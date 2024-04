El jugador del Real Madrid Antonio Rüdiger aseguró, sobre el estado del equipo, que la temporada "está siendo buena", tanto para él como para sus compañeros, mientras que reconoció "la importancia de este torneo para el club y nada importa si no seguimos adelante".

El futbolista blanco, de 31 años, declaró, en la rueda de prensa previa al choque de ida, de los cuartos de final de la UEFA Champions League, contra el Manchester City este martes, que "la dinámica indica que estamos en buen camino y estoy seguro que lo vamos a conseguir".

El alemán es un referente en la defensa blanca y sobre ello, dijo que no le gusta de sí mismo como "líder". "Nacho, es nuestro capitán, y Tchouaméni también está haciendo un gran trabajo. Nunca hemos perdido jugando juntos, pero esto es algo que depende del entrenador", continuó el '22' de los blancos.

Haaland y el "buen" momento del equipo

"Fue un buen partido en casa, creo que todos lo hicimos para mantener bajo control a Haaland. No pudo recibir muchos pases. En el segundo partido, no me pidió perdón ni tuvo que hacerlo, yo como jugador tuve que aceptarla. Para este partido el plan va a ser el mismo que el año pasado. Controlar a los jugadores que comunican como de Bruyne y ", confesó el alemán sobre el marcaje a Haaland la temporada pasada.

Además, Rüdiger afirmó que tienen que ser "positivos sobre pasar de ronda. Tendremos un partido complicado. Confiamos en nosotros mismos, la dinámica indica que tenemos buena forma".

Rüdiger en rueda de prensa || gettyimages

“La idea este curso es la misma, controlar a los jugadores peligrosos del City”

Sobre Bellingham: "Al principio me sorprendió porque no sabía mucho sobre él. Tiene una personalidad increíble y es muy buen jugador. Es un profesional, un buen compañero... Solo tenemos que rezar, porque siga teniendo la buena salud que tiene. Fuera del campo no me preocupa nada. Tiene unos padres maravillosos que le hacen tener los pies en el suelo".

Sin embargo, el defensa de los merengues puso en relieve que Haaland es "uno de los más duros a los que me he enfrentado", y que es complicado controlarle, ya que "vive de los pases de sus compañeros". "No puedes controlarlo todo, jugadores como De Bruyne hay que controlarlos también, para que las cosas sean más sencillas", concluyó.