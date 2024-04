Xavi Hernández: "Son favoritos porque nos sacaron a uno de nuestros mejores jugadores"

A las 18:18 entraba Koundé a la sala de prensa para comparecer ante los medios.

Kylian Mbappe: Koundé dejó claro que Mbappe tiene un tremendo nivel pero no sólo quiere darle protagonismo al francés. "No sé si tendré que marcarlo. Es un jugador diferencial. Vamos a intentar pararlo, pero a nivel colectivo, el PSG es más que un jugador."

El PSG favorito: "Eso no nos importa, es una cosa más de la prensa. Tengo confianza en nuestro equipo. Será un partido difícil. Decir que somos favoritos, no lo creo."

Pau Cubarsí: "Es muy joven, es un ejemplo para todos los jóvenes que están en La Masia y que quieren jugar en el primer equipo. Nos dan un plus. Juegan sin presión, relajados. Están listos. Nos dan mucho."

Jules Koundé. Fuente: FC Barcelona

Dembélé: "Es desequilibrante, regatea muy bien, como Mbappé, es un jugador que marca diferencias también."

¿Jugará de central o lateral?: El defensa hará caso a Xavi sobre su posición. "No tengo preferencias. Últimamente el mister me pone de lateral. Yo juego donde me dice el mister."

La ilusión de los cuartos: "Pasar a semifinales es lo que hay en juego. No vemos más allá. Este partido nos genera mucha ilusión porque hacía tiempo que no estábamos aquí. Queremos competir bien mañana."

Termina el turno de Koundé, donde demasiadas preguntas han sido acerca de el marcaje a Mbappe y cosas sobre el entorno del delantero francés.

La motivación de unos cuartos de la Champions League: El de Terrassa manifiesta la ilusión del vestuario tras volver a jugar unos cuartos de final de la Champions League. "La palabra después de cuatro años sin estar en cuartos es ilusión. Podemos soñar, estamos muy motivados, llegamos en el mejor momento de la temporada pero delante tenemos a un equipo hecho para ganar la Champions y uno de los mejores entrenadores del mundo."

Luis Enrique y el estilo: "Es Luis Enrique. Xavi habla sobre la amistad entre ambos técnicos. "Tengo una relación personal con él, es uno de los mejores entrenadores del mundo y tiene un equipo para ganar la Champions. Podemos presumir que Pep, Luis Enrique y Arteta también son estilo Barça. Mañana buscaremos lo mismo: tener el balón, presionar alto... ADN Barça que nos identifica y enorgullece."

Xavi y Luis Enrique. Fuente: Mundo Deportivo

De nuevo, Mbappe: "Todos pueden marcar la diferencia, tiene grandes jugadores. Tienen un equipazo."

Pedri y Frenkie: Las dudas sobre los que podrán jugar. "Todos los que han viajado, salvo sorpresa, podrán estar disponibles mañana."

Dembélé y el PSG: "Era un reto para él. Pienso que son favoritos porque nos sacaron a uno de nuestros mejores jugadores. Los favoritos son ellos."

El juego: "Vamos a controlar al PSG. Tiene muchas variantes, ha cambiado el sistema y lo trabaja muy bien. Será un partido de tú a tú."

La estrategia: "No es una estrategia, lo pienso de verdad. La Champions es el objetivo principal de ellos, no para nosotros. Estamos en construcción, venimos con humildad. No es una estrategia."

El marcaje individual: No me gusta. "No lo he hecho nunca. Otra cosa son las vigilancias. Intentaremos estar más pendientes de los delanteros del PSG."

Xavi Hernández. Fuente: FC Barcelona

Vestuario: "Tenemos un vestuario excepcional. Los veteranos son ejemplares. Ayudan mucho a los jóvenes y eso es clave."

¿El XI titular?: "Los estados de forma son clave en la alineación que sacaré."

Finaliza la rueda de prensa del técnico catalán previa a un partido que la afición culé espera con ilusión y ganas de Champions, un escenario difícil con un rival potente pero Xavi deja claro que lo darán todo.