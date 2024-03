Nemanja Maksimovic saldrá del club azulón a final de temporada poniendo rumbo al Panantinakhos griego. Tras haber defendido la camiseta azulona durante seis campañas el jugador serbio tomó esta decisión para acercarse más a su tierra natal.

Maksimovic llegó al Getafe en 2018 tras su paso fugaz por el Valencia. Por tan solo 10 millones el presidente Ángel Torres fichaba a uno de los mejores jugadores que ha tenido el club azulón. Maksi, como así le apodan en el vestuario, ha conseguido adueñarse del centro del campo getafense y de los corazones de los aficionados. Y esto no es para menos ya que fue una de las piezas fundamentales en una de las mejores etapas del club, el famoso “euroGeta”.





El serbio pondrá rumbo a la liga griega porque quiere sentirse más arropado por sus seres queridos. A pesar de que el club ha tratado de impedirlo, debido al gran peso que este tiene en la entidad. Por lo tanto, al finalizar su contrato esta campaña se marchará al Panathinaikos de la liga griega. Maksi aseguró en reiteradas ocasiones que está super cómodo en España, pero el ansia de él y su familia por acercarse a su Serbia natal es para él mucho más importante. Es por ello que rebajar el listón de competición no es algo que le preocupe, ya que la cercanía de los suyos es lo que más necesita.

​ Foto extraida de la página oficial del Panathinaikos

Los aficionados son los que más van a sufrir con esta pérdida. No solo pierden al jugador, sino a la persona. Un tipo que se ganó el apreció a base de correr, de sudar, y de luchar cada balón. Porque si por algo destacaba el serbio era por dejarse todo lo que tenía, y más, en el cesped. De ahí que surgieran frases como: “parece que tiene cinco pulmones” o “el partido ya ha terminado y Nemanja sigue corriendo”, provenientes de las gradas. Y es que no por nada el mediocentro serbio es el quitanieves de la entidad, ya que con sus grandes actuaciones ha sido uno de los ladrones más reputados en las últimas ediciones de LaLiga. Hecho que ya no es noticia entre los aficionados. Ya que junto a el uruguayo Arambarri formaba una pareja que ya quisiera tener cualquier entrenador. Eran la escoba y el recogedor, la sartén y el aceite, la pluma y el papel sin el que no se podía vivir tranquilo en El Coliseum.

💔😮‍💨 Ahora sí, se acabó el centro del campo Arambarri - Maksimovic en el Getafe.



💙 “No llores porque terminó, sonríe porque sucedió”. pic.twitter.com/cwkjDfOVTL — Álvaro Canibe (@_Alvarovic) March 21, 2024

Nada más saltó la noticia el presidente Ángel Torres destacaba a los micrófonos de Dazn "Maksi se quiere ir para su país o cerca. No se va por nada, está a gusto pero al final le damos las gracias por el rendimiento y trato. Hay que ser agradecido". Con su salida dirección Atenas el centrocampista se va logrando estar entre los siete jugadores que más encuentros han disputado con la elástica azulona. Un auténtico ídolo en el Coliseum.

Nemanja Maksimovic ha dado ya muchas clases de compromiso y saber estar en un campo de fútbol. Es por ello que las declaraciones de Bordalas ante la salida de Maksi no sorprenden a nadie. "Al final el presidente lo ha comentado porque imagino que es una realidad. Si no lo comenta él se va a saber. Es un magnífico jugador. Desde el primer día lo ha dado todo y lo sigue dando. Es digno de destacar y agradecer. Es capaz de batir el récord de kilómetros en un partido. Te dice lo honrado que es y defiendo al Getafe y lo hará hasta el último día. Es una noticia triste pero es una decisión y hay que respetarla". También el alicantino comentó la tristeza que sienten él y los aficionados cuando un jugador al que se le tiene cariño y que lo da todo por el Geta no continua, como coloquialmente se dice "es un mazazo gordo".

Maksimovic tiene un magnetismo especial para adueñarse del balón. Ya sea cuando lo conduce el contrario, para interceptar un pase o para llegar el primero a un balón dividido o suelto. Parece fácil, pero no lo es. Es toda una especialidad. Bordalás utiliza a Maksimovic como arma para realizar la presión alta. Mientras que de la presión baja se encargan Arambarri o Djene.

Foto extraida de Golazobets

Estadísticas

El jugador proveniente de Europa del este ha disputado un total de 213 partidos de los 227 posibles con el Getafe. Compitiendo tanto en la liga local, la copa nacional como en competiciones europeas. Repartiendo nueve goles y tres asistencias en 17 424 minutos como azulón. No obstante, si por algo destaca Nemanja no es por sus estadísticas, es por la capacidad que tiene para adueñarse del balón, realizar la presión alta, llegar al área rival y, lo más importante, sudar la camiseta.

Noches históricas

Maksi ha vivido alguna que otra gran experiencia con el Geta, sobre todo cuando Bordalás ha estado en los banquillos. Pero sin duda alguna, el mejor de todos sus días fue la eliminatoria de Europa League contra el Ajax de Amsterdam. La primera de las batallas fue en el antiguo Coliseum Alfonso Pérez, donde los azulones tumbaron a todo un Ajax 2-0. Semanas después jugarían la vuelta en los Países Bajos en un estadio que irradia fútbol por todos sus aledaños: El Johan Cruyff Arena. Encuentro que finalizaría 2-1 permitiendo a los de Bordalás acceder a los octavos de final, donde lastimosamente perderían ante el Inter de Milán.