Antes de las sensaciones que transmiten ambos equipos en Liga, vayamos con un poco de historia ( bastante reciente) de los últimos 10 enfrentamientos entre ambos clubes en el feudo del Villarreal.

El saldo es el siguiente: 5 empates, 3 victorias para los de casa y 2 para el Atleti.

Nos situamos en la Liga 2013/14, con el retorno del Submarino Amarillo a la máxima categoría. Recordar que únicamente estuvo una temporada (2012/2013) y que el equipo que le condenó con una victoria en su campo con gol de Falcao fue el Atlético de Madrid.

2013/2014 (1-1)

En la Temporada 2013-2014, año del primer título de Liga de Diego Pablo Simeone, el Atleti se presentó en el Madrigal (entonces se llamaba así el estadio del Villarreal) con el siguiente once: Courtois, Juanfran, Miranda, Alderweireld, Insua, Tiago, Gabi, Koke, Raúl García, Villa y Diego Costa. Arda Turan y Adrián fueron los dos cambios del Cholo durante el encuentro.

Juanfran provocó los 2 goles del partido/Foto: Atlético de Madrid

Dos goles en propia meta, uno de Mario (jugador del equipo de Marcelino) y otro de Juanfran deciden el resultado final de empate a uno.

2014/2015 (0-1)

Once del Atleti en el Madrigal/Foto:Club Atlético de Madrid

Triunfo del Atleti con un solitario gol del Niño Torres en el minuto 74. Aquella victoria dejaba al Valencia cuarto a un solitario punto del tercero, el equipo rojiblanco.

Simeone formó con Oblak, Juanfran, Miranda, Godín, Gamez, Tiago, Gabi, Turán, Koke, Griezmann y Mandzukic.

Torres salió en la segunda parte para decidir el partido (0-1)

Torres driblando a Asendo en el gol del Atleti/Foto: Club Atlético de Madrid

2015/2016 (1-0)

Un ex de la casa acostumbrado a marcarle goles al Atleti allí por dónde pasa, Leo Baptistao, anotó el solitario gol que dio el triunfo al Submarino Amarillo.

El Atleti saltó al Madrigal con Oblak, Gámez, Giménez, Godín, Filipe Luis, Tiago, Gabi, OLiver, Saúl, Griezmann y Jackson.

Simeone y Marcelino se saludan al principio del partido/Foto: Club Atlético de Madrid

Saludo entre Simeone y Marcelino antes de iniciarse el choque con la atenta mirada de un Luciano Vietto que un año antes se sentaba en el otro banquillo. La moneda de cambio para el fichaje el argentino fue el brasileño Leo Baptistao que fue quién hizo el gol de la victoria del conjunto dirigido por el técnico asturiano.

2016/2017 (3-0)

Jornada 15 de Liga, y el Atleti se presentaba en el Madrigal (todavía no era la Cerámica) fuera de los puestos de la Champions pues era quinto y con dos puntos de ventaja sobre el Villarreal. Esta derrota dejó al Atleti en el sexto lugar y al Submarino cuarto en puestos Champions.

El conjunto del Cholo formó de inicio con Oblak, Juanfran, Savic, Godín, Lucas, Tiago, Gabi, Koke, Correa, Griezmann y Gameiro.

Griezmann rematando a puerta/Foto: Club Atlético de Madrid

El Atleti e un partido horroroso, dónde no dio una a derechas, salió derrotado por un contundente 3-0.

Simeone en rueda de prensa: ¨La única manera de mejorar es seguir trabajando"

2017/2018 (2-1)

De una victoria por 0-1, gol de Griezmann, en el minuto 20. A una derrota con goles de Unai en el 83 y 91 por 2-1 cuando finalizaba el choque. El Atleti vuelve a tropezar con la misma piedra en Villarreal y se lleva su tercera derrota consecutiva en liga en el campo del Submarino Amarillo.

