Pese a que la Liga EA Sports se encuentra en un parón por la celebración de la final de Copa del Rey el próximo fin de semana, el Granada CF y el Valencia CF se miden en Los Cármenes para recuperar el partido aplazado en la jornada 26 por la desgracia del incendio en el barrio de Campanar de Valencia. Así pues, ambos conjuntos se enfrentan con el objetivo de volver al camino de la victoria. El Granada CF la buscará para rehacerse de la derrota de la última jornada ante un rival directo y poder coger ánimo, mientras que los valencianistas quieren volver a hacerse con un triunfo a domicilio para poder acercarse a puestos europeos.

Dar una mejor imagen

El Granada CF llega a este partido después de caer derrotado frente al Cádiz CF por 1-0 en un mal encuentro de los rojiblancos, que se vieron prácticamente durante todo el encuentro superados por el conjunto rival, que tuvo las ocasiones más claras hasta que en los primeros minutos de la segunda mitad, Robert Navarro marcó el gol de la victoria. Los granadinistas intentaron empatar el encuentro con llegadas tímidas, pero no consiguieron poner las tablas en el marcador. Tras esta derrota en el primer partido de Sandoval al frente del banquillo, el Granada continúa en penúltima posición con 14 puntos, a una distancia de 14 de los puestos de salvación. Por lo tanto, a falta de 27 puntos por disputarse, parece realmente complicada la lucha del equipo por la permanencia.

El tramo final de temporada del Granada CF parece que va a ser realmente complicado después de una campaña en la que el equipo ha ido partido a partido dejando bastantes dudas en cuanto a juego y resultados. Primero con Paco López, que la falta de efectivos y de nivel en el equipo le lastró. Posteriormente llegó Alexander Medina, que con el mercado de invierno vio una revolución en la plantilla con la llegada de hasta diez nuevos jugadores. Pese a ello, el Granada no mostró mejoría y ha seguido siendo un equipo muy endeble y débil. Ahora, Sandoval ha vuelto al equipo rojiblanco en la que será su segunda experiencia al frente del banquillo, teniendo por delante el reto de volver a ser un equipo competente y capaz de dar una buena imagen en los partidos que restan.

Para este encuentro, Sandoval tiene la baja de Vallejo, mientras que Lucas Boyé y Uzuni son duda, el primero por molestias y el albanés por la lesión que arrastra en el tendón de Aquiles que le imposibilitó disputar el último encuentro aunque estuvo en el banquillo. Ambos han estado con el resto de la plantilla en el último entrenamiento antes del partido. Así pues, puede haber algunos cambios en la alineación con respecto a la última, como la entrada de Gumbau en el centro del campo en detrimento de Hongla, o el cambio defensivo, ya que frente al Cádiz CF el equipo presentó una defensa de cinco, por lo que se podría volver a la defensa de cuatro defensas, con la pareja de centrales la compuesta por Bruno Méndez e Ignasi Miquel, aunque también podrían entrar jugadores como Miguel Rubio o el polaco Piatkowski.

Volver a la regularidad

El Valencia CF afronta este partido aplazado después de empatar en Mestalla ante el RCD Mallorca por 0-0 en un partido igualado en el que ninguno de los dos equipos disfrutó de ocasiones para poder llevarse los tres puntos. De esta manera, el conjunto valencianista se sitúa en octava posición de la tabla clasificatoria con 41 puntos, a un punto del Real Betis, séptimo clasificado, puesto que podría dar opción a disputar la próxima Conference League dependiendo del desenlace de la final de Copa del Rey. Así pues, el conjunto dirigido por Rubén Baraja quiere vencer para poder hacerse con la séptima posición y poder hacer soñar a la afición con disputar competición europea la próxima temporada tras varios años complicados en la ciudad del Turia.

