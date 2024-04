Saúl, resurrección

Lunes de Pascua, 24 horas después de la resurrección de Cristo según la Biblia y, Saúl con su gol en la Cerámica en el minuto 87, además de poner una pica por su autoestima y veremos si también por ese fútbol de antaño que practicaba a las mil maravillas, resucitó al Atleti en su devenir en la Liga cuando juega lejos de casa y resucitó también ese cuarto puesto en el torneo doméstico que de momento y si sé mantiene, dará acceso a poder jugar la Champions la temporada que viene.

Morata abraza a Saúl por el gol marcado/Foto: Club Atlético de Madrid

Morata y Saúl se abrazan con Lino a su encuentro. Al fondo el árbitro se echa mano al pinganillo por algo que le advierten desde el VAR. Al final gol válido porque Morata, en fuera de juego posicional, no interfiere la visión del portero rival.

Ahora sólo falta que el canterano recupere la ilusión por jugar y por demostrar que el fútbol que lleva dentro ni estaba muerto ni tampoco de parranda, que solo había sufrido un lapsus temporal debido a un bajón emocional.

Primer gol en Liga: baño de autoestima

Saúl el lunes, y era hora, anotó su primer tanto en esta liga. Y no. No fue un gol cualquiera. ¡Fue un auténtico golazo! Hubo intención, se buscó ese palo, y está vez sí el balón obedeció el primer instinto del jugador y entró pegado al poste haciendo inútil la estirada de Jorgensen, portero y mejor jugador del equipo contrario.

La opinión pública, siempre "atizando" al bueno de Ñiguez, casi siempre con merecimiento, el martes se levantó con titulares en la prensa como:

"Saúl vale el cuarto"

"La revancha de Saúl devuelve al Atlético de Madrid a la Champions League"

"Un gol de Saúl devuelve al Atleti a la zona Champions"

"Saúl es de Champions "

"Saúl acaba con el mal fario"

"La resurrección de Saúl"

"Saúl devuelve al Atleti a la zona Champions "

"Héroe Saúl"

Héroe, Champions, resurrección, vale un cuarto puesto... El ilicitano puso a todos de acuerdo en sus titulares.

Creemos que Saúl, adiós gracias, habrá vivido unas horas plácidas con tanto protagonismo positivo en los Medios y este hecho seguro le ayudará a elevar su autoestima.

Autor de golazos históricos

Esperemos que no sea flor de un día y que vuelva a ser aquel mediocentro tan decisivo en juego y goles que una tarde de Primavera en Champions puso de pie a todo un estadio por un golazo "maradoniano" marcado al todopoderoso Bayern, o el que de media chilena ajustició a Casillas una tarde de febrero en el Calderón o aquel que en agosto en la prórroga de una final de Supercopa de Europa ante el eterno hizo de un pepinazo desde fuera del área un golazo que ponía en ventaja a los colchoneros y que con el cuarto de Koke sirvió para tumbar una vez más al campeón de Champions en la final de la Supercopa de Europa.

Un gol que valió la final de Milán/Foto: Club Atlético de Madrid

Kedhira y Mandzukic alucinan con la chilena de Saúl/Foto: Club Atlético de Madrid

Es imposible que alguien capaz de hacer semejantes jugadas en partidos decisivos, sea un jugador acabado para el fútbol con 29 años.

Marcelo es testigo del golazo de Saúl desde el inicio de la jugada/Foto: Cope

Por eso hay que confiar en aquellas otras ciencias capaces de poner en orden una cabeza devastada por el exceso de responsabilidad y el miedo atroz que tiene el ilicitano a hacer las cosas mal cuando salta al terreno de juego.

Ánimo Saúl, lo más difícil ya está hecho

El gol ante el Villarreal, decisivo para la Liga, tiene que ser el principio de la recuperación de un jugador que no hace mucho iba para crack. Era, y debe seguir siéndolo pues eso no se olvida fácilmente, muy bueno sacando el balón. Era, y debe seguir siéndolo pues tampoco se olvida con tanta facilidad, excelente en la conducción. Era, y por el "chicharro" tan fundamental de la Cerámica (copia de goles parecidos en otras temporadas) un gran rematador a media distancia y de e de seguir siéndolo. Pues con todos esos argumentos, muchos y buenos todos ellos, a nada que se centre en el fútbol y ahuyente sus miedos puede volver a ser el que fue.

Así que con el peso sicológico de volver a ser el jugador decisivo de antaño, y en Villarreal lo fue, tiene que ser todo mucho más fácil de ahora en adelante.

Una vida ligada a "su" Atleti

Con 13 años aterrizó en la Academia del Atlético de Madrid después de salir corriendo de la Fábrica madridista, dónde además de sufrir bullying, no era valorado.

Foto de cuando estaba en el B/ Foto:Club Atlético de Madrid

Debutó en el primer equipo con 18 años, en un partido de Europa League contra el Besiktas el 8 de marzo de 2012. Aquella Liga Europa fue su primer gran titulo con el Atlético de Madrid.

En Liga no debutaría hasta la temporada siguiente, en un partido en el Sánchez Pizjuan contra el Sevilla, saliendo desde el banco para reemplazar a Koke en la segunda parte. Aquel encuentro lo ganaron los colchoneros por 0-1. Esa temporada sería de alternancia entre el primer equipo y el B.

Saul en su debut en Liga con el Atleti en 2013/Foto:Club Atlético de Madrid

En 2014 por la abundancia de recursos del Atleti en el centro del campo, y para que no sufriese un parón en su progresión futbolística fue cedido al Rayo Vallecano, donde además de ser un baluarte indispensable para Jémez en el centro del campo, también lo sería en el centro de la defensa cuando el equipo franjirrojo necesitó de su aportación en esa zona del terreno de juego.

