El Atlético de Madrid cosechó un gran partido, anuló a los jugadores claves del submarino amarillo, estuvo firme en ataque y en defensa y logró los tantos que devolvían la victoria al Atlético de Madrid fuera de casa (no lo hacía desde Enero ante el Granada). Witsel, con un gran cabezazo a la esquina, y Saúl, que resurgió con un pase a la red en los instantes finales, dieron la victoria a los colchoneros.

Claves de la victoria liguera

Los rojiblancos volvían a disputar un encuentro lejos de su gente, lejos de su grada, de su ciudad y de sus familias. Lo hacía en La Cerámica, y precisamente no era el estadio en el que mejor resultados había conseguido.

Simeone, gracias al parón de selecciones, dispuso de más de dos semanas de preparación para el duelo en Castellón y los esfuerzos de sus pupilos se notaron hasta en Madrid. Consiguió una exhaustiva primera parte con un gran esfuerzo físico de jugadores como Riquelme, Llorente, Memphis y el siempre habitual en estas listas Koke. Sin lugar a duda, los jugadores que más desgaste notaron en la primera mitad fueron los carrileros. Marcos y Rodrigo, ambos descansados tras no ser convocados por la Selección Española, trabajaron tanto en ataque como en defensa y lograron que el partido se jugase por las bandas.

Once inicial del Atlético en La Cerámica | Foto: @Atleti

Un 3-5-2 de inicio con el que Simeone consiguió asfixiar a los mejores hombres del submarino amarillo cuando recibían el balón. Gerard Moreno y Parejo no fueron capaces de demostrar su calidad en el último pase, al menos en la primera mitad. Además, en los primeros minutos del partido, varias llegadas del Atlético se dieron lugar tras una fuerte presión que hacía dudar a los futbolistas castellonenses.

El guardameta sueco Jörgensen demostró su valía y fue el mejor del primer tiempo para el cuadro 'groguet'. Ningún otro jugador aparte de él, evitó que el Atlético se fuese con más ventaja a los vestuarios. Clave actuación del meta en remates complicados como los de Lino abajo o Llorente a media altura. Además, al Atlético de Madrid se le vio incisivo arriba, con jugadores en buen estado de forma y con intención anotar desde la media distancia, como dos disparos de Memphis y 'Roro' que pasaron cerca de los tres palos.

Llegaba el entretiempo y Diego Pablo Simeone sorprendía a toda la hinchada rojiblanca y a todos los espectadores allí presentes. Muchos aficionados se llevaron las manos a la cabeza con la entrada de Stephan Savić a cambio del joven Riquelme. El susto no fue en totalidad por el cambio en sí, sino por el cambio de sistema con el que se alineaba el Atlético. Simeone cambió el dibujo a un 4-4-2 en ataque con dos líneas muy fuertes de presión. La idea que tenía en mente el experimentado técnico argentino era la de seguir conteniendo el medio del campo, con la incursión de Witsel a esa zona y con Antoine Griezmann bajando a sacar el balón entre centrales.

La idea no salió, ni mucho menos, como se esperaba y Sørloth, en un gran estado de forma, clavó el tanto de la igualada. Tocaba volver a remar a contracorriente. Un Villarreal volcado junto a un Atlético que ahora carecía de la velocidad de Riquelme únicamente daba lugar a intentonas de los de amarillo.

Comenzó un carrusel de cambios por parte de los de Marcelino, que siguió el 'Cholo' Simeone. Caras nuevas en el césped para el intento del gol que deshiciese la igualdad en los dos conjuntos. Griezmann al banquillo después de cuajar un notable partido pero lejos de su mejor nivel. Morata, para dentro; y en el Villarreal, Baena, que se postulaba como titular en la previa, entraba en acción.

En los instantes finales del partido, con los dos equipos disconformes con el empate, llegaron las dos ocasiones más claras del partido. Por parte del submarino amarillo, Dani Parejo envió un claro remate libre de marca a la grada tras un tacón de calidad de Baena. Y en la otra portería, en pleno final de la Semana Santa, un protagonista inesperado. Saúl entraba al verde por Pablo Barrios y, veinte días después de confirmarse en un mal estado de forma, firmaba un tanto que le servía como resurrección. Un pase a la red medido, después de una jugada de mucho toque en tres cuartos de campo. Los colegiados miraban el VAR por si Morata interfería al portero, pero nada podía librar a Saúl de una recompensa merecida. Y quien sabe sí un tanto de esos que cambian tendencias.

La figura de Witsel

¿Qué hubiera pasado si el belga hubiese llegado a la ribera del Manzanares unas temporadas antes? - se preguntan los seguidores más acérrimos del Atlético de Madrid.

