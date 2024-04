La tan ansiada final de copa está cada vez más cerca y la afición ya especula sobre quiénes serán los once afortunados que puedan defender la camiseta desde el pitido inicial.

A priori, con las dudas de Yeray, que salió lesionado en el partido contra el Real Madrid, y Nico Williams, que no fue convocado a modo de prevención tras hacerse daño jugando con España, el ´Txingurri´ Valverde podrá contar con toda su plantilla para disputar el título.

Es por eso que en este reportaje haremos un repaso del "once de gala" que puede plantear Ernesto el sábado a las 22:00, además de un análisis de esos puestos que aún están en duda de cara al partido, ya sea por problemas físicos o nivel de forma.

¿Julen o Unai? Ernesto pone fin al debate Julen Aguirrezabala celebrando / Fuente: Getty Images

A medida que se acerca la final, va en aumento el debate sobre quién debe ser el portero titular. El Athletic cuenta con dos porteros de un nivel excepcional, pero solo uno de ellos podrá ocupar la portería el próximo sábado.

Por un lado, está Unai Simón, portero titular en liga y fijo en la portería de la selección española, que además está ofreciendo el nivel más alto visto en su carrera. El guardameta de 26 años de edad ha cosechado la friolera cantidad de 15 porterías a cero esta temporada, presentando su fuerte candidatura al Zamora de esta temporada. Este increíble rendimiento ha hecho que una gran parte de los aficionados crea conveniente que debe ser Unai el guardián de la portería en este partido tan importante.

Pero por otro lado, está Julen Aguirrezabala, portero fijo para Valverde en la competición copera, el cual no ha dado ninguna razón para quitarle este puesto, pues ha cuajado grandes partidos ante equipos como el FC Barcelona o el Atlético de Madrid. Tan bueno ha sido su rendimiento, que a pesar de tener a uno de los mejores porteros del mundo por delante de él, gran parte de los aficionados ha demostrado confiar plenamente en Julen para un día tan importante para la historia del club.

Lo cierto es que parece más un debate completamente externo al club y al cuerpo técnico, pues Ernesto al ser preguntado por este tema siempre ha mostrado una confianza plena en Julen Aguirrezabala, llegando a confirmar que será finalmente el dorsal 13 de los leones el que custodiará las redes en La Cartuja. En la rueda de prensa luego de la derrota ante el Real Madrid en el Bernabéu, Ernesto declaró: "Era un partido que nos interesaba que jugara, precisamente por la final y el grado de exigencia que va a tener".

Incertidumbre en los laterales

Yuri conduciendo el balón / Fuente: Getty Images

La realidad es que la posición de lateral, en ambos lados, es la que más dudas genera de cara a la final, pues Yuri parece recuperado pero acarrea problemas físicos, sumándose esto a la buena temporada de Iñigo Lekue, cumpliendo con nivel en ambos costados.

Es imposible no pensar también en Óscar De Marcos, leyenda absoluta del club, que además ya ha declarado que ve muy cerca su despedida, y que mejor retirada que con un título copero que tanto se le ha atragantado durante su carrera.

Si Yuri se encuentra buen físicamente, a priori debería partir de inicio en banda izquierda, por lo que el técnico de los rojiblancos debe decidir entre Iñigo Lekue y Óscar De Marcos para el sector derecho. El primero ha disputado 28 partidos alternando entre lateral derecho e izquierdo, mientras que el de Laguardia sólo 22, todos en su posición. En el último encuentro con ellos tres disponibles, Valverde optó por la pareja De Marcos-Yuri, por lo que a priori ellos parten con ventaja de cara al partido el sábado.

Dudas disipadas con los centrales Dani Vivian / Fuente: Getty Images

A principios de temporada, si algo causaba inquietud en la afición rojiblanca era la posición de central, ya que tras la marcha de Iñigo Martínez se quedaba un hueco el cual no ha sido rellenado. Paredes no convencía pues no tenía suficiente experiencia, y Yeray siempre ha tenido infinidad de problemas con las lesiones. Pero lo cierto es que a medida que avanzaba la temporada ese mar de dudas del aficionado se iba disipando, hasta tal punto de que la zaga del Athletic se ha convertido en una de las mejores de la liga, siendo la segunda menos goleada solo por detrás de la del líder, el Real Madrid.

