Zidane. El equipo blanco era el claro favorito para vencer el encuentro. El Athletic salió con el clásico 4-4-2 de Marcelino con un bloque bajo esperando su oportunidad y en el minuto 18, tras un gran pase de Muniain , Raúl García batió por bajo a Courtois. Saltaba la sorpresa en La Cartuja. Veinte minutos después, un agarrón dentro del área de Lucas Vázquez propició un penalti que transformó Raúl García. El Madrid estaba noqueado, no obstante, el Athletic no lo remató y acabó sufriendo. La segunda parte fue un acoso y derribo constante de los merengues. Asensio dio dos veces al travesaño en 7 minutos. En el 73 Benzema acortó distancias con un gol de cabeza. Los últimos minutos fueron un infierno para los rojiblancos, no obstante consiguieron aguantar y llegar a la final de la Supercopa. Finalmente, el Athletic ganaría aquella Supercopa ante el Barcelona .

Fuente:Gettyimages

Benzema ovacionado en San Mamés

Siempre se dice que la afición del Athletic es una de las mejores del mundo y sabe reconocer el buen fútbol. Benzema, que en la temporada 2021-2022, estaba siendo imparable deleitó con otra exhibición en San Mamés marcando dos golazos en 7 minutos. Benzema al ser sustituido en la segunda parte recibió los aplausos de todo el estadio bilbaíno . Al finalizar el encuentro, Benzema declaró que le puso feliz que San Mamés le aplaudiese ya que es un gran estadio. Gestos como estos son los que hacen más grande a la afición zurigorri. Finalmente, el partido acabó 1-2 con un golazo de Sancet en la primera parte.

Fuente:Gettyimages

Final perdida

Un año después de ganar la final de la Supercopa ante el Barcelona. El Athletic volvió a disputar la competición ,esta vez en Arabia ,debido a que la pandemia de coronavirus estaba más estabilizada y se pudo viajar al país árabe con normalidad. Tras superar la semifinal por 1-2 ante el Atlético Madrid, en el primer gran partido de Nico con la elástica rojiblanca. En la final esperaba el Madrid que un mes antes había vencido al equipo rojiblanco en San Mamés por 1-2 en una actuación colosal de Benzema. El Madrid fue dueño y señor del partido y venció por 2-0 con goles de Modric y Benzema de penalti. El Athletic pudo meterse en el partido tras una mano de Militao que evitó un remate de cabeza de Raul García, sin embargo, el navarro erró la pena máxima dejando sin esperanzas a la escuadra rojiblanca.

El amanecer de una estrella

La primera jornada de liga de 2023/2024, San Mamés asistió al nacimiento de una nueva estrella, su nombre no es otro que Jude Bellingham. El Real Madrid se había quedado en verano sin su delantero referencia tras la marcha de Karim Benzema a Arabia . El conjunto merengue decidió no fichar a ningún delantero y confiar en Vinicius y Rodrygo para marcar los goles. Bellingham que había sido fichado procedente del Borrusia Dormund, se sabía que tenía capacidad para llegar a la portería contraria, no obstante, nadie se esperaba que fuera el goleador en el que se ha convertido esta temporada. Su carta de presentación en San Mamés estuvo a la altura de los más grandes de este deporte. Su partido fue completísimo siendo la pieza que conectaba el centro del campo y la delantera y pisando el área constantemente. Además, en el minuto 36 redondeó su debut marcando su primer gol con la camiseta blanca tras rematar un córner botado por Alaba. Tras el gol hizo su famosa celebración levantando los dos brazos a la grada de San Mamés, cosa que no gustó ni al público local ni a los jugadores zurigorris que se lo recriminaron. Finalmente, el partido acabó 2-0 con goles de Rodrygo y Jude llevándose los tres primeros puntos de la temporada.