Actualmente, estamos presenciando a uno de los peores Sevillas del último siglo. Un equipo muy limitado que jornada tras jornada lucha por no pecar y caer hasta los puestos de descenso. Un Sevilla tan necesitado requiere que sus jugadores se engrandezcan frente a las adversidades y peleen hasta el final en lo que resta de competición doméstica. Por el contrario, observamos jugadores muy bien asentados que no están teniendo nada de contribución en este tramo de la temporada, su falta de compromiso y de profesionalidad hace que estos jugadores sean inservibles para el club. De hecho, ahora mismo no entran en las convocatorias del técnico y aparentemente no existe un cambio de actitud para intentar reinsertarse en el equipo y revertir su situación. Efectivamente estamos hablando de Rafa Mir y Adnan Januzaj.

Getafe - Sevilla 2024, alineación titular sevillista | Foto: Getty Images

Rafa Mir

El jugador nacido en Cartagena llegaría al Sevilla en agosto de 2021, firmando un contrato de 6 años hasta junio de 2027. Vino procedente del Wolverhampton por una cantidad de 15 millones de euros que podía ascender hasta los 17 contando con variables. Este fichaje se produjo principalmente gracias a la meritoria actuación del delantero en los juegos olímpicos, anotando en pocos minutos un hat-trick que sería de gran utilidad para la selección española en el torneo. Esto lo pondría en la lupa de Monchi y este mismo haría que el jugador luciera la camiseta sevillista poco tiempo después.

Rafa Mir, pese a competir con Luuk De Jong y En-nesyri, generó bastante expectativa a toda la afición sevillista y se preveía que se ganaría el puesto en el once titular. Esta primera temporada, pese a la exigente competencia, disputaría 1800 minutos repartidos en 34 partidos. Además, logró anotar 10 goles siendo su primera campaña como rojiblanco, datos que sorprendían a la afición, pese a tratarse de un jugador muy controversial debido a sus irregularidades en ciertos partidos. Tras esta temporada, existía una división en la afición hispalense. Por un lado aquellos defensores de Rafa mir, que apostaban por él como futuro delantero centro sevillista, y por el otro los fieles seguidores de En-Nesyri, que eran incapaces de olvidar esa campaña 2020/21 en la que el marroquí anotó 18 goles.

El año siguiente , el futbolista español tendría la oportunidad de afianzarse de verdad como delantero titular. Tras la marcha de Luuk De Jong, la competencia disminuyó. Kasper Dolberg llegó con el objetivo de ser el tercer delantero del club, pero no llegó a encajar y tardó poco tiempo en marcharse. Pese a su estreno goleador en la primera jornada, fue poco a poco perdiendo el puesto. Este suceso vino ligado al cese de Julen Lopetegui como técnico sevillista. Tanto Jorge Sampaoli como José Luis Mendilibar apostarían por el jugador Marroquí, dejando en un segundo plano a Rafa Mir. Desde entonces, todo empeoró, si bien no es un jugador cuyo juego estuviera enamorando a la afición, al menos su efectividad de cara a puerta lo respaldaba. Tras su asentamiento como suplente, sus cualidades más destacables comenzaron a esfumarse, y comenzó a recibir burlas y críticas por una afición tan exigente como la que es la hispalense.

Rafa mir frente al Valencia, su exequipo | Foto: Getty Images

En la actualidad, el jugador está apartado de los terrenos de juego. Este "castigo" tiene dos motivos principales. En primer lugar la no marcha del futbolista en el pasado mercado de invierno al Valencia. Se esperaba que se cerraran las negociaciones puesto que las 3 partes parecían de acuerdo, pero finalmente todo se complicó y el jugador se tuvo que quedar. Además de ello, se suma el bajo rendimiento deportivo del jugador en los últimos años. Los pocos minutos que ha podido disputar se le ha visto como llegaba a perjudicar al equipo mucho más que aportar aspectos positivos al juego.

