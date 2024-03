Tras un nuevo parón de selecciones que hizo que la competición liguera se viera frenada durante algo más de 10 días, Barcelona y Las Palmas se enfrentarán en la jornada 30 de LaLiga EA SPORTS en lo que será un partido trascendental para que los de Xavi Hernández continúen soñando en pelear por la competición liguera.

Cuando mejor estaba el Barcelona llegó el parón, y ahora tras dos semanas de inactividad y con el partido del PSG en mente, el Barcelona buscará conseguir los 3 puntos ante un rival que ya puso las cosas muy difíciles en su estadio en aquel partido que se saldó con un 1-2 tras el gol de penalti de Ilkay Gündoğan.

Una nueva final para el FC Barcelona

Imagen del último encuentro entre ambos equipos. Fuente: SPORT

Ocho son los partidos que le quedan al FC Barcelona para intentar superar la ventaja de los ocho puntos del primer clasificado (El Real Madrid) y poder así hacerse con la hazaña de ganar el título liguero. Por ello, si el Barcelona quiere tener una opción real de poder pelear esta competición deberá empezar por ganar el partido de mañana, un partido de los que siempre se dicen que son los más asequibles, por el rival y por el escenario (juegas en casa).

Sin embargo, el contexto del partido indica que si hacemos un análisis a fondo y reflexivo, comprenderemos que este partido o más bien, este tipo de partidos son siempre los más difíciles. Primero, porque el parón de selecciones suele afectar de manera negativa a aquellos equipos que más internacionales tienen; la gran cantidad de minutos, viajes, lesiones, provocan que el equipo pueda llegar sin el ritmo de estar al 100%. Segundo, porque al jugar un partido que se acerca a uno de los partidos de la temporada (la eliminatoria contra el PSG), los jugadores pueden estar inconscientemente pensando en cosas que no deben pensar, y no enfocar así toda su atención al partido presente. Y tercero, y último, porque el posible menosprecio al rival y el creer que el partido esta ganado antes de empezar acaba relajando a los jugadores. En el fútbol actual no es fácil ganarle a nadie, y más cuando vemos que en esta liga el líder, el Real Madrid ha perdido puntos y ha sufrido muchísimo con aquellos rivales que previsiblemente eran más asequibles (Rayo Vallecano, Almería, Las Palmas, etc.)

Por ello, tener en cuenta estos factores es imprescindible para poder comprender la dificultad de este partido para el Fútbol Club Barcelona.

Con todo, el Barcelona deberá salir al campo con la máxima intensidad y ambición posible sabiendo que lo que está en juego no son solo 3 puntos, la posibilidad de ganar y meter presión al Real Madrid (quién tiene a priori un partido más complicado como local frente al Athletic Club) es un estímulo más que suficiente para que los jugadores salgan desde el minuto 1 pensando en este partido y no en el de París.

​​​​​​Los estados de confianza de ambos equipos podrán marcar el encuentro

En esta recta final de la temporada, el Fútbol Club Barcelona puede estar en uno de sus mejores momentos tanto en el juego como en los resultados, mientras que la UD Las Palmas no afronta su mejor momento, los de García Pimienta acumulan 5 encuentros sin sumar los tres puntos.

El Barcelona viene de hacer un grandísimo partido en el Metropolitano con el que se impuso por 0 goles a 3 al equipo del Cholo Simeone, además de su clasificación a los cuartos de final de Champions.

Sin Frenkie De Jong y Pedri, pilares trascendentales del equipo culé, este ha conseguido mostrar una cara espectacular, mediante un gran juego y el buen estado de forma de jugadores como Lewandowski, Lamine, Cubarsí, Gündoğan, Koundé, entre otros.

Aunque, no menos cierto es que sin estos jugadores el centro del campo culé queda un poco vacío de talento y contundencia tanto en la fase creativa, como ofensiva. Por este motivo las bajas de De Jong, Pedri sumadas a las del actual pivote titular Christensen ponen en peligro conseguir los 3 puntos para el Barcelona.

Este encuentro se decidirá probablemente por quién tenga mayor dominio del balón, Las Palmas es un equipo ofensivo, con una propuesta futbolística similar a la de los culés, que buscará apretar arriba a la salida de los centrales blaugranas para poder dificultar así la misma y poder hacerse con el control del balón. Ante una presión alta del equipo visitante, el equipo local que carece de 3 piezas fundamentales en el trabajo defensivo y ofensivo (Christensen, Pedri, De Jong) tendrá serias dificultades para tener un ritmo alto, y continuo en la circulación del balón, y es aquí donde el factor mental puede tener un gran peso en la resolución de los equipos, pues al Barcelona últimamente le sale todo y a las Palmas no.

En cuanto a las lesiones, la UD Las Palmas cuenta con pocas lesiones mientras que el Barcelona llega con las bajas ya comentadas más las ya habituales de Balde y Gavi, recuperando así a Marcos Alonso y Ferrán Torres para esta convocatoria.

Arbitraje del encuentro

El árbitro principal del partido será Busquets Ferrer, segunda vez que dirige un partido de los culés, después del choque contra el Deportivo Alavés de la primera vuelta que acabó en un 2-1; y cuarta vez que lo hace para los canarios (tras una victoria por 2-0 frente a Getafe, un empate por 1-1 frente a Granada y una derrota por 1-0 frente a Girona). Al lado del catalán y en el VAR estará el pamplonés Prieto Iglesias.

Alineaciones posibles

FC Barcelona: Ter Stegen, Joao Cancelo, Araujo, Iñigo Martínez, Koundé, Sergi Roberto, Gündoğan, Fermín, Joao Félix, Lewandowski, Lamine Yamal.

UD Las Palmas: Valles, Cardona, Mármol, Coco, A. Suárez, Kirian, Perrone, J. Muñoz, Munir, Sandro, Marvin.

