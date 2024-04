Ni haciendo un buen partido le valió al Granada. Los nazaríes volvieron a vislumbrar cosas positivas que llevaban sin verse desde hace meses. Tampoco era muy difícil, pero se notó que el equipo de Sandoval jugó liberado y muy suelto respecto a las últimas jornadas donde el bloqueo mental pesaba. No le fue suficiente. El Valencia, con poquito, hizo mucho. Tuvo dos, y le sirvió. Su sueño por Europa le hizo lograr la épica. Así es el fútbol.

Los locales llegaban tras perder de una manera dolorosa ante el Cádiz (1-0) en esa especie de final por la permanencia. Ni con la llegada de Sandoval se ha podido reconducir una situación que parece estar lista para sentencia. Pese a ello, los nazaríes esperaban poder dar la talla en un partido donde Uzuni y Boyé fueron dudas hasta última hora, pese a que finalmente ambos salieran de inicio.

Por su parte, el Valencia aterrizaban en tierras granadinas tras empatar en su casa contra el Mallorca (0-0) en un partido donde hubo poco a destacar. Los chés, que pidieron el aplazamiento de este partido por el incendio sufrido en un edificio en febrero, querían reconducir sus últimos resultados y sumar de tres para acercarse a una zona Europa que tienen a seis puntos. Algo que no ven tan lejano y que esperan poder lograr en esta fase final de la temporada.

Un Granada suelto y mejorado

El Granada comenzó con un inicio muy intenso sobre el verde. El cuadro rojiblanco buscó en los primeros compases distintas combinaciones muy verticales con las que pudiera dislumbrar ocasiones en campo contrario.

Con el paso de los minutos, el Valencia intentó llevar la iniciativa, pese a que los de Sandoval siempre miraran de tú a tú a un rival al que, con acciones rápidas y dinámicas, se lo ponían complicado. De hecho, Gumbau tuvo una que mandó a la cruceta tras una gran jugada hilvanada por el plantel en campo contrario.

Si por algo destacaron los andaluces en el primer tramo fue por la soltura e intensidad que plasmaron con una gran concentración ante un contrincante con nervios y que no esperaba esta situación. Sorprendió mucho este guion, pero parecía que con el desarrollo de las acciones todo iba mejor.

Boyé peleando un balon con Mosquera | Foto: LaLiga.

Se crecían, y era lógico. Estaban dando motivos para ir a más y solo le faltaba solvencia de cara a puerta. Merodearon por zona de tres cuartos con asiduidudad, pero Uzuni tuvo la más cerca tras un majestuoso contragolpe de Sergio Ruiz en el que el albanés, al intentar ajustarla tanto, hizo que la pelota se fuera rozando el poste. Una constante que evidenciaba a un Granada muy distinto respecto a las jornadas anteriores.

Lo justo para hacer claudicar

En el segundo tiempo, el Valencia intentó coser mucho más las líneas con la idea de acabar con la verticalidad de los rojiblancos, que perdieron fuelle tras la salida de los vestuarios pese a no variar mucho su guion de juego.

El cansancio fue haciendo pesar las piernas de los jugadores. El ritmo del choque bajó considerablemente respecto al primer tramo, aunque con el acercamiento del final parecía que el duelo se iba rompiendo mucho más e iba dando jugadas menos largas y precisas.

El Valencia no quiso desaprovechar las suyas. Con una combinación rápida, un mal despeje de Neva en la frontal de su área le dejó la pelota en bandeja a Jesús Vázquez, que a puerta vacía mandó la pelota a las nubes debido a la fuerza con la que le dio. Al empujarla se le fue, y los lamentos en la zona técnica visitante fueron muy evidenciables. Eso sí, las sensaciones positivas aumentaron a favor de los chés.

Y tanto que fueron en aumento, debido a que con una jugada les sirvió para revertir las emociones y perspectivas de todos. En esta no fallaron. Almeida no perdonó y, con otro mal despeje, en este caso de Boyé con la testa tras un córner, le dejó al luso libre de marca en la boca del área chica para estrellar con un duro disparo la pelota (0-1) dentro de las mallas de Batalla.

Parte del equipo ché celebrando el tanto | Foto: LaLiga.

Al Granada se le quedó una cara de incredulidad. No pudieron hacer más. El buen hacer durante parte del partido no le fue suficiente. No supieron subsanar las mermas puntuales en los compases finales y pecaron de incrédulos ante un Valencia que, con poquito, hizo mucho. Quizás así se marcan las diferencias y se evidencia la realidad de cada uno. Al grito de “Directiva dimisión”, los granadinistas volvían a salir cabizbajos e impotentes de Los Cármenes otra jornada más.

Con este resultado, el Granada continúa en el hoyo con catorce puntos y peleará por no quedar colista en lo que resta. Ver para creer. Por su parte, el Valencia con estos tres puntos se acerca a las zonas europeas y se quedan con 39 en su casillero y a tres de entrar en la zona de competición continental.



Ficha Técnica

Granada CF: Augusto Batalla, Bruno Méndez (Ricard Sánchez 64’), Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva, Sergio Ruíz (Gonzalo Villar 79’), Gerard Gumbau, Pellistri, Corbeanu (Jozwiak 60’), Lucas Boyé y Myrto Uzuni (Arezo 79’).

Valencia CF: Mamardashvili, Thierry Correia, Mosquera, Ozkacar, Foulquier (Jesús Vázquez 57’), Pepelu, Javi Guerra, Fran Pérez (Peter 69’),Sergi Canós (André Almeida 57’), Diego López y Hugo Duro (Alberto Marí 86’).

Goles: 0-1, Almeida

Árbitro: Hernández Hernández (comité canario). Ha amonestado a Lucas Boyé, Jozwiak, Gonzalo Villar en el Granada y a Peter Valencia

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimosexta jornada de la Primera División, que fue aplazado el 26 de febrero por el terrible incendio en la ciudad valenciana Choque celebrado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 15.107 aficionados.