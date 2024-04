El próximo 1 de abril el Atleti se tendrá que enfrentar al Villarreal en el Estadio de La Cerámica, y junto a ese partido quedan 9 jornadas de liga para terminar la temporada, sumado a unos cuartos de la Champions League, es decir, hasta finales de mayo, el Atleti tendrá que seguir jugando con todas las fuerzas que les queden, si quieren intentar ganar la liga de campeones, y si quieren entrar en la Champions en la próxima temporada.

Ahora mismo se encuentran a un punto del cuarto, pero es el Athletic Club, quienes ya les ganaron en la ida, por lo que tendrán que sacar al menos dos puntos de ventaja para entrar entre los cuatro primeros.

Ahora es cuando entra el papel clave de los jugadores suplentes, con tanto en juego y en muy poco tiempo es la hora de que los jugadores como Griezmann puedan dar su máximo rendimiento en los partidos de Champions, y eso es dándoles descanso con jugadores que pueden dar la talla y que están esperando su momento pacientemente. Toca repasar los jugadores del banquillo por puestos.

Defensa

En la defensa es donde más problemas tiene actualmente el Cholo Simeone, para el partido del lunes, no podrá contar con uno de sus centrales clave, Mario Hermoso, que junto a Giménez se encuentran lesionados, por lo que cuentan con cinco centrales momentáneamente, los posibles titulares para el partido seguramente sean Reinaldo, Axel Witsel y Stefan Savic, el problema con el que cuenta Simeone es la fiabilidad de sus suplentes, Paulista, y el recientemente incorporado de su lesión, Azpilicueta, que aunque ya contó con minutos en la vuelta contra el Inter, fueron escasos 20’ minutos, y contra el Barça no tuvo ni un minuto.

Reinildo en el entrenamiento. Fuente: Atleti en ‘X’

Centrocampistas

Dentro del centro del campo, el Atleti no tiene problemas si hablamos de rotar al equipo, teniendo en cuenta que el Atleti juega con cinco en el centro del campo, tres centrocampistas y uno en cada banda, tenemos que ver que estos jugadores tienen todos un relevo, los titulares indiscutibles son Lino, De Paul, Koke, Llorente, Molina, y cuentan con un suplente para casi cada puesto, siendo suplentes muy recurrentes, Saúl, Pablo Barrios y Rodrigo Riquelme, sin embargo, cuentan con la lesión de Thomas Lemar que se lesionó del tendón a mediados de septiembre y no se sabe con seguridad cuándo volverá, además de la lesión de ligamento cruzado de Vitolo, que no ha disputado ningún partido con el equipo esta temporada. Aunque cuentan con la reciente incorporación del joven de 18 años de Arthur Vermeeren, también hay que tener en cuenta a jugadores como Llorente, que suelen actuar en varias posiciones, jugando muchas veces de carrilero derecho en el lugar de Molina, que lo pone en el banquillo en recurrentes ocasiones de partidos importantes.

Pablo Barrios contra el Betis. Fuente: Atleti en ‘X’

Delanteros

La parte de arriba es más sencilla de formar, con dos puestos en el esquema, y cuatro jugadores para elegir, la pareja titular son Morata y Griezmann, siendo la pareja goleadora habitual y los indiscutibles para Simeone, de suplentes estan Memphis Depay y Ángel Correa. Desde la lesión de Griezmann el habitual jugador que le sustituyó fue Memphis, y fue uno de los jugadores clave en la remontada contra el Inter de Milán, marcando el tanto que les dejó meterse en la prórroga.

Angel Correa. Fuente: Atleti en ‘X’

Cinco cambios, tres sustitutos clave

En los partidos clave saber manejar los cambios es clave para ganar los partidos, pero con cinco cambios las opciones de cambiar el orden de un partido son distintas, los jugadores con los que más cuenta Simeone de los suplentes son: Memphis en la delantera, sustituyendo la mayoría de las veces a Morata, y como desde hace un tiempo el delantero español no se encuentra en su mejor nivel el neerlandés es el primero en sustituirle. Un cambio de posición muy recurrente del Atleti es el de los carrileros, además de que Marcos Llorente rota del medio del campo al carril derecho por Molina, para que entre en el centro Barrios, Lino es sustituido por Riquelme, siendo en la mayoría de ocasiones por el cansancio del brasileño, siendo uno de los jugadores que más aporta al ataque del equipo rojiblanco.