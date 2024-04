El Atlético de Madrid y el Villarreal se vieron las caras este lunes en el encuentro correspondiente a la trigésima jornada de LaLiga EA Sports. Encuentro en el cual los rojiblancos se llevaron el triunfo gracias a un gol de Axel en la primera parte y otro de Saúl en los últimos compases del encuentro.

Saúl, quien había atravesado una mala racha en cuanto a lo futbolístico se refiere marcó el gol de la victoria, sobre lo cual no dudó en pronunciarse el Cholo Simeone. “Todo lo que sea bueno para el futbolista es complementario para el equipo. Saúl entró bien, metió un golazo, terminó la jugada de la mejor manera. Ojalá le dé fortaleza para salir de la zona en que se sentía. Los hechos hablan solos, le he puesto muchas veces, creo en él, es un jugador importante y ojalá nos pueda seguir dando cosas», comentó el Cholo.

Saúl celebrando el tanto con Morata. | Foto: Atlético de Madrid.

Ganar fuera de casa

El Atlético ha tenido varios problemas para ganar fuera de casa, incluso en partidos frente a equipos de la zona baja, tras la victoria en la Cerámica, el técnico rojiblanco comentó que “perdió el Bilbao y teníamos la opción de recuperar el lugar que tanto queremos. Necesitábamos hacer un partido serio, los cambios nos revitalizaron en ataque y nos permitió salir del estado en el que estábamos al inicio del segundo tiempo. Pudimos haber resuelto antes, pudieron encajar también el 2-1 y Saúl hizo un golazo. Entraron bien los que salieron, con buen ritmo y llevamos el partido a otro lugar”.

Los jugadores del Atlético de Madrid tras la victoria frente al Villarreal. | Foto: Atlético de Madrid on X.

Además, fue un encuentro en el que, al parecer, el Cholo tuvo que tirar de banquillo para poder ganar el encuentro. “Estamos en un lugar donde solo podemos ganar. Si no ganas, todo lo que generas, lleva crítica. Estamos expuestos. Savic entró bien, Azpilicueta estuvo siempre presente, Llorente nos dio más salida con espacios hacia adelante, Saúl hizo el gol, Correa y Morata nos dieron más agresividad y con Axel queríamos tener más control de juego, pero no se daba por lo que requería el partido, me pone contento porque el equipo viene trabajando bien y ojalá nos de fuerzas para lo que viene”, dijo sobre los jugadores de refresco.

Importante ganar para volver al objetivo

El objetivo de esta temporada para el Atlético de Madrid es la clasificación para Champions League y ahora mismo su contrincante en la lucha es el Athletic de Bilbao, quienes, según el Cholo “viene haciendo una temporada muy buena, además el Girona no cede, y el lugar que venimos ocupando no es suficiente, tenemos que mejorar. El ritmo, la intensidad de juego es determinante, tenemos que mejorar en esa parcela, a veces no tenemos la velocidad que pide el juego y no llegamos donde queremos llegar. Tenemos días para esperar esta lindqa Champions y ya llegará la Liga con el Girona”.

Saúl celebrando su tanto frente al Villarreal. | Foto: Atlético de Madrid on X.

Chute de energía para Saúl

El mediocentro español, quien esta temporada no está gozando de los minutos a los que está acostumbrado ha tenido un bajón anímico, tal y como expresó a la afición rojiblanca en sus redes sociales.

Sinceramente es difícil para mi escribir en estos momentos, pero igual que escribo en las buenas hay que hacerlo en las malas.

Es un momento de mierda para mi a nivel deportivo, y soy consciente… — Saúl Ñiguez (@saulniguez) March 13, 2024

Tras el gol, el ‘8’ del Atlético de Madrid ha podido recuperar un poco de las buenas sensaciones de las que gozaba en otras rachas de su carrera, tema sobre el que el Cholo también se pronunció. “Siempre ha mantenido el mismo espíritu para trabajar. Ha mostrado humildad para acompañar al club. Ahora juega un poco menos, pero siempre tengo presente su capacidad y sacó a relucir cosas que nos tenía acostumbrados. Hacía goles, como Marcos, que tiene que volver a hacerlos porque nos daban mucho”.