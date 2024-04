Vicente Guaita llegó sobre la bocina el pasado mercado de verano. Procedente del Crystal Palace, de manera libre, fue avalado por Rafa Benítez, quien lo conocía de su etapa en la Premier. Comenzó siendo suplente pero desde la expulsión de Iván Villar, no se movió de la titularidad (salvo en Copa del Rey).

🚧 La parada del año, y eso que aún estamos a febrero 🚧#LaLigaHighlights ⋄ @vguaita13 pic.twitter.com/ZRqVwicvlo — RC Celta (@RCCelta) February 7, 2024

Además, su experiencia le ha llevado a convertirse en una de las voces cantantes dentro del vestuario. Su liderazgo le llevó a criticar los planeamiento del equipo en zona mixta, a enfrentarse con Benítez y ha solicitar a la directiva un cambio de rumbo.

Cara a cara

Tras la derrota ante el FC Barcelona en Balaídos y antes de la final de Cádiz, según aseguran varios medios vigueses, Guaita decidió cuestionar los métodos y planteamientos del, en aquel momento, preparador celeste. El guardameta criticó la falta de análisis de los rivales y la nula autocrítica del cuerpo técnico. Algo que no sentó bien. Estas palabras hicieron que se acalorara la situación y provocando una trifulca en los vestuarios de Afouteza.

🚨 Información TQHT:



💥 En la semana previa al partido ante el Cádiz, hubo un 𝗘𝗡𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗢𝗡𝗔𝗭𝗢 entre Rafa Benítez y Vicente Guaita, en el que tuvieron que ser separados.



👉🏻 El portero le recriminó la falta de 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗖𝗥𝗜́𝗧𝗜𝗖𝗔 y el 𝗡𝗨𝗟𝗢 análisis del rival. pic.twitter.com/HWdZ5bYbSe — Tenías Que Haber Tirado (@TQHTPodcast) March 10, 2024

Antes de esto, el guardameta ya había expuesto su descontento con las decision es del cuerpo técnico asegurando que debían cambiar cosas y que "al equipo le faltaba ver portería con más claridad". No fue el único. Otras voces autorizadas del vestuario también alzaron la voz ante los medios. Iago Aspas durante la época Benítez y tras ella. Sin ir más lejos, en la pasada jornada contra el Rayo, el de Moaña comentó que "prefiero tener el balón, jugar en campo rival, tener ocasiones". Aunque no solo ellos: Tapia, Mingueza, Sotelo o Carles Pérez también declararon que esta nueva idea se ajusta más a los jugadores.

La gota que colmó el vaso

Como vemos, la ruptura entre plantilla y cuerpo técnico era evidente. Esto llevó a los jugadores a dejar de creer en la idea del míster y a solicitar un cambio de rumbo a la cúpula directiva. El encargado de hacer de nexo entre plantilla y dirigentes fue Guaita. El portero, según comentando varios medios, dijo que se necesitaba un cambio porque sino el riesgo de descenso era real. Así lo hizo saber Pablo Carballo en un de X:.

Cuenta la leyenda, que Guaita se arrimó a Borja Oubiña, que había sido fiel testigo de cada sesión, y le dijo que o el club sacaba al comandante del barco o el barco se hundiría sin remedio. Igual que nos hablaba a nosotros, les acabó hablando a ellos. El pedestal lo enterró. https://t.co/5RpJ2a78uf — Pablo Carballo (@pablo_carba) April 1, 2024

Con su experiencia y veteranía, como si de un capitán se tratase, Vicente dio un paso al frente.

Un inicio complicado pero un final feliz

Los comienzos nunca son fáciles. Para el portero valenciano no fue menos. La primera semana en Vigo ya le llovieron las críticas después de asegurar que llegaba bajo de forma tras su trifulca con el anterior club. Además, se dejó ver fumando en un festival en O Porriño. Cosa que no sentó bien a la afición.

A esto debemos sumarle su suplencia. Iván Villar estaba siendo el portero titular. Sin embargo, tras la expulsión del de Aldán ante el Atleti, Guaita se asentó bajo palo. Desde aquella, es un fijo en los onces celestes. Aun así, empezó con criticas. Incluso Tropas de Breogán, peña celtista, elevó cánticos en contra de él durante el Celta-Sevilla. Los peñistas publicaron sus disculpas en redes y el guardameta las aceptó.

Honestos no bo e tamén no malo.



Os apupos finais contra o noso porteiro son inxustos, fóra de lugar e froito da tensión por querer gañar os tres puntos.



🤝🏻Desculpas @vguaita13 , desculpas afección.



⛵No barco do celtismo. Contra os de negro e polo escudo, sigamos remando.



TDB

— Tropas de Breogán (@Tropasdebreogan) November 5, 2023

A partir de este momento, nació una comunión que llevó a Guaita a ser una voz cantante entre bastidores. Sus números también lo avalan. El valenciano evita goles con sus paradas, en concreto, ya son casi 5. Además, proporciona una seguridad que no se veía desde Dituro en Casa Celta. El valenciano ha dejado su portería a 0 en 6 ocasiones. Un seguro bajo palos y un líder en el vestuario. Ese es Vicente Guaita