Pese a la mala situación por la que pasan en Nervión, el conjunto de Quique Sánchez Flores sigue ascendiendo en la tabla clasificatoria de LaLiga EA Sports; y aunque la distancia con el descenso es bastante corta, parece ser que las buenas sensaciones comienzan a aflorar.

Uno de los principales debates esta temporada era quién debía partir de inicio en portería tras la marcha de Yassine Bono. Muchos esperaban la llegada de un portero con nombre conocido en el mundo del fútbol o que al menos, consiguiese suplir la baja del arquero marroquí. Sin embargo, Víctor Orta cierra el fichaje de un guardameta noruego que venía de no jugar en el RB Leipzig, Orjan Nyland. Este fichaje fue bastante criticado debido a que se trata de un portero de una edad superior a los 30 años y que, según se comentaba, venía a ser suplente de Marko Dmitrovic.

Un vacío irreparable

Yassine Bono, disputó sus últimos minutos con la elástica sevillista durante la final de la UEFA SuperCup en la cuál el Sevilla F.C. fue derrotado en penaltis frente al vigente campeón de la UEFA Champions League, el Manchester City. Tras una agónica despedida frente a los desplazados a Grecia para presenciar aquella final el guardameta de Marruecos pondría rumbo a Arabia Saudí, más concretamente recalaría en el Al-Hilal.

El único Zamora sevillista habría dejado un frente abierto en la plantilla rojiblanca, ya que uno de los mejores porteros del mundo, nominado dos veces consecutivas a los premios "The Best" en la categoría de porteros y a la vez al Balón de Oro, le cedería su puesto a un jugador que realmente no había contado con muchos minutos desde su llegada a Sevilla, Marko Dmitrovic.

Bono posando con su primera Europa League. Fuente: Diario de Sevilla

A lo largo de su paso por el Sevilla ha encajado 156 goles en 175 partidos, recibiendo menos de 1 gol por partido de media, en concreto, 0'89 goles encajados por partido. La distribución es la siguiente:

Temporada Partidos Goles en Contra 2022/23 46 67 2021/22 59 42 2020/21 49 37 2019/20 21 10

Esta temporada 2023/24, entre los partidos disputados en España y Arabia lleva un promedio de 0'54 goles en contra por partido, habiendo recibido 23 goles en 42 partidos.

En definitiva, un portero decisivo para la historia del Sevilla F.C. y que está promediando unos números realmente positivos para su actual equipo, el cuál se encuentra liderando la Saudí Pro League.

De la titularidad al banco

El que debería haber ocupado el puesto que dejaba libre Bono era Marko Dmitrovic, arquero serbio que quedó a la sombra desde su llegada procedente del Eibar debido a la titularidad indiscutible del marroquí.

A pesar de no tener apenas protagonismo durante 2 temporadas, con la llegada de Jorge Sampaoli al banquillo sevillista y la posterior incorporación de José Luis Mendilibar para suplir al argentino, el de Serbia comienza a participar de manera más continuada en los partidos que disputa el conjunto de Nervión; esto, a su vez, provoca el empeoramiento en los números en liga de los hispalenses.

Marko Dmitrovic en un entrenamiento del Sevilla. Fuente: Andalucía Información

Está claro que los números de Marko Dmitrovic no han sido los mejores cuando ha tenido un papel principal en la plantilla. Esta misma temporada 2023/24 ha disputado 16 partidos oficiales y ha encajado 34 goles, es decir, más del doble de encuentros en los que ha participado, presentando un promedio de 2'1 goles por partido.

La irregularidad del serbio le ha condenado por completo con los entrenadores que han ido pasando por el Ramón Sánchez-Pizjuán aunque es cierto que cuando ha participado con menor frecuencia sus números han mejorado notablemente incluso dejando porterías a cero.

No ha conseguido mantener unos números parejos en los partidos en los que ha aparecido, llegando a encajar 5 goles en un mismo partido frente al Girona y un total de 7 goles en 2 partidos frente al Alavés.

Quizás no ha logrado alcanzar su máximo nivel en Sevilla pero que ha mostrado actuaciones muy dignas en partidos puntuales durante otras temporadas e incluso en su etapa en el Eibar.

Papel principal por sorpresa

Orjan Nyland, guardameta recientemente fichado para reforzar esta posición tras la marcha de Bono es recibido como un jugador que posee un rol secundario o de suplente, lo cuál, expresado por él mismo, no es muy agradable de conocer.

La mala dinámica de su compañero de posición Marko Dmitrovic provocó su entrada en el once inicial sin recibir la confianza necesaria por parte del entrenador y la afición. El noruego comienza a firmar números que claramente mejoran los de Marko y se gana un puesto entre los titulares.

Orjan Nyland celebrando una victoria en el Sánchez-Pizjuán. Fuente: Mundo Deportivo

Pese a haberse lesionado en mitad de la temporada, lo cuál lo ha apartado de los terrenos de juego bastante tiempo, ha regresado a un gran nivel que sigue sorprendiendo a los sevillistas.

Nyland está siendo clave para el Sevilla esta temporada y más aún en este tramo final de la campaña, realizando paradas salvadoras que dan puntos importantísimos al equipo cuando más lo necesita para seguir escalando en la clasificación.

Ha conseguido un promedio de 1'23 goles en los partidos disputados esta temporada; en concreto, ha recibido 21 goles en 16 partidos, lo cuál lo sitúa entre uno de los mejores jugadores de la plantilla e incluso ha llegado a competir en algunos tramos de este año con los porteros más valorados de la liga.

En la gráfica se puede apreciar una clara regularidad en los goles por partido ya que cómo máximo ha recibido dos goles en cada encuentro; sus números han variado entre uno o dos tantos en contra.

Nyland está mostrando una versión muy positiva y que cumple con el rol que se le ha asignado con el paso de los partidos, se trata un portero muy solvente y que además tiene un gran juego de pies.

De cara al futuro

En el caso de Orjan Nyland, se está trabajando en cerrar su renovación dada la temporada que está ofreciendo en la entidad hispalense.

Por su parte, Marko Dmitrovic, vive un momento bastante complicado con respecto a lo profesional ya que no consigue ponerse a tono e igualar a su compañero noruego; a esto se debe que tenga menos presencia. Se trabaja en su salida debido a que no cuenta con la confianza del club debido a la temporada que se está marcando; esto no es tan sencillo como parece pero ambas partes parecen estar más o menos de acuerdo con su salida.

Si termina marchándose del club se deberá de entrar al mercado para encontrar un nuevo guardameta que supla dicha salida. Algunos sectores de la afición reclaman que el elegido para suplir a Dmitrovic sea Alberto Flores, actual portero titular del Sevilla Atlético, lo cuál sería un gran salto de calidad para el chico.

Alberto Flores celebrando la victoria en Copa el día de su debut. Fuente: Diario de Sevilla

La dirección deportiva del club y Víctor Orta ya trabajan en varios nombres que quedan libres este próximo verano o que no tienen un coste muy alto y que acepten un rol secundario.