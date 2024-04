Ramón Sandoval compareció este miércoles ante los medios en la previa del partido ante el Valencia. El técnico del conjunto rojiblanco alegó que esta es la última bala del equipo para intentar sacar esto adelante.

Como está el equipo

Sobre si creen en la esperanza de la permanencia, Sandoval comentó lo siguiente:" La verdad es que debo fortalecer su mentalidad y que no nos haga daño por poco que nos pase, creo que fue un aprendizaje para nosotros( partido Cádiz). Estamos en una situación en la que nuestra principal función es que los jugadores se sientan ganadores y a partir de ahí, comenzar a trabajar otras cosas. Sin ganar es imposible pensar en nada, creo que el otro día lo dije, no estuvimos bien principalmente yo y a partir de ahí, a laborar y a trabajar otro momento para poder competir".

Qué debe cambiar respecto a Cádiz. Sandoval lo tiene claro:"No me arrepiento de jugar con tres centrales, el plan de partido estaba bien trazado. El tema es que funcione ese plan de partido, en la pizarra puedes dibujar tres centrales, cuatro, los que quieras. No supimos interpretar el partido y en la primera parte estuvimos a merced de ellos y no tuvimos esa intensidad y, sobre todo, esa profunidad que yo queria. En la segunda mitad, con los cambios tuvimos la intención de querer pero no llegamos a lo que yo quería del equipo. Llevabamos toda la semana trabajando con ellos, no con todos por el tema de la selecciones y las lesiones. Hay que aceptar el Cádiz estuvo muy bien en su casa con su gente y a nosotros no nos salió".

Sobre el Valencia, Sandovalha comentado esto: "Es un equipo en intensidad muy parecido al Cádiz, es uno de los equipos más jóvenes de la Liga. Es un equipo que tiran la moneda al aire y quiere ganar el partido, no tiene miedo de si pierde hacerlo con su filosofía de juego. Presionan mucho, tienen intensidad y nos van a exigir mucha concentración. Va a ser un partido de ida y vuelta, entretenido para el espectador y desordenado. Cualquier error que cometamos nos va a penalizar mucho, tenemos que estar a una gran altura para poder competir contra el Valencia".

Javi Guerra. / Fuente: Getty Images

"En la primera vuelta el Granada estuvo muy bien, perdió injustamente por ese penalti que se señaló y creo que hizo méritos para puntuar. Me gustaría ver ese Granada, un equipo competitivo, con profundidad y sin miedo a nada. No nos queda otra que ir al frente, vamos a intentar salir igual de intensos que ellos", dijo Sandoval.

Sobre la afición, Sandoval comentó esto: "Nunca he tenido duda de esta afición. A cambio de nada nos lo ha dado todo, creo que los que vengan al estadio van a estar al 100% con el equipo porque todos estamos remando en la misma dirección y desde la grada van a empujar porque los jugadores lo necesitan. Les pido, por favor, que en estos momentos nos apoyen".

Autocrítica y las declaraciones de Boyé: "Es iluso pensar que vamos a llegar. Somos el equipo junto al Almería que más difícil lo tenemos de llegar. Aun ganando los nueve partidos es complicado llegar, lo que quiero ahora mismo es conseguir una victoria, como decía Lucas, sentirnos nosotros orgullosos y que la afición sienta que son ganadores. Incluso sin tener opciones, vamos a intentar que pasen cosas, yo no voy a permitir que nadie baje los brazos. Yo llegué y tenía un margen de error medio y ese medio me lo he comido ya, esta es la última bala para poder lanzar a estos jugadores a tener ese orgullo y esa dignidad de poder sacar esto adelante entre todos, vamos a dar ese primer pasito que es ganar y a partir de ahí a soñar, sin ganar es imposible creer".

Sobre jugadores

Sobre Arezo, Sandoval dijo esto: "Arezo esta en la quiniela como todos, depende de lo que necesitemos tendrá esos minutos o no, la semana pasada no los tuvo porque el plan de partido cambio totalmente. Necesito a los 23 jugador conmigo independientemente de que tengan minutos o no. hay que sacar lo mejor para este escudo y esta afición, Arezo es un jugador noble, he hablado con el y esta dispuesto a sumar en todas las circunstancias ".

Villar y Hongla: "Hicimos el cambio porque no veíamos al equipo cómodo, los cambié a ellos cómo podía haber cambiado a otros cinco más. Iba buscando otras cosas con los cambios, tuvimos bastantes pérdidas y quería más intensidad. Villar en ese sistema no se encontraba cómodo y cuando eso pasa prefiero decírselo, pero tiene una disponibilidad total, ha hecho una semana brutal, es un jugador con un talento y una calidad impresionante y creo que está sumando para la causa".

Sobre Uzuni y Boyé: "Han tenido buenas sensaciones, hoy la carga ha sido liviana. Es lo que queremos, que vayan teniendo buenas sensaciones para poder contar con ellos al 100%. El equipo necesita tener todo el arsenal para enfrentar estos partidos. Mañana antes de salir hacia la concentración decidiremos".