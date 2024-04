Los nervios están a flor de piel. Sólo quedan 48 horas para la gran final de Copa ante el Mallorca. La ilusión en Bilbao y en Bizkaia estos días está desbordada por ver al Athletic otra vez campeón de Copa, prueba de ello son los balcones de toda Vizcaya llenos de banderas zurigorris. Se espera una afluencia masiva de gente a Sevilla. Unas 70.000 personas, la mayoría sin entrada, abarrotarán la capital andaluza con el sueño de ver al Athletic campeón 40 años después. La verdad es que son muchos años ya desde que aquel mítico equipo del doblete conquistara la final contra el Barca en 1984. Aquel equipo con figuras como Argote, Goikoetxea o De Andrés venció al todopoderoso Barca de Schuster y Maradona. Todo Bilbao sabe la historia de aquella final y las posterior gabarra, sin embargo, la juventud de hoy en día no conoce al héroe inesperado de aquella final, el goleador Endika Guarrotxena. En este artículo analizaremos su trayectoria, la intrahistoria de su histórico gol y la razón por la que Clemente lo alineo de titular.

Trayectoria profesional

Endika Guarrotxena (Bilbao, España 26 de Octubre de 1961) se formó como futbolista en las categorías inferiores del Athletic club. Tras dos buenos años en el Bilbao Athletic. En la temporada 1980/81 subió al primer equipo rojiblanco. En su debut en primera división, el delantero bilbaíno marcó su primer gol con la elástica zurigorri contra la Real Sociedad. Fue un debut amargo, ya que a pesar de meter gol en su primer partido, el Athletic perdió el derbi por 4-1. Aquella temporada el delantero alternó el primer equipo con el filial. En la primera plantilla registró 17 apariciones entre Copa y Liga y marcó 3 goles. La temporada 81/82 ya como jugador del primer equipo jugó 17 partidos entre liga y Copa y marcó un gol. La siguiente temporada no pudo participar en la conquista liguera del Athletic ya que tenía que hacer la mili en Ceuta. Es por eso que el Athletic cedió a Endika al Ceuta para que pudiera continuar con su carrera deportiva. Allí en el el equipo ceutí jugó en la tercera categoría del fútbol español dónde participó en 28 partidos y perforó la portería en dos ocasiones.

La temporada 83/84 , ya de vuelta en el Athletic después de haber hecho la mili. Endika completó su mejor campaña como profesional. El delantero marcó seis tantos entre todas las competiciones. Uno de esos goles es recordado todavía por todos los Athleticzales de todas las edades, ya que fue el gol que dio el último título de Copa al Athletic. Aquel título redondeó un año histórico con el doblete de Liga y Copa y la gabarra navegando la ría de Bilbao. Después de esta histórica temporada, Endika siguió cuatro temporadas más defendiendo la elástica rojiblanca a buen nivel, hasta que en la temporada 87/88 decidió marcharse al Valladolid para seguir compitiendo al más alto nivel en primera división. Más tarde, en sus últimos años de su carrera profesional pasó por varios equipos; el Mallorca, Hércules para finalmente retirarse en el Benidorm en la temporada 90/91. Después de colgar las botas probó suerte como entrenador, sin embargo, no tuvo mucho éxito como técnico. Su mayor logro como entrenador hasta la fecha es un ascenso al C.D Getxo a tercera división. Actualmente el ex-delantero trabaja como profesor de educación física en una ikastola de Getxo.

Por qué jugó la final

La historia de porqué disputó Endika aquella final es curiosa. El punta durante esa temporada era un suplente habitual. El delantero titular era la teórica figura del equipo, Manolo Sarabia, no obstante, ante la sorpresa de todos los presentes, el rubio de Barakaldo dejó en el banquillo a su estrella en favor de Endika. Clemente nunca explicó la razón principal por la que sentó ese día a Sarabia. Años después el propio Endika declaró que hasta a él le sorprendió su titularidad en la final. A pesar de que Clemente no diera ninguna explicación, la razón más probable de la suplencia de Sarabia estuvo detrás de la difícil relación entre el técnico y el ariete que años más tarde desembocó en una guerra civil entre los dos, con el técnico finalmente cesado. La realidad es que siendo tema futbolístico o no a Clemente le salió muy bien la jugada de meter a Endika como titular.

La final

La final se disputó el 5 de Mayo de 1984 en el estadio Santiago Bernabéu y enfrentó al F.C Barcelona de Maradona y Schuster contra el Athletic . El conjunto bilbaíno había eliminado por el camino a la Real Sociedad en penaltis, al Sporting y al Real Madrid también en penaltis. Además, una semana antes de la final conquistó en la última jornada el título de liga. El partido estuvo cargado de tensión desde el primer minuto. Apenas hubo ocasiones para ambos equipos. Hasta que en el minuto 13, un centro de Estanis Argote lo remató Endika con su pierna izquierda para poner el definitivo 1-0. A partir del gol, el Athletic se replegó y utilizó el famoso ´´patadón y para arriba´´ de Clemente. El Barcelona estuvo buscando a sus estrellas Schuster y Maradona durante todo el partido, sin embargo, no los encontraron gracias a la gran labor de la defensa bilbaína, en especial Liceranzu que estuvo imperial haciendo una defensa individual a Maradona. Finalmente, el Athletic consiguió su 24 Copa del Rey con el histórico tanto de Endika. Además, cuándo el arbitro pitó el final se produjo una gran tangana entre ambos conjuntos.

La tangana final

Sí hay algo por lo que se recuerda la final es por la trifulca entre las plantillas del Barcelona y Athletic. La verdad es que ya desde la previa había cuentas pendientes entre los dos equipos, tras las lesiones de Schuster y Maradona a manos de Goiko en encuentros previos a la final. Cesar Luis Menotti declaró antes del partido que estaban preparados para jugar en el terreno de la violencia si fuera necesario. Una vez acabado el partido, Maradona propinó una patada karateca a Sola. A partir de ese momento empezó la batalla campal. Los puñetazos y las patadas cayeron de todos lados. Finalmente hubo sanción para jugadores de ambos conjuntos. Por parte del Barcelona hubo sanción a Maradona, Clos y Migueli. Por parte del Athletic a Sarabia, De Andrés y Goikoetxea.