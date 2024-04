Victoria blanquivioleta en Cartagonova

El Real Valladolid llevaba sin ganar fuera de casa desde el partido disputado en Huesca, el 24 de noviembre del pasado año. Por fin tras seis partidos fuera del Estadio José Zorrilla, el Valladolid consiguió hacerse con la victoria con dos goles, en el Estadio de Cartagonova, en Cartagena, ante el mejor equipo de esta segunda vuelta, pero el peor local. El partido destacó por una buena defensa del conjunto pucelano.

Los éfeses no consiguieron hacerse con la victoria, aunque si que lucharon todo el partido, no consiguieron hacerse dominantes durante este. Los de Calero se quedan 16º y a cinco puntos de los puestos de descenso en la tabla clasificatória de LaLiga Hypermotion.

Los de Pezzolano hicieron cambios en su 11 inicial respecto al de la semana pasada, mientras que el conjunto de Calero no hizo ningún cambio en su 11 inicial.

Primera parte

El partido comenzaba a las 21:00, con una buena temperatura en el Estadio Cartagonova. Tras el arranque de la primera parte el Real Valladolid tuvo un buen dominio del balón. En el minuto 19 llega lo más esperado por los aficionados del conjunto pucelano, un gol de Víctor Meseguer, gracias al remate de Stipe Biuk. En el minuto 36 llega el segundo gol, gracias al disparo de Monchu al centro de la portería y el cabezazo de César Tárrega sumaba otro gol al marcador del Cartagonova.

En la primera parte hubo ocasiones de gol como el disparo de Iván Sánchez al centro de la portería y al remate de Mamadou Sylla, pero que el portero del Cartagena, Raúl Lizoain, supo parar. Se protestó una posible falta a favor del Cartagena tras la intervención del defensa blanquivioleta Sergio Escudero a Luís Muñoz, pero no hubo nada.

Segunda parte

Tras el descanso, el Cartagena luchó por conseguir cambiar el marcador a su favor, pero no lo consiguieron. El Real Valladolid en esta segunda parte se encontraba encerrado y no hubo muchas oportunidades para los dos equipos. El conjunto blanquivioleta pudo defenderse y evitó que el Cartagena marcará. Los de Calero hicieron varios cambios al igual que los de Pezzolano, pero no fue suficiente para conseguir una victoria o un empate en el marcador.

Algunas de las oportunidades que tuvo el Cartagena fue tras recibir el balón de un córner, Juanjo Narváez lanzó demasiado alto el balón a la portería de Masip. Al igual paso minutos después en el remate de Iván Ayllon hacia la portería del Real Valladolid, pero que Masip pudo atrapar.

Esta victoria deja al Real Valladolid 4º en la clasificación de LaLiga Hypermotion y a dos puntos de los puestos de ascenso directo, aunque si gana el Racing de Santander, el Valladolid se pondría 5º. Ahora toca prepararse para el próximo partido en el Estadio José Zorrilla ante el CD Eldense, el sábado, 13 de abril a las 18:30.

Ficha técnica

(0) Cartagena: Raúl Lizoain; Calero, Alcalá, Gonzalo Verdú (min 61, Ortuño), Fontán; Tomás Alarcón (min 45, Arnau Ortiz), Musto, Andy Rodríguez (min 82, Mikel Rico); Jairo, Darío Poveda (min 78, Iván Ayllon), Luis Muñoz (min 62 Narváez).

(2) Real Valladolid: Masip; Luís Pérez, Tárrega, Javi Sánchez (min 61, Iván Juric), Escudero (min 45, Lucas Rosa); Meseguer. Oliveira, Monchu; Javi Sánchez (min 68, Enzo Boyomo), Mamadou Sylla (min 85, Kenedy), Biuk.

Árbitro: el colegiado canario Raúl Martín González Francés amonestó con la cartulina amarilla a los locales Alcalá (min 19), Iván Calero (min 72) y Alfredo Ortuño (min 74).

Goles: 0-1, min. 19: Víctor Meseguer; 0-2, min. 36; César Tárrega.

Incidencias: Partido celebrado en el Estadio Cartagonova en Cartagena, el domingo 7 de abril de 2024 en la jornada 34 de LaLiga Hypermotion a las 21:00 con una temperatura muy buena.