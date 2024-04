Tuvieron que transcurrir 34 años para que la afición donostiarra pudiese ver de nuevo a su equipo ganar una Copa del Rey, ya que desde la temporada 1986-1987 el conjunto txuri-urdin no había conseguido coronarse en esta competición. Esa final de la que estamos hablando fue muy divertida de ver, la Real se enfrentó al Atlético de Madrid, partido que se decidió en la tanda de penaltis, tras quedar 2-2 durante los 90 minutos y la prórroga.

Esta final situada en la temporada 2019-2020 era una final de muchos sentimientos. Una final que enfrentaba a dos equipos históricos de España, dos equipos que se tienen mucho respeto entre ellos, y que cuando ambos equipos se enfrentan entre ellos quiere decir que hay un derbi, en este caso un derbi vasco. Este no era uno cualquiera, era una final en la que sobre todo había mucho respeto y rivalidad, y que acabó llevándose la Real Sociedad con un gol desde los 11 metros.

Una final especial por el covid

En general, la temporada 2019-2020 fue una temporada rara, una temporada marcada por la pandemia que se extendió por todo el planeta, por el Covid-19. Todas las eliminatorias de la Copa del Rey excepto la final se realizaron de forma normal, ya que el Covid aún no había llegado a España y no tenía mucha importancia. Pero una vez nos cerraron a todos en nuestras casas, no hubo otra opción que suspender y aplazar la final de la Copa del Rey hasta que todo volviese a la normalidad.

Finalmente, la última ronda de la competición se disputó el 3 de abril de 2021, más de un año después de que nos encerraran a todos en nuestros hogares. Esa fecha ya está enmarcada para el conjunto txuri-urdin, porque ese día ya es historia para el club. También, hay que destacar que, el partido se disputó a puerta cerrada, por lo que el factor afición no ayudaba a ninguno de los dos equipos. Además, tras vivir una final sin público, se puede decir que el público es muy importante para el fútbol, ya que un partido sin afición no tiene casi color.

Estadio de la Cartuja vacío. Fuente: Diario AS

Una primera parte marcada por la lluvia

El inicio del partido nos dejó a una Real Sociedad centrada en sacar el balón desde atrás y a un Athletic Club mentalizado solo en darle balones en largo a su arma en ataque, a Iñaki Williams.

No todo era bonito, ya que la lluvia empezó a caer en Sevilla. Hay que decir que no iba a afectar mucho a ningún equipo, ya que ambos están acostumbrados a la lluvia, porque es el clima habitual que tienen en Bilbao y San Sebastián. De momento, nos encontrábamos en el ecuador de la primera mitad y el partido parecía bastante tranquilo y muy limpio, lo que era muy raro de una final. Además, destacar que el Athletic Club estaba ligeramente mejor que la Real Sociedad en el partido.

Ya casi al final de la primera parte, parecía ser que ambos equipos empezaban a despertar, y fue el Athletic Club el que más ocasiones tuvo. Jugadores como Iker Muniain o Íñigo Martínez, probaron desde la frontal pero no pudieron enviar el balón al fondo de la red, ya que Álex Remiro se hizo grande en la portería.

Para poner punto y final a estos primeros 45 minutos, el partido se ensució bastante, y Estrada Fernández tuvo que estrenarse y sacar la primera cartulina amarilla del partido, en este caso iba a ser para un jugador del Athletic Club, iba a ser para Dani García. Fue bastante clara, ya que obstaculizó a Portu en un contragolpe y frenó de forma inteligente el contraataque de la Real Sociedad.

Saludo entre capitanes final de la Copa del Rey. Fuente: Diario Navarra

Despierta la Real Sociedad

Tras realizar una primera mitad no muy buena, la Real Sociedad consiguió despertar en esta segunda mitad. Nada más salir del túnel de vestuarios, el conjunto de Imanol Alguacil ya tenía otra cara. Seguro que la charla del técnico fue muy motivadora para los jugadores, porque una final no se juega todos los días, y esta era una gran oportunidad para demostrar lo que es la Real.

La intensidad y las ganas de jugar cambiaron, por lo tanto también cambió el rumbo del partido. La posesión y las ocasiones más claras ahora eran para el conjunto txuri-urdin, se estaban comiendo al equipo de Marcelino García Toral. Pero como dicen los expertos, hay que tener calma y hay que seguir, porque los goles ya llegarán, y así lo hizo la Real Sociedad.

Al final, Mikel Merino, sacó su chistera y se inventó un pase extraordinario para Portu. El jugador de la Real Sociedad no pudo hacer mucho, ya que nada más controlar el balón, el central Íñigo Martínez ya lo había arrollado. Estrada Fernández no se lo pensó y indicó penalti y expulsó al jugador del Athletic Club. Aunque la expulsión no iba a durar mucho, ya que sus compañeros del VAR le avisaron y tras varias revisiones rectifico el color de la tarjeta a amarilla.

La Real Sociedad en la final de la Copa del Rey. Fuente: Diario AS

Un penalti que da título

Tras la revisión del VAR, se preparaba el capitán de la Real Sociedad con la pelota. Mikel Oyarzabal era un experto desde la pena máxima, la mayoría de sus penaltis conseguía anotarlos y este no iba a ser menos. Oyarzabal se preparó con mucha calma, y decidido envió el balón a su derecha. Unai Simón se decantó por el otro lado, por lo que el balón entró directamente a la portería, y la Real Sociedad consiguió por fin adelantarse en el marcador.

A partir del gol, el partido se convirtió en un partido bastante sucio, la Real Sociedad no buscaba el segundo gol, sino, al contrario, buscaba mantener el resultado. En cambio, el Athletic Club buscaba el empate, pero no lo conseguía de ninguna de las maneras, y lo que estaba claro es que no era el día para los de Marcelino.

Finalmente, el partido se le hizo bastante largo a la Real Sociedad, ya que tras tanta pérdida de tiempo, el colegiado decidió añadir 8 minutos, que se hicieron eternos para el conjunto txuri-urdin. Aún así, aguantaron a la perfección el resultado y se convirtieron en los campeones de esta edición de la Copa del Rey. Una edición un tanto rara, sin público en las gradas y aplazada hasta un año, todo esto debido al Covid-19. Pero finalmente, la Real Sociedad, consiguió vencer el derbi vasco y hacerse con su tercer título copero, un título que ya es historia para el club.