El centro del campo está siendo una inquietud desde hace mucho tiempo y es necesario confiar en la cantera y no en la cartera, desde hace varios meses todo el sevillismo lleva escuchando el nombre de este chaval y hasta lo han podido ver en alguna ocasión en los terrenos de juego.

Sangre sevillista desde la cuna

Como otras perlas de la cantera sevillista como Diego Hormigo son formados como sevillista desde el fútbol base pero el paso al Sevilla Atlético fue en la temporada 22/23, donde jugó una gran cantidad de partidos, aun siendo del 2004 que es una edad muy sorprendente para ser una pieza importante de una gran cantera y a su vez debutar en la máxima categoría del futbol español ante todo un Real Madrid siendo titular y dando un nivel sorprendente, ganándose otra titularidad. Pero esta vez ante la Real Sociedad, dirigidos los dos encuentros por el técnico vasco Mendilibar que también lo llevo a la pretemporada de la actual campaña.

Manu Bueno ante el Real Madrid | Foto: Julio Muñoz

Unas virtudes de box to box

Empezando por sus capacidades defensivas es empezar alto ya que su físico es poderoso y su juego defensivo hace un equilibrio al equipo que lo hace pieza vital en todo esquema. A nivel ofensivo Manu Bueno es el que da el pase clave en la formación ofensiva del equipo, su toma de decisiones fusionado a su visión de juego hace que sea un jugador excepcional para el equipo de Sevilla y lo hace un futbolista más que interesante de cara a futuro ya que cuadra en todos los aspectos para ser un buen modelo del centrocampista moderno.

Un potenciador de lujo

La joven figura a nivel individual tiene numerosas características que lo hace un grandísimo jugador pero a nivel colectivo potenciado a todo su alrededor por ejemplo de compañeros de posición, Lulo da Silva, Rivera, Capi entre otras opciones que ha ido tomando el entrenador sevillista. Manu Bueno con su gran impacto en el campo y todo su esfuerzo es términos físicos provoca que su alrededor tenga más espacio y más oxígeno para poder distribuir el juego tan vistoso que está haciendo la cantera rojiblanca.

Manu Bueno en el SAT | Foto: @CanteraSFC

El calvario dele canterano

Lamentablemente no todo es un mundo de luces sino que también de sombras, de muchas sombras y esto le pasa a Manu Bueno siendo las lesiones la gran responsable de que este no sea un jugador a tener total en cuenta en las planificaciones del primer equipo. Al paso del tiempo esto pasará a ser una anécdota y esto se debe a que es muy extraño que un jugador que está cada vez obteniendo mejor nivel físico se lesione varias veces y desde mi punto de vista Manu no será un jugador de cristal ni algo relacionado con las lesiones.

Su oportunidad se cocina a bajo fuego

Esta temporada se va a convertir en un punto de inflexión para el joven chaval jerezano y esto se debe a la mentalidad que va a tener el club con la actual plantilla del primer equipo y más en el centro del campo, nombres como Jordán, Óliver Torres y Hannibal Mejbri no formarán parte de la plantilla rojiblanca y de la restante tanto Agoumé como Soumaré no tienen la seguridad de estar en el club la próxima temporada ya que el primero no está rindiendo de forma efectiva y el segundo debido a su elevada opción de compra es difícil que se quede en el equipo. Tras esto se quedarían Sow y Gudelj como centrocampistas rojiblancos y el serbio ha estado estas últimas temporadas ejerciendo la posición de central debido a las ausencias en dicha posición dejando todo a una posible confianza a la cantera por parte de la directiva y del cuerpo técnico en el mercado de verano.

Entrenamiento del Sevilla FC | Foto: @SevillaFC

¿El Sevilla hará como el método Kike Salas?

Una opción que se puede barajar es la de traspasar en forma de cesión al centrocampista a un equipo de segunda división como fue en el caso de Kike Salas al Tenerife para que se forme en una gran categoría en el fútbol español para coger experiencia y poder formar parte de la plantilla sevillista en un futuro no tan lejano, para mi esta es la opción que tiene más posibilidades de que se haga realidad.

Un futuro en las nubes

Bajo la expectación de lo que hará el conjunto sevillano de cara a la temporada 24/25 el club tendrá que poner el ojo a varios canteranos del club ya que se lo merecen porque el nivel dado es fuera de serie y porque para la economía del club es mejor tirar de cantera que de cartera.