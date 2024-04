La copa se escapó, los de Aguirre lo pelearon hasta el final, fueron nobles y mantuvieron el partido tal y como lo querían, llevando al Athletic en los penaltis donde, por desgracia, no pudieron rematar la faena.

Los nervios de una final le jugaron una mala pasada a varios jugadores que quizá no se encontraron lo suficientemente cómodos, aunque hubo otros a los que el partido les vino como anillo al dedo.

Criterio de puntuación: 0-3. Muy mal / 4. Mal / 5. Regular / 6. Bien / 7. Bastante bien / 8. Muy bien / 9. Fantástico / 10. Excelente / SC. Sin calificar.

Dominik Greif

5 | Desacertado. No ha sido el mejor partido de Greif. Es cierto que estuvo seguro en muchos momentos del partido pero no ha estado al nivel que durante el resto del torneo.

Gio González

6 | Grande. Ha estado quizá más desaparecido de lo normal, pero cuando ha tenido que aparecer se ha mostrado sólido y ha sido de gran ayuda para el equipo.

Copete

6 | Suficiente. La tónica de toda la defensa en el partido de hoy es la misma, todos muy correctos, sólidos y salvando los muebles. En el caso de Copete ha sabido ir con cabeza a muchos balones y ha hecho alguna falta táctica de gran inteligencia.

Antonio Raíllo

6 | Bien. Buen partido de Raíllo, no ha brillado pero tampocoha estado incorrecto. En ataque hay que destacar que la asistencia del gol es suya, aunque esta haya sido un pase realmente simple, todo suma.

Martin Valjent

6 | Correcto. Igual que sus otros dos compañeros, Valjent ha estado sumamente correcto, controlando bien el tempo de la defensa. Aún así tampoco ha sido excesivamente brillante.

Toni Lato

7 | Sólido. Quizá uno de los mejores en defensa, Lato ha vuelto a hacer otro gran partido. El canterano valencianista tenía una tarea muy complicada pero no lo ha hecho nada mal.

Samú Costa

7 | Incombustible. Gran partido del bueno de Samú. Box-to-box en toda regla, aportando equilibrio totalmente necesario al mediocampo. En defensa muy sólido y muy potente al corte.

Dani Rodríguez celebrando el 0-1. | Foto: RFEF

Dani Rodríguez

9 | Fundamental. Capitán en mayúsculas, de los mejores del Mallorca hasta que sus piernas han dicho basta. Trabajo sublime en tareas defensivas y en ataque, el gol muestra claramente lo bien que ha estado el de Betanzos.

Sergi Darder

5 | Mejorable. No es la temporada de Darder, le hace falta encontrarse. Volvía al once con la oportunidad de redimirse en toda una final pero estuvo bastante discreto, no mal, pero discreto.

Cyle Larin

5 | Luchón. No ha sido su mejor partido, pero tampoco su peor. Sigue estando algo espeso pero hoy se han visto destellos de lo que puede llegar a ser cuando tiene confianza. La jugada al iniciar la segunda parte es de buen delantero, pero jugando como ariete tiene que tener mejor finalización.

Vedat Muriqi

8 | Referencia. Muy buen partido del kosovar que ha hecho el trabajo sucio durante todo el partido. Ha peleado todos los balones por alto, ha sabido controlar bien el tempo del partido y ha distribuido bien el balón. Además, ha tenido una de las ocasiones más claras del partido, una lástima la parada de Aguirrezabala.

Manu Morlanes

4 |Lástima. Totalmente lastrado por el penalti, una pena ver a un jugador tan desolado. Quitando el penalti tampoco ha aparecido mucho pero hay que destacar su centro a Muriqi que casi acaba en gol.

Antonio Sánchez

6 | Poco. Al igual que Morlanes, ha entrado con el partido muy loco, apenas ha aparecido. De lo poco destacable está que ha cumplido su trabajo anotando el penalti en la tanda.

Nemanja Radonjic

4 | Lastrado. Mismo caso que Morlanes, lastrado por el penalti. Se nota que la carencia de minutos le afecta, se ve que es un jugador vertical al que más tiempo de juego le vendría muy bien.

Pablo Maffeo

SC |Bienvenido. Vuelta de lesión, siempre positivo verle en el campo, aunque no se pueda decir prácticamente nada de su partido a excepción de algún que otro despeje.

Matija Nastasic

SC | Revulsivo. Ha cumplido su función, ha suplido el hueco que ha dejado Copete y, sin hacer ruido, ha estado bien para lo poco que ha jugado.

Siebe Van Der Heyden

SC | Sorpresa. Su entrada ha sido de emergencia, pero siempre es bueno ver al belga, sobre todo después de tanto tiempo sin jugar.