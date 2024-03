Xavi Hernández ha comparecido en rueda de prensa después del parón internacional, donde muchos jugadores azulgranas han tenido minutos con sus respectivas selecciones.

"Por suerte, han vuelto todos bien" ha comentado el técnico azulgrana. Cabe recordar que Gavi, pieza fundamental en la plantilla, se lesionó en la última convocatoria con España.

El análisis de Las Palmas

Respecto al rival, Xavi se ha fundido en elogios con el equipo de García Pimienta. Es un equipo "que quiere jugar siempre con el balón y tiene mucha personalidad". El estilo del conjunto canario "recuerda a l'ADN Barça. Son futbolistas técnicamente de un altísimo nivel y difícilmente veremos que el portero lance buscando el juego directo". Ganar el partido pasa por "quitarles el balón y ser protagonistas", pero recalca que "no será nada fácil."

"Es un partido peligroso porque volvemos del parón y a veces nos cuesta arrancar los partidos y desconectar. Yo les he dicho que se olviden de la selección y que aquí hay dos títulos en juego." También ha querido darle importancia al buen momento del equipo, catalogando algunos momentos de los últimos partidos como "excelentes" y "brillantes". Durante estas semanas, el equipo ha realizado dos partidos contra el Juvenil A "para dar ritmo a jugadores como Ferran o Marcos Alonso" que llevan semanas sin poder competir.

La situación de los lesionados

En cuánto a los lesionados ha confirmado la baja de Christensen, que sigue con molestias en el tendón de Aquiles, pero Ferran Torres estará disponible para jugar este sábado, después de dos meses fuera. Durante el entrenamiento previo a la rueda de prensa, Ter Stegen ha sufrido un golpe que ha encendido todas las alarmas. Por suerte, el egarense ha comentado que "lo de Marc ha sido un susto, está bien".

Ferran Torres, ya disponible, en el entrenamiento previo al partido. /FCB

Tiempo de individualidades

Sobre la ovación del Bernabéu a Lamine Yamal ha recalcado que ve al jugador "tranquilo y que está digiriendo muy bien lo que le está pasando. Es maduro, responsable y muy consciente de su situación. Tiene humildad incluso en el trabajo. Es un futbolista diferente y diferencial que está llamado a marcar una época a nivel mundial". También ha sido preguntado por cómo está siendo la gestión del club con el joven de 16 años: "Hacemos trabajo específico, sobre todo fuerza, se está trabajando muy bien. A nivel mental es un chico alegre, bromista, el grupo lo ha aceptado espectacularmente bien. Está feliz. El reto de Lamine y Cubarsí es mantenerse en el alto nivel deportivo que exige el Barça y la Selección Española."

Otro jugador importante, que además acaba de certificar su clasificación con Polonia a la Eurocopa, es Lewandowski. "Es un líder natural, quiere mejorar aún con la edad que tiene. Hoy le he dicho que está en un gran momento de forma."

Un nombre propio que ha sonado en la comparecencia del técnico ha sido el de Gundogan, quien ha tenido una alta participación en los amistosos con Alemania. "La temporada de Gundo es excelente, nos da cosas innumerables, aparte de las estadísticas que hablan por sí solas. Mañana no es el partido ideal para dar descanso a futbolistas porque tenemos muchos días para preparar el siguiente."

Vitor Roque cumple tres meses en la ciudad condal. El entrenador azulgrana ha explicado que esta semana han trabajado con él en diferentes demarcaciones. Cree que "tiene una gran capacidad de adaptación" y ha destacado que "siempre que entra en el terreno de juego nos aporta cosas".

El lesionado Frenkie de Jong ha tenido su protagonismo, por el gran juego del equipo cuando él no está. Xavi ha salido en su defensa diciendo que "esto siempre pasa, cuando las cosas van mal echamos de menos a los que no están y cuando van bien, los que no están son malos. Esto es así."

El mensaje

"Queremos y creemos que podemos luchar la liga." Este ha sido el mensaje de Xavi para los barcelonistas en un momento en el que parece que se esté dando más prioridad a la Champions.

El guiño al directo en Twitch de Luis Enrique no ha tardado en aparecer y el exfutbolista ha sido preguntado por qué jugadores del PSG serían titulares en el actual Barça. No se ha querido mojar, pero ha comentado que "el nivel es tan parecido que podría decir lo mismo pero a la inversa."

Ante la baja de Christensen cabe la posibilidad de entrar en la convocatoria a Mika Faye, central del Barça Atlètic que está realizando una gran temporada y que viene de marcar un golazo con su selección. Xavi lo ha valorado como un jugador "con buena salida de balón, agresivo, rápido y que tiene condiciones para poder tener minutos con el primer equipo."

Sobre la insistencia del club en mantenerle en el cargo, Xavi ha respondido que está "muy agradecido", pero sigue pensando que "no varía nada, que es lo mejor para el Barça".

Por último, ha hablado sobre sus denuncias a dos periodistas: "No voy a tolerar la mentira."