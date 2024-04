El entrenador del Granada CF, José Ramón Sandoval, ha analizado la derrota sufrida por su equipo contra el Valencia CF por la mínima (0-1) en el partido aplazado de la jornada 26, que se ha disputado este jueves en el Nuevo Los Cármenes. El técnico ha destacado que "el golpe ha sido fuerte" y que a sus futbolistas les queda "el orgullo de poder competir".

Para Sandoval, el Granada no ha merecido esta derrota y ha querido poner en valor "el esfuerzo" de sus jugadores. "Hemos ganado todos los registros menos el marcador. Hemos ido hacia adelante, hemos buscado duelos, hemos ido a ganarlos, pero cuando la situación está así suele pasar, con poquito te derriban. Me entristece verlos así. Los veo entrenar cada día, tenían ganas de ganar por la afición, se lo merecen, y por orgullo de ellos mismos. Lo que tenemos que hacer es eso, saber que podemos competir", ha comentado.

Sandoval ha consolado a algunos futbolistas tras el partido. El entrenador ha resaltado que "lo han dado todo" y algunos tenían "lágrimas en los ojos". "Han sido mejores y no han sido capaces de ganar. Ahora nos queda el orgullo de poder competir, independientemente del rival, aunque la mandíbula de cristal se nos rompe", ha dicho.

El técnico madrileño se queda con una sensación "triste" y con "frustración". "Si el equipo pelea hasta el final de la temporada, podremos dar una alegría a la afición. Tenemos que compertir dignamente y transmitir a la afición que queremos estar. Ha sido un acoso y derribo al rival porque desde atrás nos estaban empujando. Esto quiere la afición, que la gente se vacíe, luego puede darse el resultado o no, pero hoy el equipo se ha vaciado", ha subrayado.

Respecto a los cambios, Sandoval ha dicho que el de Bruno Méndez era porque pensaban que tenían problemas físicos, pero que "no era así" y "por falta de comunicación" no se entendieron. Además, querían darle "vida a esa banda". Por otro lado, ha indicado que los dos puntas no habían entrenado durante la semana, que se han infiltrado para competir este partido y han llegado "donde han llegado". "El equipo ha ido con más corazón que otra cosa, como la que ha tenido Mati. Si hubiéramos empatado, hubiésemos ganado el partido, pero ha faltado eso", ha dicho Sandoval, que ha remarcado que el Valencia es un equipo "de la zona alta" y al Granada "todo el mundo lo va a subestimar de aquí al final". "Pero no lo vamos a permitir", ha dicho tajantemente.

Sobre la ausencia de Ricard Sánchez en el once, Sandoval ha dicho que quiere "mover el árbol y que caigan maduras las manzanas". "Hoy hemos querido poner a Burno en esa banda y hacer ese juego, 4-4-2. Mis defensas se han anticipado, hemos ganado las segundas jugadas, el equipo se asociaba y llegaba. Luego, en la segunda parte, el descanso no ha venido bien. Hemos salido un pelín más fríos. Hemos empezado bien, ellos agazapados esperando a que nosotros mismos nos equivocáramos. En el córner han salido los jugadoresy ha entrado entre las piernas. Solo pueden marcarle un gol así al Granada", ha lamentado.

Sandoval ha dicho que Uzuni es el ejemplo de que el equipo "va a dar todo hasta el final" y que los jugadores quieren "ayudar". "No va a servir de mucho, pero por orgullo", ha señalado. Esta derrota es muy dura, porque uan victoria hubiera permitido "recortar más". "El golpe ha sido fuerte, ya es pensar que lo tenemos todo perdido e ir a competir como hemos competido hoy. Ponerlo en valor, pero no nos ha dado para más. Tenemos que dar un pasito más para que nos dé para ganar. No hemos merecido la derrota, pero es esto. Nos merma mucho ese estado de emoción, esa ansiedad de querer ganar un partido. Tácticamente, el equipo ha sido superior al rival. Han sido valientes, es lo que les pido. Prefiero morir con un tiro en el pecho que en el culo. Que no piensen en pasado, que disfruten. Estamos en Primera y disfrutemos todos hasta que se acabe esto", ha indicado.

Por último, sobre el ambiente de crispación, Sandoval ha dicho que "la comunión entre todos es lo que saca esto adelante". "Hay que vencer los conflictos y hacer una buena remontada. Todos intentamos hacer lo mejor, con equivocaciones, que han sido muchas esta temporada, pero si hoy lo de Gerard entra y no da en la escuadra, estamos cantando. Que la gente mira por su escudo, la afición lo ha demostrado y un diez para ellos", ha finalizado.