Once del Cholo/ Foto: Clujb Atlético de Madrid

La formación inicial del Atleti fue Oblak, Giménez, Godín, Versaliko, Lucas, Thomas, Saúl, Koke, Correa, Griezmann y Costa.

Griezmann disparando a puerta/Foto: Club Atlético de Madrid

Griezmann haciendo el único gol del Atleti que no sirvió para sumar en la Cerámica.

2018/2019 (1-1)

Otro empate en otro partido que el equipo empieza ganando con gol de Filipe en el minuto 51, pero que el Villarreal empata por medio de Gaspar en el minuto 66.

Once del Cholo en la Cerámica/Foto: Club Atlético de Madrid

la formación inicial del equipo colchonero en la Cerámica fue Oblak, Juanfran, Giménez, Lucas, Filipez, Roldri, Thomas, Koke, Saúl, Griezmann y Kalinic

Correa y Filipe/Foto: Club Atlético de Madrid

Correa y Filipe festejando el gol de este último que a la postre únicamente serviría para empatar.

2019/2020 (0-0)

Empate a nada en diciembre de 2019 en la Cerámica. Un Atleti con muchas caras nuevas, y la notable ausencia de su crack en las últimas temporadas, Antoine Griezmann, no pasó del empate en la Cerámica.

El Atleti formó con Oblak, Arias, Felipe, Hermoso, Lodi, Thomas, Sául, Koke, Herrera, Joao y Morata.

Únicamente repitieron respecto al once del año anterior Oblak, Thomas, Saúl y Koke

Joao en un lance en Villarreal/Foto: Club Atletico de Madrid

Joao, esa bala un tanto perdida que llegó para reemplazar a Griezmann y que salvo escasas apariciones, nunca dio lo que el francés había dado en las cinco temporadas anteriores.

2020/2021 (0-2)

El año de la última liga y en una Cerámica fantasmagórica por el Covid, el Atleti se impuso por un rotundo 0-2. Adelanto al equipo del Cholo Pedraza en propia puerta en la primera parte y cerró Joao en la segunda con un disparo desde fuera del área.

Luis Suárez en un lance del ecuentro/Foto: Club Atlético de Madrid

El público de "mentira" detrás de Luis Suárez en un lance durante el encuentro.

Dentro de las prohibiciones que trajo el Covid estaba la de no hacerse foto de formación inicial de los conjuntos, por lo que no tenemos foto del once del Atleti que formó con Oblak, Felipe, Savic, Hermoso, Versalico, Saúl, Koke, Llorente, Lemar, Correa y Suárez.

Mascarillas a escena/Foto: Club Atlético de Madrid

Las prohibiciones para evitar el esparcimiento del "bicho" estaban a la orden del día en los campos de fútbol.

2021/2022 (2-2)

Esta vez el que venía por abajo en el marcador era el Atlético de Madrid y Kondogbia salió al rescate del equipo y empató mediada la segunda parte.

Once del Atleti en la Cerámica

La formación del Atleti fue Oblak, Felipe, Hermoso, Llorente, Lodi, De Paul, Lemar, Kondogbia, Correa, Cunha y Carrasco

Correa celebrando el gol/Foto: Club Atlético de Madrid

Kondogbia y Mario Hermoso celebrando el segundo gol/Foto: Club Atlético de Madrid

Aquí tenemos las dos celebraciones de los goles del Atlético de Madrid que le sirvieron para empatar a dos en la Cerámica.

2022/2023 (2-2)

La última visita a la Cerámica acabó con empate a dos y con un mal sabor de boca arbitral pues se saltó un penalti claro de un rival cuando el balón impulsado por Griezmann que iba a portería lo paró con la mano. El Atleti se quedó con 10 por la expulsión por segunda amarilla de Witsel en el minuto 70 y el Villarreal una vez más empató en las postrimerías del encuentro.

