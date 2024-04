El Athletic Club no logra sacar un buen resultado ante un gran Real Madrid, donde Rodrygo logró marcar un doblete. El resultado en el Santiago Bernabéu fue de 2-0, aunque el Athletic Club tuvo varias ocasiones claras para llevarse el partido, o por lo menos, salir con un empate. El Athletic sufrió una lesión en la primera mitad del partido por parte de Yeray Álvarez, quien abandonó el partido contrariado, ya que posiblemente se perderá la final de Copa.

En la primera mitad, el conjunto bilbaíno arrancó mejor que los locales, durante 7 minutos el Madrid no pudo pasar de su propio campo, e incluso el Athletic, gracias a Sancet y Guruzeta, estuvo a punto de marcar el primero del partido.

Más allá de la realidad, la primera jugada donde el Real Madrid pudo conectar tres pases seguidos, Rodrygo aprovechó su velocidad para meterse entre tres jugadores del Athletic y lograr un disparo a la escuadra derecha de la portería, logrando poner el 1-0 en el electrónico en el minuto 8.

Bellingham colgado del largero, mientras Lekue se encuentra lamentándose / Fuente: Getty Images

Ya en la segunda mitad, el Real Madrid comenzó igual de fuerte que el final de la primera, dominando el juego ante un Athletic un tanto descafeinado, seguramente por el pensamiento de los jugadores de poder jugar la final de Copa la semana que viene.

Por eso, y por una gran combinación de Bellingham y Rodrygo, el extremo brasileño logró volver a marcar en una contra tras regatear a Vivian y hacer un tiro cruzado, impidiéndole a Julen hacer algo. Con ese gol, el Madrid ponía el 2-0 en el minuto 73.

Como última acción notoria del partido, en la recta final Iker Muniain y Rudiger protagonizaron un pequeño encontronazo en el área de "los merengues" tras un choque en contra de Dani Carvajal.

Criterios de puntuación

(0-2: Muy Mal / 3-4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7-8: Muy bien / 9-10: Excelente / S.C.: Sin clasificar)

Julen Aguirrezabala

6/ Seguro. Julen afrontaba el que era su primer partido como titular en liga, y es que, más allá de la Copa, el guardameta aún no había disputado ni un minuto en liga. Ernesto lo puso para que practicara de cara a la Copa y no lo hizo nada mal. En el primer gol pudo hacer algo más, pero durante el partido hizo varias intervenciones muy necesarias.

Julen intentando detener el disparo a Rodrygo / Fuente: Getty Images

Lekue

4/ Incorrecto. Mal partido para Lekue que hoy volvía a ser titular en el lateral zurdo. Su partido no fue nada bueno, y seguramente tengo que ver con que será titular el día de la Copa, y no querría forzarse. Aun así, en el segundo gol, la culpa fue suya por no estar en el lugar adecuado.

Paredes

5/ Calmado. Hoy Aitor Paredes, como la mayoría de sus compañeros, no quería forzar, y más teniendo en cuenta que el tercer central del Athletic había caído lesionado, por lo que tenía que andar con mucho cuidado. Aun así, su partido no fue nada del otro mundo.

Yeray

3/ Lesionado. El pobre de Yeray tuvo que ser sustituido en el minuto 25 tras sufrir una lesión en su aductor. Antes de ser cambiado hizo actuaciones buenas, aunque en el primer gol la culpa es suya, al no haber metido la pierna para evitar el disparo de Rodrygo.

Acción en la cual Yeray Álvarez salió lesionado / Fuente: Jornada Perfecta

Óscar de Marcos

4/ Pobre. Mal partido para el capitán del Athletic Club, atacando no hizo casi nada, y defensivamente estuvo algo pobre. En el primer gol, al igual que Yeray, él también tiene la culpa al no haber metido la pierna.

Vesga

3/ Tronco. Otro mal partido para Mikel Vesga, quien sigue sin encontrar una buena dinámica dentro del campo. Con el balón estuvo lento, y defensivamente no hizo nada, por lo que un suspenso merecido.

