El sábado es una fecha clave para el Mallorca, todos quieren estar en condiciones perfectas para poder ser de la partida en el encuentro ante el Athletic.

Aguirre, conocedor de la importancia del encuentro, siguió de cerca a sus jugadores durante el encuentro ante el Valencia con el objetivo de no forzar a absolutamente nadie. Por lo general la plantilla se encuentra en muy buenas condiciones físicas y existe una gran competitividad dentro de la plantilla para ganarse un puesto en el once, once del que solo se sabe un jugador que tiene asegurado su puesto para la final, Dominik Grief, tal y como expresó el entrenador mejicano durante la rueda de prensa posterior al encuentro ante el conjunto valenciano.

Sin embargo, hay varios jugadores que generan dudas para el partido de este fin de semana, la buena noticia es que uno de los jugadores tiene grandes posibilidades de poder estar a punto para el encuentro copero.

Estos dos jugadores han sufrido de molestias durante las últimas semanas, uno de ellos no viajó a Valencia con el equipo y Aguirre espera que pueda llegar a dicha cita, mientras que el otro, sustituido en el encuentro ante el conjunto che, sufrió un pinchazo y está pendiente de evaluación.

El primero de los jugadores que genera dudas no es otro que uno de los pilares de la defensa de Javier Aguirre, Martin Valjent. El futbolista eslovaco no pudo ser de la partida en Valencia, de hecho no viajó con el equipo y decidió continuar con su recuperación en Mallorca.

El defensor eslovaco, que no fue convocado por su país durante el último parón de selecciones, debió resentirse de las molestias que acarreaba desde el encuentro ante el Girona durante uno de los entrenamientos del parón y decidió que la mejor opción era descansar para poder llegar al 100% al partido que se jugará en el Estadio de La Cartuja.

Su baja esta última semana, por tanto, no es más que una baja para ir con cautela, intentando mantener sano, permitiendo una recuperación tranquila, a uno de los pilares principales del conjunto bermellón cuya disponibilidad para el sábado puede ser vital para el desarrollo del partido y que el Mallorca pueda sacar un resultado positivo, sin embargo, su presencia en el plantel titular está en duda.

Omar Mascarell

Un jugador cuya presencia en la final está en duda, prácticamente descartando cualquier posibilidad de partir de inicio en dicha cita, es Omar Mascarell.

El centrocampista tinerfeño se encuentra entrenando al margen tras sufrir un pinchazo en el muslo durante el partido ante el Valencia del pasado sábado. Afortunadamente, sobre todo tras la imagen del futbolista en el banquillo donde se veía al ex del Elche con gran cantidad de hielo en la zona afectada y entre lágrimas ante una posible lesión que le impidiese disputar la tan ansiada final, el futbolista se encuentra en buen estado y la lesión, afortunadamente, es menos grave de lo que se esperaba, por lo que los mallorquinistas pueden respirar tranquilos.

Desde el club se muestran optimistas y ven posible la presencia del centrocampista en la final, eso sí, como suplente. Mascarell se ha estado entrenando durante el día de hoy en Son Bibiloni al margen del grupo, realizando ejercicios óptimos que le ayuden a llegar en plena forma y sin molestias a La Cartuja. La prueba final para valorar el estado del jugador es el entrenamiento previo en el estadio de la final el viernes a las 18:00, ahí si decidirá si Mascarell puede jugar o, si de lo contrario, debe ver el partido desde la grada.