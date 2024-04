Desde su llegada en enero de 2020, la figura de Youssef En-Nesyri siempre ha estado muy cuestionada por el sevillismo. El marroquí, que ha sido clave en la consecución de varios de los últimos éxitos cosechados por el conjunto hispalense, nunca ha acabado de convencer a toda la parroquia sevillista.

Las dudas respecto al jugador marroquí se remontan hasta el día de su fichaje. En ese momento, fue la cantidad abonada por él lo que hizo que saltaran chispas en torno a su persona: 20 millones de euros por el delantero que, por aquel entonces, comandaba la parcela atacante de un CD Leganés que olía a Segunda División. Generaba mucha incertidumbre en el graderío del Sánchez-Pizjuán por ver qué podía ofrecer ese joven atacante al equipo.

Su rendimiento deportivo, sin embargo, ha eclipsado todo tipo de dudas. O, por lo menos, hubiese eclipsado todo tipo de dudas si se tratara de otro futbolista. Porque parece que, por ser él, ha de marcar los goles, dar las asistencias y ser quién domine el juego del equipo. Lo que no le quitará nadie, o por lo menos nadie podrá cuestionárselo, son sus estadísticas: en tres de las cuatro temporadas (una aún incompleta) que ha iniciado el marroquí con el Sevilla ha superado la decena de goles.

Relación de goles de En-Nesyri con los goles totales anotados por el Sevilla. Fuente: Elaboración propia

Y no solo son sus goles: su importancia en salida de balón (cuando defensores o portero no encuentran línea de pase, saben que la cabeza del marroquí es un imán y pueden lanzarle cada balonazo, cada cual en peores condiciones, que te lo baja); su importancia en jugadas defensivas a balón parado; su compromiso en ayudas defensivas o en la presión...

Lealtad al club

"Agradezco a todos los clubes que se han puesto en contacto con mi agente. Pero en estos momentos quiero tener la cabeza sólo en el Sevilla. No es un tema de dinero". Cualquiera que leyera este texto redactado por el jugador africano pensaría que fue escrito en ese verano de 2021, que, tras completar su mejor campaña como profesional (24 goles, seis de ellos en Champions), aparecían pretendientes por todos lados. Pues no. Este texto fue escrito en enero de 2023, cuando el equipo sufría una crisis tremenda de resultados, con un entrenador y una directiva sin rumbo y en una situación deportiva al límite. Y ahí estaba él, rechazando salir de un club donde lo mejor que había para uno mismo era irse y huir de ese clima deportivo y de gestión tan poco sano. "Desleal es aquel que desaparece cuando el camino es oscuro" decía J.R.R. Tolkien. Si algo ha demostrado En-Nesyri es que no es una persona desleal.

"Es un asunto deportivo, de querer ayudar al equipo en los peores momentos. Tenemos una gran plantilla y estamos seguros de que vamos a sacar adelante esta situación. Tuve la ocasión de salir en otras ocasiones y también dije que no. Ahora nos necesitamos todos. Queda mucha temporada" finalizaba así su comunicado. Un jugador, rechazando una oferta de un club de Premier League como el West Ham, que seguro le ofrecería más económicamente y más estabilidad. Y sus aficionados quejándose. ¡Es de locos!

Meses después, y tras hacer unos últimos meses de competición espectaculares, donde ayudó al club a salir de la zona de abajo y a conseguir su séptima Europa League, alguno que otro seguía empeñado en que el marroquí aceptase alguna de sus ofertas y abandonase el club. Sin sus goles en la presente campaña, el conjunto sevillista tendría, ni más ni menos, que ocho puntos menos en su casillero. Quizás, más de uno tendría que hacérselo mirar y empezar a valorar a un jugador que tanto le ha dado al club y que está dispuesto a estar en las malas y en las peores.

Youssef En-Nesyri celebrando un gol con el Sevilla. Fuente: Getty Images

"Las hazañas no son menos valerosas porque nadie las alabe". Esta es otra frase del maravilloso escritor Tolkien que refleja perfectamente la situación de En-Nesyri con el Sevilla. Por más que sean muchos los que quieran desestimar, o incluso menospreciar el paso del marroquí por la entidad hispalense, buena parte de la afición, él mismo y la gente que ha estado en el club estos años, saben que le ha dado muchísimo al club. Y que, si no fuese En-Nesyri y fuese otro jugador, probablemente sería considerado ya por muchos leyenda absoluta de la entidad.