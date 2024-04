En una temporada en la que las bajas han acechado de manera constante al Real Betis Balompié, por primera vez en mucho tiempo Manuel Pellegrini cuenta con casi toda la plantilla a su disposición con la vuelta a los entrenamientos de Cédric Bakambu, Héctor Bellerín y Youssouf Sabaly. Se espera que los tres estén disponibles para este domingo, pero desde dentro del club no quieren tomar riesgos con ellos.

Actualmente con el único jugador con el que no podrá contar "El Ingeniero" es Aitor Ruibal, que también se espera que llegue para principios de abril. Aparte, aún queda la duda de Marc Bartra, que se espera que esté disponible para la semana que viene.

Sin pausa pero sin prisa

El congoleño empezó a entrenar esta semana, pero no ha completado ninguna sesión al completo con el resto del grupo. A principios de semana el cuerpo técnico planificó la semana y contó con que el fichaje de invierno del Betis pudiese llegar a Montilivi, sin embargo, hasta la sesión de este jueves santo no se sabrá si podrá llegar al partido contra el Girona FC o no.

Debut de Bakambu con el Betis en Liga | Foto: Getty Image

Desde el club no quieren forzar al delantero para que no haya una recaída en la lesión. El ex del Galatasaray tan solo ha disputado dos encuentros con los verdiblancos, uno de LaLiga EA Sports y otro en UEFA Conference League en el que se estrenó como goleador bético. Después de eso, Pellegrini informó en rueda de prensa el 24 de febrero que el africano sufría una lesión en el gemelo y estaría lejos de los terrenos de juego durante un tiempo. Asímismo, ha demostrado tener calidad más que de sobra para ser el punta titular del Betis, no por nada fue uno de los elegidos entre todos los nuevos que había llegado para ser inscrito en la lista de la Conference, aunque esa alegría duró poco.

¿Qué debe hacer ahora Pellegrini?

Ahora que ya han vuelto casi todos, el chileno debe empezar a pensar en el que será su once titular. Muchos de los futbolistas que se ficharon en el último mercado fueron por lesiones o por el bajo rendimiento de los jugadores que había en la plantilla. Sin embargo, ahora le toca quebrarse la cabeza al entrenador de los verderones en lugares como el delantero centro, que cuenta con tres arietes: Ezequiel "Chimy" Ávila, Willian José y el ya mencionado Bakambu. El ex del CA Osasuna no llegó en su mejor nivel a Heliópolis y se espera que poco a poco pueda recuperar su nivel. Por su parte, el brasileño no esta cumpliendo con las expectativas que se habían puesto en él aunque venga de marcar en el partido ante el Villarreal CF, que termino con la victoria por 2-3 para los amarillos.

Willian José celebrando su gol vs Villarreal | Foto: Getty Image

Asimismo, tendrá que tomar la misma decisión en el lateral derecho, pero en esta ocasión lo tiene más fácil. La vuelta de Bellerín al Betis se hizo con la esperanza de que tuviese el increíble rendimiento que dio en su anterior paso por el equipo sevillano, pero nada más lejos de la realidad. Está temporada esta siendo muy irregular para el ex del Sporting de Lisboa, varias lesiones y el bajo nivel que está ofreciendo ha hecho que el de Santiago tuviese que poner a Ruibal en esa posición, pero con la lesión de este no le queda otra que jugar con el catalán.

Por otro lado, con Sabaly lo tiene más fácil. El senegalés ya ha demostrado que puede jugar tanto por la izquierda como por la derecha, y con los problemas internos con Juan Miranda y la juventud e irregularidad de Abner, el cual podría salir este mismo verano rumbo a Francia, le abren la puerta para hacerse con un hueco en el once Y por la derecha, al no tener un seguro con el español, también opta a entrar en esa posición.

Ahora es el momento del Betis

Con toda la plantilla al completo, el Real Betis debe remontar el vuelo en liga y luchar por quedar lo más arriba posible. Ya que no compiten en las competiciones europeas ni tampoco la Copa de S.M El Rey pueden centrarse al cien por cien en la competición doméstica. Fácilmente, los sevillanos pueden tener una de las cinco o seis mejores plantillas de la liga y es hora de demostrar que son un equipo grande y que pueden dar ese salto para luchar por acomodarse en ese quinto puesto y luchar por hacerse con la cuarta, y poder entrar a la UEFA Champions League.

Jugadores celebrando un gol en Europa League | Foto: Getty Image

Los aficionados béticos ya llevan un par de años pidiendo un poco más a una plantilla a la que se le debe exigir más, sobre todo en Europa. Parece que desde el club se conforman con cada año clasificar a la UEFA Europa League, pero la afición quiere más exigencia y pelear por quedar más arriba. A parte, fuera de España el Betis tiene una imagen lamentable, cayendo demasiado pronto en las competiciones internacionales y dando la sensación de equipo que no compite. Lo que queda de campaña no se va a poder solucionar este problema, sin embargo, es algo que debe empezar a planificar de cara a la siguiente ya que los nuevos fichajes deben quedarse y asentarse los próximos años.

Muchos otros aficionados se conforman con el rendimiento que está dando el club por el bajo nivel que está dando esta temporada su rival directo, el Sevilla FC. Aún así, esto no debe ser una excusa para defender el pésimo nivel, sobre todo lejos del Benito Villamarín, que ofrece el equipo. El Real Betis debe competir todas las temporadas, por al menos, la Copa del Rey y por la competición europea en la que participe, además de estar peleando por los puestos de arriba. La exigencia debe ser máxima ante una plantilla que puede pelear por todo. Ya es hora que la afición bética se lleve una alegría desde el último título que se ganó en la temporada 21/22 con aquella copa, porque por plantilla debería llegar muy pronto.