El Betis ya prepara el partido del viernes ante el Celta. Partido en el que se juega continuar teniendo aspiraciones europeas. Para este encuentro Manuel Pellegrini recuperará a Sabaly y a Cédric Bakambu. Este último tuvo minutos en el amistoso a puerta cerrada ante el Cádiz, las sensaciones fueron positivas, ambos han recibido el alta médica y todo apunta a que estarán en la convocatoria del partido del Celta.

Chimy Ávila

El futbolista argentino no esta teniendo suerte en su etapa en el Real Betis. Logró anotar su primer gol ante el Athletic Club pero dos partidos después fue expulsado por doble amarilla ante el Villareal. Se perdió el partido ante el Rayo y en su vuelta contra el Girona tuvo que ser sustituido en el minuto 83 tras hacer un desmarque que le hizo llevarse la mano a la parte posterior del muslo.

Chimy Ávila siendo atendido por los médicos / Fuente: Getty Images

El ariete llegó en el mercado de invierno con problemas en el soleo. No ha tenido continuidad y eso ha hecho que vuelva a lesionarse, el ex de Osasuna tiene una lesión miotendinosa proximal de isquiotibial izquierda. Esta lesión ya la tuvieron Isco y Claudio Bravo. El tiempo de lesión será entre un mes y medio y dos meses en los mejores pronósticos. Lo que hace que llegué a las dos últimas jornadas o quizá no vuelva a pisar el césped esta temporada.

Marc Roca

El pivote español sumó 19 titularidades en las primeras 21 jornadas. Pero desde esa jornada tan solo son tres titularidades. Se ha perdido cuatro partidos por lesión y uno por sanción. Todo apunta a que también será baja para el partido del viernes, este tiene unas molestias en el tobillo.

Marc Bartra

El central esta pasando un calvario de temporada, tan solo ha jugado tres partidos y en uno fue sustituido en el descanso por su lesión en el tendón de Aquiles, del que posteriormente fue operado. Parece que esta en el tramo final de su recuperación y podrá disponer de minutos en los últimos partidos del año. Pero también parece imposible que llegué para el partido de esta semana.