La dinámica del Valencia CF en las últimas semanas no ha sido buena, ha conseguido únicamente un triunfo en las últimas cinco jornadas, siendo el último el conseguido ante el Getafe CF en Mestalla por 1-0. Mientras que lleva desde enero sin vencer a domicilio, cuando ganó en el Nuevo Mirandilla al Cádiz CF por 1-4. Así pues, el conjunto ché quiere volver a la regularidad venciendo a domicilio tres meses después para poder afrontar el tramo final de temporada con opciones reales de acabar en puestos europeos, ya que si vence ocuparía la séptima posición y estaría a cinco puntos del sexto clasificado, la Real Sociedad.

Para este partido, Rubén Baraja tiene las bajas por lesión de Diakhaby, Gayá y Yaremchuk, mientras que tiene la duda de Sergi Canós, que arrastra molestias, aunque estuvo en el último entrenamiento antes del partido con el resto de la plantilla. En cuanto a la alineación, es posible que sea parecida a la última, aunque con algunos cambios. En defensa podría estar de nuevo Foulquier en el lateral, que se medirá a su exequipo, mientras que la pareja de centrales podría ser la compuesta por Cenk y Mosquera. Con respecto al ataque, dependiendo del estado de Canós, podría estar formado por Diego López y Hugo Duro, mientras que Hugo Guillamón y Pepelu estarían en el interior.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Granada CF, José Ramón Sandoval, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado acerca del pensamiento sobre la permanencia: "Es iluso pensar, estamos como el Almería, tienen que darse muchas combinaciones, hay equipos que te sacan 13 puntos. Tenemos que sacar una victoria, estar orgullosos, creer que somos ganadores, no vamos a bajar los brazos. Aún sin opciones vamos a intentar que pasen cosas. Matemáticamente no lo estamos, pero está muy difícil. Tenía un margen de error medio, y ese me lo he comido ya. Es la última bala para que los jugadores saquen el orgullo". También ha hablado sobre el rival: "Es un equipo en intensidad parecido al Cádiz, de los más jóvenes de la Liga. Quiere ganar el partido y no tiene miedo a si pierde hacerlo con su filosofía. Juega todo para adelante, presiona mucho, del centro del campo para adelante tienen una gran intensidad". Por último, ha hablado sobre la filosofía de juego: "En Cádiz teníamos esa propuesta, presión alta y tras pérdida pero no llegamos porque lanzaban mucho a la espalda no ganamos ninguna segunda jugada y era imposible hacer presión. Mi filosofía de juego es esa, presión alta, tras pérdida y personalidad con el balón y este último partido no la hemos tenido".

Por su parte, también ha comparecido en rueda de prensa el entrenador del Valencia CF, Rubén Baraja, que ha hablado sobre la perspectiva del equipo: "Lo que están consiguiendo estos chicos, con lo que nos planteamos que era mejorar el año pasado, me emociona ver como han crecido, algunos que estaban prácticamente inéditos en Primera están consolidados. Queremos estar arriba lógicamente, pero solo eso me hace sentirme emocionado con lo que he vivido durante esta temporada. Nos falta la culminación del proceso, pero está siendo un año precioso en este sentido". También ha hablado sobre el rival: "No creo que el Granada no tenga posibilidades. Va a competir bien, con su gente, es una oportunidad para sumar y aunque no estés bien, apelas al honor y al orgullo y es un equipo que tiene cualidades. Es evidente que su situación es complicada pero espero un buen Granada que nos va a competir y nos lo va a poner muy difícil". Por último, también ha hablado acerca de la séptima posición: "Nuestra exigencia está siendo máxima en todos los sentidos, para estrujar y sacar lo mejor de cada jugador, y nuestra ambición es estar lo más arriba posible. Esto hay que ganárselo en el terreno de juego y podemos hacer un buen partido para sumar".

Posibles alineaciones

Granada CF: Augusto Batalla, Ricard Sánchez, Ignasi Miquel, Bruno Méndez, Neva, Gumbau, Gonzalo Villar, Sergio Ruiz, Pellistri, Melendo y Lucas Boyé.

Valencia CF: Mamardashvili, Foulquier, cenk, Mosquera, Thierry Correia, Fran Pérez, Hugo Guillamón, Pepelu, Javi Guerra, Diego López y Hugo Duro.