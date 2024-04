Carlo Ancelotti: "La pasada temporada jugamos sin coraje y sin personalidad"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró, sobre la eliminatoria de semifinales de la pasada temporada, también contra el Manchester City, que jugaron "sin coraje y sin personalidad", y desea poder "evitar en esta elimiatoria"

El técnico blanco, de 64 años, declaró en la rueda de prensa previa al choque de Champions este martes, en el Santiago Bernabéu a las nueve de la noche, que “Las horas antes de un partido a nivel personal son de sufrimiento". "Los días después estás más tranquilo y contento, pero el sufrimiento es parte de tu trabajo", añadió.

El conjunto liderado por el italiano cuenta con cuatro jugadores. Si Jude Bellingham, Vinicius Jr, Eduardo Camavinga y/o Aurelien Tchouaméni ven la amarilla, se perderán la vuelta en Manchester el próximo miércoles 17 de abril.

Carlo Ancelotti, 200 partidos y elogios para Guardiola

Este choque será especial para el italiano, porque cumplirá 200 partidos como entrenador del Real Madrid,. Todo en un partido en el que los focos y las miradas estarán puestas en los 22 protagonistas.

A su vez, Ancelotti declaró que la eliminatoria está "en los pies de los jugadores de más calidad" y eso será lo que "va a determinar el partido". "Hay muchas cosas en estos partidos: la calidad individual, los duelos, las defensas, las contras... Tienen que estar al máximo. Son todos estos aspectos los que tenemos que manejar bien", añadió.

Sin embargo, el italiano solo tuvo palabras de elogio para el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola: "Guardiola es un gran entrenador, lo que piensen de mí no me importa mucho. Me importa lo que piense mi club. Guardiola es un gran entrenador y sobre eso no hay ninguna duda".

Carlo Ancelotti en rueda de prensa|| gettyimages

"El sufrimiento te mantiene vivo. El estrés y la presión son gasolina para mí"

Sobre Jude Bellingham: "Está haciendo una muy buena temporada dentro del área. Físicamente es muy fuerte y nos está ayudando mucho en los aspectos defensivos y en la delantera para crear espacios y ofrecer movilidad". Además, añadió que el jugador inglés, con tan solo 20 años, es "muy profesional, muy serio y humilde." y que no le sorprendió como jugador sino como persona.

Finalmente, el entrenador de los merengues no quiso decir nada sobre quién serán los once protagonistas, porque "hay algunas dudas" aunque no cree que "haya cosas raras en el partido".