Dos goles y 37 partidos

Saul con la camiseta del Rayo en 2014/Foto: Mercafichajes

Temporada 14/15, cumplido con nota su exilio voluntario en Vallecas, regreso al equipo de "su" vida para luchar en ese centro del campo con hombres de la talla de Koke Resurreción, Raúl García, Tiago Mendes, Arda Turán, Gabi y Cani. Terminó la temporada afianzado en la titularidad y dejando a jugadores de toda la vida en el banquillo de los suplentes.

Cuatro goles y 35 partidos

Partido de Champions contra la Juve en la fase de grupos/Foto: Club Atlético de Madrid

El siguiente ejercicio, temporada 2015/16, una de las mejores de Simeone al frente del Atlético de Madrid donde no se tocó metal alguno pero hubo más que motivos para haberlo tocado, fue titular indiscutible en el centro del campo colchonero. El equipo quedó tercero en Liga a únicamente 3 puntos del campeón, el Barca, y fue finalista de una Champions que solo los 11 metros (penaltis) y la mala praxis de un arbitraje un tanto viciado en una única dirección, fueron capaces de quitársela al Atleti. De esa Champions quedará en la retina de todos los Atléticos el golazo que le hizo al Bayern en las semifinales de la Copa de Europa.

Se incorporaron al equipo jugadores como Thomas, Oliver, Augusto (flamante fichaje del Celta). Aún así, Saúl siguió contando con la confianza del cuerpo técnico y era casi siempre uno de los elegidos para jugar en la sala de máquinas.

Nueve goles y 48 partidos.

Porfiando con Casemiro en la final de Milán/Foto: Atlético de Madrid

La siguiente temporada, la 16/17, siguió con su inercia goleadora y anotó 8 tantos en todas las competiciones. En la Champions anotó contra el Bayern en la fase de grupos y contra el Leicester y Real Madrid en cuartos y semifinales respectivamente. Ese año y dado el buen rendimiento del ilicitano y para acallar los cantos de sirena que venían de los principales clubes europeos, el Atleti le renovó has 2026, aumentando su cláusula de rescisión hasta los 150 MM.

Nueve goles y 53 partidos es su aportación.

Partido de semifinales contra el Madrid en la Champions/Foto:Club Atlético de Madrid

En la 17/18, sus tres goles en Europa, en este caso por la prematura eliminación en la fase de grupos de la Champions, en la segunda competición, ayudaron mucho para que el equipo lograse llegar a la final y se anotase su tercera Europa League. Se jugó la final de la Supercopa de Europa contra el eterno rival y fue el 8 quién desequilibró el marcador en la prórroga. ¡Golazo!.

Cierra la temporada con seis goles y 56 partidos

Final de Lyon de la Europa League/Foto: Club Atlético de Madrid

En la 18/19 con la llegada de Rodri y Lemar, además del crecimiento dentro del equipo de Thomas, hacen que Saúl empiece a perder protagonismo en el centro del campo y empiece a jugar más en otras posiciones. Aún así cierra la temporada con 45 partidos y 6 goles

Once contra el Brujas en Champions/Foto: Club Atlético de Madrid

En la temporada 19/20, ya con Thomas en el once titular, empieza a abandonar el medio centro desplazándose a la izquierda. Algo que a él parece no encajarle. Aún así sigue apareciendo en los once del Cholo.

Once contra el Liverpool en Champions/Foto: Club Atletico de Madrid

Saú marcó el gol de la victoria ante el Liverpool/Foto: Club Atletico de Madrid

Acabo la temporada con 46 partidos y 7 goles.

Temporada 20/21, con 41 partidos, pero con únicamente 2 goles, entre tres y cuatro veces menos que su media de los últimos años, Saúl, más pegado a la banda, empieza a perder protagonismo en el fútbol y en los goles del equipo.

Celebrando el título de Liga 21/22/Foto: Atlético de Madrid

Temporada 21/22, el año empleado como moneda de cambio para que la vuelta de Griezmann fuese un hecho, sale cedido al Chelsea. Allí con Tuchel, ni fútbol, ni apenas minutos, ni ubicación en el equipo. ¡Cierra el año con 0 goles y 23 partidos (12 de titular)!

Debut de Saúl con el Chelsea/Foto: Cadena SER

La 22/23, 38 partidos, muchos de ellos saliendo desde el banquillo, y tres goles.

Saúl foto de principio de temporada/ Club: Atlético de Madrid

Terminamos con la actual temporada, dónde de 30 partidos ha jugado en 29 ocasiones, siendo 13 las veces que ha ejercido de titular. De momento lleva un único gol, el tan fundamental marcado el lunes en Villarreal, y 5 asistencias.

En el once inicial contra la Lazio en Champions/ Foto: Club Atlético de Madrid

Una vez vista la bibliografía de Saúl desde que saltó al fútbol profesional en 2014, temporada que estuvo cedido en el Rayo, se observa una regularidad en futbol y goles los primeros 5 años, un ligero descenso de rendimiento a partir 20/21 (año del título de Liga) y a partir de esa temporada un bajón del que todavía intenta salir.

Y no es que lo digamos los que cómodamente desde una butaca del estadio o desde casa vemos su desempeño, es él mismo el que reconoce que su fútbol no es ni mucho menos el de antaño y que está trabajando mucho para que vuelva a serlo.

¿Será el gol decisivo marcado en Villarreal ese punto de inflexión para volver al fútbol de antaño de Saúl?

Ocho partidos de Liga y cinco de Champions si se consigue llegar a la final serán testigos de la ansiada vuelta del canterano a su juego de antaño.