Prados

7/ Incansable. Casi todo Bilbao ya sabe que Prados jugará como titular la final de la Copa del Rey, a pesar de eso, salió al partido con una actitud ejemplar, siendo su primera temporada en la élite, y fue el mejor del equipo. Recuperó muchos balones, ayudó en el ataque, y en el medio jugaba muy fluido, muy buen partido.

Sancet

5/ Escaso. Otro mal partido para Sancet, quien está sufriendo un pequeño bajón de nivel, no se sabe por qué, pero no es el mismo que en el inicio de temporada. No se sabe si no jugó muy fuerte por la Copa, o si no tuvo el día. Aun así dejó varias actuaciones buenas con sus regates en el medio.

Berenguer

4/ Justito. Berenguer tenía una labor muy complicada este partido, tras la lesión de Nico, el extremo navarro debía de dar un buen papel durante el encuentro para que no se notara la falta de Nico, a pesar de hacer varias cosas bien, le faltó mucha velocidad, aunque apareció más que Iñaki.

Berenguer contra Dani Carvajal / Fuente: Getty Images

Iñaki Williams

3/ Desaparecido. En el partido contra el Madrid aún se está buscando al bueno de Iñaki Williams. No tuvo su día, el equipo con balón solo supo atacar los primeros 7 minutos, y después faltó algo más por parte de jugadores como él. Puede ser que no quisiera forzar para llegar a la Copa, ya que jugará como titular seguramente.

Guruzeta

2/ Inexistente. En el día de ayer, el conjunto dirigido por Valverde no tuvo su día en el ataque. Ya se sabe que el Athletic presiona y roba en campo contrario, pero al tener una final en menos de una semana, el equipo no hizo demasiado, y jugadores como Guruzeta no podían hacer mucho, así que tendrá que arreglarlo el día de la final el bueno de "Guru".

Vivian

5/ Tranquilo. Dani Vivian tuvo que salir deprisa al campo tras la lesión de Yeray, y teniendo en cuenta, que solo quedaban dos centrales para la final, el defensor roji-blanco no quiso hacer de más y tuvo un partido tranquilo como su compañero Vivian, aun así no lo hizo mal.

Galarreta

6/ Creador. Galarreta fue suplente en el día de ayer para no disputar demasiados minutos antes de la final. Salió en el minuto 57 por Prados, y lo hizo igual de bien que Beñat, aunque más tranquilo para no lesionarse.

Yuri Berchiche

5/ Gladiador. Al igual que su compañero Galarreta, Yuri no jugó como titular para no volver a recaer en alguna de sus lesionarse. Además, también se cree que al jugar en la misma banda que Carvajal, el Athletic no quería juntarle para que no recibiera de más. Saltó en el minuto 57 y defensivamente estuvo bien.

Yuri Berchiche controlando el balón / Fuente: Getty Images

Adu Ares

4/ Insuficiente. En el día de ayer Adu pudo dispar de bastantes minutos. Saltó al terreno de juego en el minuto 57, y como el Athletic no tenía el día atacando, el bueno de Adu no pudo hacer mucho, aun así le faltó algo más de aparición.

Iker Muniain

5/ Valor. Muniain saltó al terreno de juego en el minuto 76, y en 15 minutos hizo varias cosas bien. Aunque donde más se le vio fue en una pequeña pelea contra Rudiger, donde el capitán del Athletic no se achantó después de haber golpeado legalmente a Dani Carvajal. Se entiende que es por la lesión que le propició a Yuri al año pasado.

Ernesto Valverde

6/ Valiente. A pesar del mal resultado, el técnico vasco podía haber decidido poner a todos esos jugadores que juegan poco, como Imanol García de Albéniz, o Adu Ares, desde un primer momento, pero decidió ir con casi todo a ver que se podía hacer en el partido. Aun así fue cauteloso y cambió a los que jugarán en la final de Copa en el minuto 50, algo que pasa poco, ya que Ernesto suele hacer cambios en el 70.