La pareja más habitual que hemos podido ver durante la temporada ha sido Vivian junto a Paredes. El primero ha alcanzado un nivel y una jerarquía en la defensa que incluso le ha llevado a ser seleccionado por Luis de La Fuente, y el segundo ha conseguido a base de trabajo y buen rendimiento acallar las críticas y ganarse un puesto en el once. Si a esto le sumamos que Yeray tuvo que salir lesionado en el último partido en el Santiago Bernabéu, pocas dudas quedan de quienes serán los integrantes del centro de la zaga rojiblanca.

Un seguro de vida en la medular Iñigo Ruiz de Galarreta / Fuente: Getty Images

Una vez superada la defensa ya hay poca duda de quiénes partirán de inicio. En el medio del campo, Iñigo Ruiz de Galarreta llegó a la plantilla luego de una gran temporada con el que será nuestro rival, el RDC Mallorca, y se ganó la confianza de todos, Valverde incluido, desde el minuto uno. Fue el hombre capaz de aportar el equilibrio en el mediocampo que tanto se echó en falta la pasada campaña.

Y ya si a un jugador como Iñigo le sumas la irrupción de Beñat Prados, se queda una medular muy equilibrada y de gran calidad. El dorsal 24 aprovechó la primera oportunidad que tuvo a causa de los problemas físicos de Mikel Vesga y Ander Herrera para meterse en el bolsillo tanto a afición como entrenador. A priori su especialidad era la de recuperar el balón y ganar disputas, aspecto clave para la presión alta que plantea Ernesto, pero su buen trato con el balón le ha hecho ganarse un puesto fijo en el once en su primera campaña en Primera División.

Por delante de ellos, jugará otro jugador que no se queda atrás, Oihan Sancet, que será el encargado de aprovechar los espacios entre líneas y lanzar a los hermanos Williams.

El dorsal 8 de los leones lleva ya mucho tiempo siendo fijo en el once, y aunque no este siendo una de sus mejores temporadas en lo que a números se refiere, nadie puede dudar que su calidad puede ser un factor clave para decantar la balanza a favor de los leones.

Dos bandas muy familiares

Los hermanos Williams celebrando un gol/ Fuente: Getty Images

En los extremos, salvo que Nico no consiga recuperarse al 100%, no hay ninguna duda de que partirán ambos hermanos de inicio.

El hermano mayor, está viviendo actualmente su mejor temporada a nivel goleador. Desde el sector derecho y con Guruzeta como referencia ha conseguido volverse más indetectable para las defensas rivales, cosechando hasta ahora 11 y 4 asistencias.

Por otro lado, el menor de los Williams, ya completamente afianzado en esa banda izquierda, va aumentando su margen de progresión cada partido que pasa, siendo indiscutible junto a su hermano para jugar la final. Esta temporada hasta ahora ha conseguido 6 goles y 12 asistencias.

El trabajador en la sombra Guruzeta celebrando un gol ante el Alavés / Fuente: Getty Images

La temporada pasada ya pudimos ver destellos sobre lo que podía aportar Gorka Guruzeta al equipo, pero esta campaña el delantero donostiarra se ha destapado como uno de los jugadores clave para que el engranaje ofensivo de Valverde funcione a la perfección.

Actuando como ancla ofensiva, es el encargado de recibir de espaldas a la portería para dar fluidez, y permitir que los hermanos Williams hagan lo que mejor saben, correr al espacio. Además, con sus desmarques y presencia en el área consigue que Iñaki, o Sancet en segunda línea tengan mejores oportunidades de remate. Si a todo esto le sumamos el increíble acierto de cara a puerta que está teniendo, con 15 balones enviados al fondo de la red, veremos que es un jugador indispensable para el fútbol que plantea Ernesto.

Posibles cambios

Berenguer celebrando su gol / Fuente: Getty Images

También cabe hacer una mención honorífica a esos jugadores que no partirán de inicio "a priori", pero que pueden entrar pasado un tiempo para meter una marcha más al partido.

En primer lugar hay que hablar de Álex Berenguer, que a pesar de tener delante a dos aviones como son los hermanos Williams, cuando ha tenido que jugar lo ha hecho con un rendimiento espectacular, con gran cantidad de goles que se han traducido en puntos en liga, o ese penalti vital en la ida de semifinales ante el Atlético de Madrid. El dorsal 7 ha demostrado ser un hombre de noches importantes, y no hay noche más importante que la del próximo sábado.

Por último, hay que hacer mención a Unai Gómez, el joven debutante esta temporada se ha revindicado como un gran revulsivo capaz de meter una marcha más cuando el equipo lo necesita, saliendo a comerse el campo cada vez que tiene oportunidad.