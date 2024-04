Como es ya conocido por muchos, el zaguero uruguayo durante sus inicios se planteó dejar de jugar al fútbol debido a un problema personal. “Cuando tenía 17 años, casi 18, en Danubio tuve una experiencia no tan buena, en lo familiar, y estuve a punto de dejar el fútbol. Me junté con mi representante, mis amigos, y me hicieron entender que me podía dedicar al fútbol. Ese día fue el más importante de mi carrera, cuando me di cuenta que quería eso, que quería cumplir mi sueño” comentó a los medios del club.

Debut en Uruguay

Firmó su debut como profesional el 10 de noviembre de 2012, partido en el que se enfrentaba Danubio FC contra Central Español FC, clubes de la Primera División de Uruguay. Al mando del equipo se encontraba Juan Ramón Carrasco. El central ingresó al terreno de juego durante la segunda parte, llegando a jugar esa temporada 16 partidos con el dorsal número 3 a la espalda.

El salto a Europa

Las actuaciones y el gran potencial del charrúa llamaron la atención de Diego Simeone, por ello el 24 de abril de 2013 el club hacía oficial el fichaje por cinco campañas de un jovencísimo Giménez que apenas contaba con 18 años.

Giménez en su presentación con el Atlético de Madrid / @LaLiga en X

“Para mí significa mucho, es una gran diferencia. Estoy muy contento. Simeone es un gran entrenador, lo he visto en los partidos, me gusta su carácter de vivir el partido. Muy contento de que apueste por mí” fueron las primeras palabras que el futbolista concedió a los medios oficiales del club tras su fichaje.

Un mes inolvidable

Septiembre del año 2013, mes que el central no olvidará jamás pues se llevaron a cabo tanto su debut con la selección absoluta como con su nuevo club, el Atleti.

El 10 de septiembre debutó con la Selección de Uruguay en un partido de las eliminatorias del mundial del Brasil 2014 ante la selección de Colombia. Fue titular en el once, algo inesperado para el joven defensor. “Para mí fue una de las cosas más bonitas que me tocó vivir, inolvidable” comentó a los medios de la selección uruguaya.

Tan solo cuatro días más tarde debutó con la elástica rojiblanca, el 14 de septiembre de 2013, encuentro que se celebró en el Vicente Calderón. El Atlético de Madrid se enfrentaba al Almería y Giménez disputó ese encuentro como titular, completando los 90 minutos con el dorsal 18 a la espalda. La victoria se saldó a favor del cuadro rojiblanco por 4 goles a 2, y Giménez pudo demostrar su capacidad defensiva con creces. "Estoy muy contento por la victoria y los primeros minutos disputados con la camiseta del Atlético. Sobre todo, quiero agradecer al equipo la confianza que me ha dado" palabras que ofreció el defensa a los medios oficiales del club tras el partido.

Giménez en su debut con el Atlético de Madrid / Atleti

Primer Mundial

A pesar de disputar dos escasos partidos con el Atlético en la temporada 2013/2014, el seleccionador uruguayo Oscar Tabárez incluía a Giménez en la lista de convocados que pondrían rumbo a Brasil para el mundial de 2014. Su primer partido en esta importante competición fue contra Inglaterra, midiéndose ante grandes atacantes como Wayne Rooney o Sterling. Y así José María Giménez se convirtió en el uruguayo más joven en disputar un Mundial con tan solo 19 años y 4 meses.

A este le siguieron dos más, el del año 2018 en Rusia, y el reciente Mundial de Qatar en 2022. En ambos, Giménez tuvo un papel fundamental en la defensa uruguaya. El zaguero suma ya 83 partidos con la camiseta celeste y tiene la mirada puesta en el próximo campeonato del mundo, el cual tendrá sede en México, Estados Unidos y Canadá en el año 2026.

Giménez en un partido con la selección / @JoseMaGimenez13 en X

El pozo de las lesiones

El jugador rojiblanco ha sufrido diversas lesiones desde que forma parte del Atlético de Madrid, hasta llegar al punto de perderse un total de 145 partidos debido a estos problemas. El charrúa ha ido encadenando lesiones durante prácticamente todas las temporadas, afectando estas en mayor medida al muslo y rodilla, continuando con el gemelo, espalda, dedo, tobillo y hasta la cabeza.

Su última lesión fue confirmada por el club el día 22 de febrero de 2024, la cual afectaba a su muslo derecho. Tras una rápida recuperación pudo volver a ayudar al equipo en el partido jugado el 1 de abril en casa ante el Villarreal.

Giménez en un partido con la selección / @JoseMaGimenez13 en X

Resiliencia, palabra que lleva tatuada en el cuello y le ayuda a recordar que nunca hay que rendirse. “Me das un golpe y me voy a levantar de vuelta intentando estar más fuerte que nunca, soy una persona que no se rinde” comentaba en una entrevista concedida a Jugones, programa de la Sexta.

Palmarés

El defensa charrúa suma a su palmarés grandes trofeos como son dos ligas, la primera en el año 2014 y la más reciente en 2021. También en 2014 la Supercopa de España ganada ante el Real Madrid, la Europa League en 2018 ante el Olympique de Marsella y por último la Supercopa de Europa, repitiendo ante el eterno rival.

Giménez celebrando el título de liga / Atleti

Fijo en el Atleti

Tras la temporada de su debut, en la que apenas pudo disputar dos partidos debido a su juventud y adaptación, llegó la 2014/2015 en la que el zaguero uruguayo se convirtió en indiscutible para Diego Pablo Simeone. Disputó 28 partidos y marcó dos goles. A partir de ese momento se ha convertido en una pieza clave para el cuadro colchero, siendo titular en la plantilla siempre que las lesiones lo permiten. Suma a su casillero 311 partidos con el club repartidos en las once temporadas que lleva vistiendo los colores rojo y blanco.

Giménez posando con su placa en el Paseo de Leyendas / Atleti

“Son muchos años donde crecí un montón, aprendí muchísimo, donde aprendí lo que es el Atlético de Madrid, lo que es la unión, la comunión, lo que es saber que el Atlético de Madrid es más que un equipo” comentó el jugador a los medios oficiales del Atlético de Madrid.

José María Giménez lleva siendo desde 2019 uno de los cuatro capitanes del Atlético de Madrid, demostrando partido a partido su pasión y compromiso con el club.