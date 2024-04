El once del sábado es una de las mayores incógnitas que hay. Con diez puestos aún por cubrir (se conoce que Dominik Grief va a ser el portero titular), la competencia por un puesto en el equipo inicial es muy alta.

Una de las grandes dudas acerca de si va a ser o no de la partida no es otro que Pablo Maffeo. El futbolista internacional con la Selección Argentina ha vuelto recientemente de lesión, yendo convocado a Valencia tras meses de baja, y, aunque sea uno de los jugadores de mayor nivel de los que dispone Javier Aguirre en su plantel, su presencia en la final sigue siendo toda una incógnita.

Existen varios factores que dificultan la presencia del defensor en el equipo que partirá de inicio, es probable que Aguirre sea cauteloso y solo saque al defensor argentino si es necesario.

Vuelta de lesión

Pablo Maffeo durante un partido. | Foto: COPE

La primera y más obvia de las razones por las que el futbolista podría no participar en la final no es otra que la complicada lesión de la que vuelve. Teniendo en cuenta que hace menos de tres meses el futbolista nacido en Sant Joan Despí estaba pasando por quirófano, más aún cuando se estimaba que la recuperación iba a ser larga, es importante no forzar al jugador.

Aunque es cierto que Javier Aguirre confirmó previo al encuentro ante el Valencia que el jugador estaba prácticamente a ritmo de competición, el mejicano prefiere no forzar a una pieza clave en su engranaje, más aún teniendo en cuenta que una recaída en la zona afectada puede suponer otro paso por quirófano, algo que ni el jugador ni el equipo quiere.

Intensidad del encuentro

Pablo Maffeo disputando un balón. | Foto: RCD Mallorca

Otra de las razones por las que quizá el internacional argentino no salga al terreno de juego es el calibre del encuentro en cuestión. No estamos hablando un partido de liga cualquiera o un partido de copa ante un rival de menor categoría, escenarios donde, probablemente, el futbolista disputaría el encuentro, se trata de toda una final de Copa del Rey.

Por tanto, ambos equipos necesitan a todos sus jugadores al 100% físicamente, no quieren riesgos y necesitan un once que pueda aguantar tanto el desgaste como la presión de un encuentro como tal. Esto hace que Maffeo, que en circunstancias normales sería de la partida por su gran experiencia y su habilidad de brillar en partidos grandes, esté descartado casi en su totalidad.

Un Gio González inamovible

Gio González celebrando su gol ante la Real Sociedad. | Foto: AFP

No es solo todo lo que supone la lesión y los tiempos de recuperación sino que también el lateral derecho está muy bien cubierto, en gran parte gracias a las actuaciones de un hombre, Gio González. El futbolista uruguayo ha estado a un muy alto nivel durante la lesión de Maffeo, de hecho, el pase a la final es, en parte, gracias a la buena actuación del defensor de Montevideo durante toda la eliminatoria, marcando gol en el partido de vuelta en Anoeta.

El lateral derecho ex de Peñarol se ha convertido en una pieza fundamental del esquema de Javier Aguirre, aportando verticalidad, garra y solidez defensiva, siendo clave en el engranaje del mejicano y teniendo un papel fundamental en los buenos datos defensivos del conjunto mallorquín.

El buen rendimiento del uruguayo afecta directamente a la continuidad de Maffeo, de hecho, el internacional argentino ya estaba contando con menos minutos antes de tener que pasar por quirófano precisamente por el buen nivel del charrúa a lo largo de la temporada, por lo que Maffeo, en ocasiones, estaba obligado a ocupar el carril izquierdo.