El conjunto rojiblanco formó con Ivo Grbic, Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Reguilón, Barrios, Koke, Saúl, Griezmann y Correa. También jugaron Morata, Lemar y Gomis.

​​​​

Los dos goles del conjunto rojiblanco los anotó Correa tras sendas asistencias de Griezmann.

El empate dejó al conjunto colchonero sin el subcampeonato y sin la prima de dinero que por ese puesto se tendría que haber embolsado.

Cinco últimos enfrentamientos en la Cerámica entre ambas escuadras

Cuatro empates y una victoria del Atleti el año de la última Liga, hace de la X el resultado más lógico si de las últimas estadísticas nos fiamos, pero la máxima del momento actual de ambos contendientes hace que el conjunto de Marcelino sea favorito ante este duelo tan vital para las aspiraciones de ambos equipos en esta Liga.

Villarreal en su campo en Liga (6 derrotas)

Real Betis Balompié, Fútbol Club Barcelona, Girona, Unión Deportiva Las Palmas, Athletic Club y Real Sociedad han pescado una victoria en la Cerámica esta temporada. Estos números en su feudo, revertidos en parte con la llegada de Marcelino, no hace ser un equipo muy fiable al Submarino Amarillo en su casa.

Atlético de Madrid fuera de casa en Liga (6 derrotas)

Valencia, Las Palmas, Barcelona, Athletic, Girona y Cádiz han dado buena cuenta de los del Cholo cuando han tenido que salir a jugarse los "cuartos" lejos del Metropolitano.

Si los de Marcelino no son fiables en casa los del Cholo no le van a la zaga cuando ejercen de forasteros.

En la primera vuelta

El Atleti se impuso por 3-1, remontando un gol de Gerard Moreno mediada la primera parte y salvando Oblak una muy clara del noruego Alexander Sorloth, en un mano a mano que hubiese supuesto el 0-2. Witsel casi al final de la primera parte tras asistencia de Antoine Griezmann anotaba el 1-1, el propio jugador francés, tras un maravilloso cambio de juego de Koke Resurrección hacia Marcos Llorente y posterior asistencia de este último marcaba el 2-1 y 10 minutos después era el brasileño Samuel Lino el que anotaba después de un fulgurante contrataque de Pablo Barrios.

once del Atleti en la primera vuelta/ Foto: Atlético de Madrid

La formación inicial fue Oblak, Molina, Giménez, Witsel, Hermoso, Riquelme, De Paul, Kike, Saúl, Griezmann y Morata.

Barrios, Lino y Llorente fundamentales en el resultado final salieron tras el descanso.

Barrios y Lino tras anotar el brasileño el tercer gol/ Foto: Club Atlético de Madrid

Objetivo recuperar el 4° puesto en Liga

Dada la visita el domingo del Athletic Club al feudo del Líder, el Real Madrid, en este partido el equipo colchonero dependiendo del resultado en el Santiago Bernabéu, se juega volver a los puestos de Champions o seguir estando muy cerca.

Así que toca resetear y volver a la buena senda que dejó el triunfo ante el Inter en Champions.

Vuelven Azpilicueta, Griezmann y Giménez

La defensa se verá reforzada con la vuelta después de sus respectivas lesiones de Azpilicueta y Giménez, y en ataque, descansado y recuperado de su tobillo, Griezmann debería volver a ser el de hace un par de meses.

Tobogán de emociones

Siguiendo ese tobogán de emociones y resultados del Atlético de Madrid esta temporada, dónde después de un buen partido llega uno malo, esta vez toca cara, es decir bueno, pues el último fue el varapalo sufrido en el Metropolitano ante el Barca.

Del amarillo del Villarreal al amarillo del Borussia

Después del descanso de selecciones, agua bendita para el Atleti por el desgaste físico de tanto partido y competición, toca enfrentarse de forma consecutiva al Villarreal y al Borussia, ambos equipos coincidentes en el color de su indumentaria, que vienen con la flecha para arriba por sus últimos resultados.