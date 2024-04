El Real Betis Balompié lleva sin ganar en LaLiga EA Sports desde el 25 de febrero (3-1 contra el Athletic Club), más de un mes en el que los béticos solo han perdido, lo que ha hecho se complique la clasificación para la UEFA Europa League de cara a la próxima temporada. En este pasado marzo, los sevillanos han disputado 4 partidos, uno en casa contra el Villarreal CF en el que perdieron por 2-3, y tres fuera de casa en los que se han enfrentado al Atlético de Madrid (2-1), Rayo Vallecano (2-0) y Girona FC (3-2).

¿A qué se deben estos resultados?

Está claro que esta temporada el Betis no está dando el nivel que los aficionados esperaban. La irregularidad, sobre todo fuera de casa, ha estado presente durante toda la campaña en el club sevillano. Si bien han conseguido convertir el Benito Villamarín en un fortín, lejos del Heliópolis tan solo han cosechado 3 victorias (6 si contamos la Copa de S.M El Rey y la Europa League), mientras que en su campo solo han caído derrotados en 4 ocasiones entre todas las competiciones.

Willian José celebrando su gol contra el Villarreal en el Villamarín | Foto: Getty Image

Manuel Pellegrini no ha dado aún con la tecla para ganar a domicilio. Aunque los nuevos fichajes ayudaron al principio, otra vez han vuelto a caer en la misma rutina que puede dejarlos fuera de Europa. Uno de los problemas que ha acompañado al equipo durante todo el año en sus viajes por los diferentes campos que han visitado ha sido la falta de gol. La escasa efectividad de los delanteros durante la primera mitad de la temporada ha sido un factor clave para que el Betis no haya podido sumar de tres en muchas ocasiones, pero, en esta ocasión, el gol no ha sido un problema, ya que han marcado 5 goles en los 4 encuentros.

Esta vez, el problema de los verderones ha sido la poca solidez defensiva. En total, han encajado 10 tantos en marzo. Una de las mayores virtudes que tenía el Real Betis, que era la solidez, se ha convertido en su mayor debilidad. Después de la Copa África, Chadi Riad, el que había sido una de las revoluciones del Betis en la primera vuelta, ha bajado mucho el nivel, no ha conseguido volver como antes y ha afectado mucho al equipo de "El Ingeniero". Además, Germán Pezzella tampoco está al nivel de esa primera vuelta que lo ponía entre los mejores centrales de la liga. Esto, sumado a que los laterales tampoco están rindiendo como se esperaba, ha hecho que sea muy fácil hacerle un gol al Betis.

¿Cómo se puede solucionar?

Pellegrini debe de estar rompiéndose la cabeza para darle la vuelta a esta situación; de lo contrario, a este ritmo el equipo no tardará en caerse de la séptima plaza que al menos le da la opción de entrar a la siguiente UEFA Conference League. Ahora, con la vuelta de Sabaly después de su lesión, el de Santiago debe realizar más rotaciones en defensa, dando minutos a los jugadores que realmente han demostrado en el campo que los merecen. Aunque en el lateral izquierdo ninguna de las opciones es del agrado de la directiva, ya que Juan Miranda no cuenta para el próximo año por los rumores de este pasado invierno con su marcha a Italia y con la mala relación con el cuerpo técnico, y Abner Vinícius no convence tampoco por su bajo rendimiento. Ya se dice que la próxima temporada podría salir al Olympique de Lyon.

Abner contra el Girona | Foto: Getty Image

Además, aunque Sokratis Papastathopoulos ha cumplido son lo que se esperaba de él y para lo que se ficho, dar experiencia al equipo y poder ejercer como ese tercer central, no ha conseguido asentarse como titular, algo difícil de creer para un jugador que ha disputado la UEFA Champions League y ha jugado con algunos de los mejores jugadores del mundo. Es un hecho que ya no es lo que era antes y que el club sabía lo que firmaba cuando llegó el griego, pero también es verdad que con el nivel que ofreció durante la baja de Riad, por su convocatoria con Marruecos, Sokratis merece tener más minutos.

¿Realmente peligra la clasificación a Europa?

La pelea por los puestos de competición europea (sobre todo el de UEFA Conference League) está que arde esta temporada, con una lucha de hasta 6 equipos. Para empezar, tras las cuatro derrotas ya mencionadas, los verdiblancos se sitúan en séptima posición después de haber disputado 30 jornadas y con un total de 42 puntos, seguido muy de cerca por el Valencia CF con 41, pero con un partido menos, que en caso de ganarlo, pasarían a los sevillanos. Ya en noveno lugar también acecha el CA Osasuna con 39 unidades, y detrás se posicionan el Villarreal CF y el Getafe CF, ambos con 38. Por último, en duodécima posición se encuentra la U.D Las Palmas, que tiene 37 puntos. Por encima está ya con 49 la Real Sociedad, quienes marcan los puestos de Europa League.

Clasifiación de LaLiga EA Sports | Foto: LaLiga

La realidad es que el Real Betis tiene muy complicado clasificarse para la segunda máxima competición europea y más aún si siguen con esta dinámica. En caso de que el Valencia gane al Granada CF el próximo 4 de abril en su partido atrasado por los incendios en la Comunidad Valenciana, los de Pellegrini estarán fuera de cualquier competición de Europa de cara al próximo año. Los andaluces deben espabilar y darle la vuelta a esta situación desastrosa o de lo contrario tendrán imposible a aspirar a esas posiciones de arriba. Aún hay tiempo para cambiar las cosas, pero eso está en manos del entrenador y de los jugadores. Finalmente, para la economía del Betis sería una catástrofe no clasificar a Europa el año que viene, le limitaría mucho de cara a los fichajes y a poder mantener a flote al club.

Pellegrini debe pensar una solución rápido si no quiere que se le eche encima toda la afición y que se empiece a cuestionar su puesto en el banquillo verderón. Tras esta temporada para el olvido, sería la gota que colmaría el vaso.