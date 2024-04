El partido del domingo frente al Girona ha traído más consecuencias que la derrota, la lesión del Chimy Ávila, una baja importante en la delantera verdiblanca.

Poco después de saltar al terreno de juego en el minuto 62, el argentino se echó la mano a la parte posterior del muslo izquierdo tras una carrera por la banda izquierda, finalmente se sentó sobre el césped y pidió el cambio en el minuto 83. Apenas 20 minutos fue lo que pudo estar sobre el campo. Una lesión que nos recuerda mucho a la que ya han sufrido Isco y Claudio Bravo esta misma temporada.

Hoy, el club ha hecho un comunicado y nos ha confirmado los peores presagios: “Tras las valoraciones y pruebas realizadas por los servicios médicos del Club a nuestro jugador Chimy Ávila, se confirma que presenta una lesión miotendinosa proximal de isquiotibial izquierda. El tiempo de su regreso a los terrenos de juego está pendiente de evolución” comunicaba el Betis a través de sus redes sociales, después de realizarle las pruebas necesarias al jugador.

El Betis no ha dicho nada sobre el grado de lesión que es, por lo que poco podemos deducir acerca del tiempo de baja, pero estas lesiones suelen ser problemáticas. Los tiempos, según el grado, oscilan entre, si es grado uno, 2-4 semanas; si es grado dos, 6-8 semanas; y si es rotura, 3-6 meses.

Precedentes de esta lesión

Pero esta lesión, como ya hemos dicho antes, no cae de nuevas en la enfermería del club, dos compañeros ya la han sufrido. Isco Alarcón cayó lesionado en febrero, de la misma lesión que el Chimy ahora. El malagueño estuvo de baja 43 días y tardó dos meses en volver a ser titular. El otro compañero es Claudio Bravo,que sufrió la misma lesión en noviembre, y todavía no ha vuelto a jugar con el Betis tras 5 meses de baja. Sin embargo, sí lo ha hecho en el último parón de selecciones con Chile, donde jugó los dos amistosos de su selección contra Albania y Francia.

Por lo que sacamos la conclusión de que el argentino estará más de un mes o mes y medio de baja. Y si todo va bien, no hay recaídas y dependiendo del grado de la lesión, podría acortar plazos y llegar para el último partido contra el Madrid o el penúltimo contra la Real Sociedad, teniendo en cuenta que solo quedan 8 partidos y que acaba el fin de semana del 25 y 26 de mayo.

Isco, otro jugador que ha sufrido la misma lesión / @gettyimages

Mal momento para una lesión

Esta lesión le cae como un jarro de agua fría tanto al Betis y como al propio jugador, ya que el Chimy Ávila fichó por el Betis en el mercado invernal y, desde entonces, solo ha podido disputar 6 partidos como verdiblanco debido a una expulsión, molestias musculares y a que no le escribieron en la Conference League. En estos partidos, el argentino ha conseguido anotar el gol que les dio la victoria contra el Athletic y, muy probablemente, ya no pueda anotar ninguno más esta temporada. Cabe recalcar, que el jugador ya llegó con problemas musculares, concretamente una lesión de sóleo, que le impidió jugar con el Osasuna en el mes de enero. Además la afición tenía muchas ganas de poder disfrutar de este jugador recién llegado, que ha contado con pocos partidos y no ha podido dar todo lo que tiene para ofrecer.

Pellegrini acababa de recuperar a Bakambu, que venía de lesión y ya podía tener más opciones ofensivas con las que contar; pero se ve que no le dan tregua al ingeniero y a vuelto a perder una de sus piezas ofensivas, la cual, desde que llegó, ha utilizado como extremo zurdo.