Su salida en verano es inevitable. Pese a que él ha reconocido públicamente su agrado en la ciudad de Sevilla, recordando siempre su vigente contrato con 3 años restantes, la realidad dispersa mucho de eso. Con la pérdida total de la confianza que el club había brindado en él, y con una afición que lejos de apoyarle lo utiliza como foco de sus risas, lo normal es que el jugador abandone el club en verano. En cuanto a sus posibles destinos se encuentran el Valencia, el cual es un equipo que lleva mucho tiempo ya detrás del futbolista, con el objetivo de incorporarlo a sus filas, y algún equipo inglés de la Premier League, dónde todavía puede tener mercado debido a su relativa juventud y recordando sus actuaciones previas a la llegada a Nervión.

Rafa Mir en su estancia en el Valencia | Foto: Getty Images

Januzaj

El extremo Belga llegaría al club en el verano de la temporada 2022/23 tras romper su anterior contrato con la Real Sociedad, por lo que llegaría totalmente gratis. Viendo su nuevo contrato ya encontramos dos de las mayores carencias de este fichaje. Firmó por 4 temporadas, es decir, hasta 2026, con un sueldo demasiado elevado debido al pago adicional de su prima de fichajes. Esto ha resultado con que al Sevilla no le haya salido para nada rentable este fichaje, puesto que deportivamente no ha generado ni mucho menos la cantidad que ha sido gastada en él.

En cuanto a sus oportunidades, ha jugado un total de 350 minutos en 2 años, en los cuales nunca ha brillado y es por ellos que no se ganó la confianza de ninguno de los múltiples entrenadores que han ido pasando por el club desde entonces. Viendo estos datos, el fichaje debe ser calificado como decepcionante. Tantísimo dinero invertido en un futbolista con una media tan baja de minutos jugados, que en estos momentos sigue todavía aprovechándose de su contrato y del club. La realidad es que, en todos los minutos que ha disputado, no se le ha visto en sintonía con el equipo. El jugador ha estado muy poco acertado y sin tener una participación excesiva en el juego, demostrando que no es nada válido a día de hoy para el club.

Adnan llegó al Sevilla con el respaldo de una afición enamorada por su gran juego en sus años anteriores como jugador de la Real Sociedad. Más aún, sabiendo que venía para remplazar a Lucas Ocampos, que se había marchado cedido al Ajax. En el corazón de muchos sevillistas se había quedado un hueco para algún jugador que pudiera sustituir a su "purasangre". Este no sería el caso de Januzaj. Nunca ha llegado a tener un rol con importancia en el equipo, siempre partiendo del banquillo y, pese a tener sus oportunidades, nunca ha sido capaz de brillar y volver a aquel maravilloso jugador que un día fue.

Adnan Januzaj en un Real Sociedad - Sevilla | Foto: Getty Images

En cuanto al futuro del belga, no es tan previsible como el de Rafa Mir. Se intuye que llegarán ofertas, el Sevilla buscará su salida por todos los medios posibles. Será sin duda una tarea complicada para Víctor Orta, pero tanto él como su equipo ya han demostrado en el pasado mercado que son capaces de colocar a aquellos jugadores que no son aptos para la planificación actual sevillista en equipos en los que todas las partes estén conformes. Por lo que los sevillistas deben tener plena confianza depositada en él.

Sevilla - Getafe 2023, Minutos de Januzaj en la derrota por 0 a 3 | Foto: Getty Images

Análisis

Tras analizar ambas situaciones, vemos como en ninguno de los casos estos futbolistas llegaron a ser consolidados titulares en el club, pese a las grandes cantidades gastadas en ellos. Debido a los largos contratos que se les hicieron, hoy en día estamos pasando factura con estos jugadores, teniendo que desconvocarlos y estar gastando 2 fichas del primer equipo en ellos. Ya son irrecuperables, es muy difícil pensar que de aquí a la siguiente apertura del mercado puedan realizar unas actuaciones espléndidas para convencer a toda una afición que ya les ha hecho la cruz. Lo más común, es que sigan estando apartados de las listas hasta que finalice la liga, y una vez abra el mercado trabajar seriamente en traspasarlos a otros clubes. El nuevo Sevilla ha aprendido con esto, y es mucho menos frecuente ver contratos tan largos en la entidad con apuestas arriesgadas como estas.