Witsel celebra su segundo gol de la temporada | Foto: @Atleti

Axel Witsel llegó a la edad de treinta y cinco años el pasado mes de Enero y parece estar en el mejor momento de su carrera. Indispensable en la zaga del 'Cholo' y, posiblemente, el mejor central de la plantilla sin ser central. Exhibición tras exhibición tanto en liga, como en copa, como en Europa. El veterano jugador suma a su experiencia un increíble estado físico y una envidiable salida de balón que hace que el Atlético se desempeñe con mayor rapidez. Un fijo en el once titular que ayer volvió a cuajar uno de sus grandes partidos como rojiblanco. Además, fue sustituido en vistas del duelo europeo que le enfrentará a su ex-equipo por una plaza en semifinales de La Liga de Campeones.

Y si encima marca... Axel anotó el tempranero gol de los colchoneros a la salida de un córner botado por Riquelme. Peinó un balón que llegaba con fuerza e hizo una parábola que superó al guardameta sueco del Villarreal. Además, su anterior y único tanto con la camiseta rojiblanca también llegó contra el Villarreal, en el duelo del Metropolitano del pasado Noviembre.

¿Y si vuelve el mejor Saúl?

La temporada de Saúl comenzó en grande enlazando varias asistencias y goles en el primer tercio del curso. A partir de ahí, atraviesa uno de sus baches que ocurren desde hace unos años.

Saúl, alegre tras marcar el tanto de la victoria | Foto: @Atleti

Los más nostálgicos se acordarán de ese increíble Saúl Ñíguez que deslumbraba a toda Europa y pensarán en cómo un jugador que se paseaba contra equipos como el FC Bayern o el Real Madrid y era un habitual en las convocatorias de aquella Selección Española ha llegado a ser relegado a las últimas posiciones del banquillo.

Es un fiel guerrero de Simeone, que siempre ha seguido regalándole titularidades y minutos, con los que no ha respondido. Sin embargo, el ilicitano ha perdido completamente la confianza en su directiva, que no en el cuerpo técnico. Siempre ha sido un habitual en las noticias de los mercados de fichajes. El Atlético de Madrid, sujetándose a malas temporadas y elevados sueldos, ha querido librarse de su ficha en muchos, si no la totalidad de los mercados. Incluso en el verano de 2021, tuvo que salir cedido al Chelsea como favor para hacer hueco en la plantilla para una vuelta muy cuestionada como la de Griezmann.

Después de la eliminatoria contra el Inter de Milán, con balones en los que estuvo bastante desacertado y con el culmen de fallar el disparo en la tanda de penaltis, Saúl comentó en redes sociales su "estado de mierda" y sus ganas de reivindicarse.

En La Cerámica, Simeone le regaló unos minutos finales que el '8', por fin, aprovechaba. Los más optimistas ansían un regreso del mejor Saúl o, al menos, un jugador competitivo para tener fondo de plantilla. Los más negativos únicamente celebraron el gol de ayer, se alegraron por él y saben que sólo fue una luz entre muchas sombras.

Y pese a todo, en Champions

El Atlético de Madrid titubea en las últimas temporadas (salvo en la consecución de LaLiga 2020/21) para la clasificación entre los cuatro primeros. Este año, el club colchonero ha visto las orejas al lobo antes de tiempo y el parón de selecciones ha servido para resetear y empezar de cero una temporada que se va a resumir en estos últimos partidos. Pese a la mala imagen en los partidos a domicilio, las dudas en los últimos partidos en el Metropolitano, la imagen de cansancio y fatiga de muchos jugadores y las lesiones de sus mejores hombres, el Atlético de Madrid se reencuentra con una plaza de Champions League, que deberá mantener en las últimas ocho jornadas.

Con el Real Madrid y el FC Barcelona poniendo la directa hacia las dos primeras posiciones del campeonato, al Atlético de Madrid sólo le quedaría conformarse con la tercera posición. Luchará por ella contra un Girona que apuntaba al título de liga pero que ha acabado desinflándose y contra el Athletic que, después del devenir de la final copera, demostrarán cuál es su siguiente objetivo. Ambos cuajan una increíble e inesperada temporada y, quizá, la clave del juego con fuego del Atlético de Madrid con la Europa League no ha sido tanto demérito de los rojiblancos, sino mérito de sus rivales.

Al Atlético de Madrid le restan cuatro partidos en su estadio y cuatro visitas complicadas. Viajará a Mendizorroza, Son Moix y el Reale Arena y se desplazará hasta el Coliseum Alfonso Pérez, en Madrid. Además, recibirá a equipos como Celta de Vigo y Osasuna; y disputará dos encuentros contra Girona FC y Athletic Club en el Metropolitano, donde deberá sentenciar su clasificación a la máxima competición de clubes.