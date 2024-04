Xavi Hernández: "Es una gran victoria, pero estamos a medio camino todavía"

Cerca de las 23:30 llegó Xavi Hernández a la sala de prensa tras un partido sufrido donde el Barça tuvo que remontar tras un inicio de segunda parte muy activo por parte del PSG. Un 2-3 que deja una vuelta en casa más tranquila.

Comparecencia Xavi Hernández

Estilo ataque vertical vs PSG

"Sí, todo ha salido muy bien. Destacaría también el tema defensivo, habiendo igualado ese cuadrado que hacía el PSG, con Cubarsí en una banda, pero ellos también igualaban. Saltaba Dembelé, saltaba Marquinhos en el primer tiempo, en el segundo saltaba Lucas."

"Bien también en el mediocampo, y Robert Lewandowski ha estado muy bien. Ha aguantado balones, ha propociado los 1vs1 de Lamine y Raphinha. Ha sido de los mejores del partido, por no decir el mejor. En la esquina de la línea defensiva han entrado muchas jugadas."

"Desde el medio han tenido que bajar a ayudar en algunos momentos, porque eran marcas individuales. Se ha madurado un gran partido, tanto ofensivamente como defensivamente y es momento de estar orgullosos"

La posibilidad tras la victoria de llegar a semifinales

"Sigue siendo favorito el PSG, han hecho un gran partido. Es verdad que lo hemos minimizado, porque defensivamente hemos sido muy solidarios, hemos obligado a que jueguen por fuera, teníamos la línea defensiva muy bien. Hemos presionado bien, Robert y Gündogan hacían muy bien la primera presión. En líneas generales estoy muy orgulloso del equipo. Creo que es momento que el aficionado se pueda sentir orgulloso, es una gran victoria contra uno de los mejores equipos del mundo."

"Te aprietan, varían jugando por dentro y por fuera, acumulan mucha gente en la zona de creación, lo hacen muy bien. Estamos a la mitad del camino, será muy dificil en Barcelona.

Lamine Yamal lucha un balón con Nuno Mendes. Fuente: El País

Madurez tras la remontada del PSG

"Los jugadores se lo creen. Tenemos esta oportunidad y jugando de esta manera tendremos nuestras posibilidades de pasar a semifinales, pero no hay nada hecho. Es verdad que es momento de sentirse muy orgulloso, contento del trabajo del equipo, como han entendido lo que teníamos que hacer. Será muy dificil en Barcelona, pero es un gran partido del equipo. El Barcelona está vivo, sí.

Impacto de los cambios

"Habíamos hablado de este tipo de cambios. Con Pedri hablé que entraría media hora tras la lesión y ha estado extraordinario. Ha dado pausa, calma, es un futbolista diferencial. Su pase es extraordinario y nos ha venido muy bien ese empate, porque teníamos que entender que teníamos que salir mejor en la segunda parte. El equipo contrario no perdona a estas alturas, pero hemos madurado, hemos sabido competir más allá del 2-1 y hemos remontado un partido que se ponía difícil.

Pedri salió del banquillo y asistió para el 2-2. Fuente: El País

Expectativas para la vuelta tras la ilusión hoy

"Soy un barcelonista más, orgulloso, contento, pero esto no ha acabado. Estamos en la mitad de esta película, es verdad que tenemos una gran ventaja, con una victoria fuera de casa en Champions, pero esto no ha terminado. Tenemos un partido muy complicado en Barcelona el martes".

Posibilidad de seguir en el Barça

"No, no. Es momento de disfrutar, de acabar el trabajo. El martes tenemos un partido crucial para pasar a semifinales pero primero el sábado tenemos al Cádiz. No, no cambia absolutamente nada."

Enterrar los fantasmas europeos

"Venimos de años muy difíciles para el Barça en la Champions, y esta victoria demuestra que el equipo está bien. Es bueno y podemos competir como un señor equipo para intentar ganar esta competición. Hemos demostrado personalidad, orgullo, talento, muchas cosas que hacen que sea una gran victoria para el barcelonismo."

Celebración del equipo tras el 2-3. Fuente: El País

Capacidad de reacción del equipo

"Es una de las cosas que me hacen más feliz, que hemos mostrado personalidad ante la dificultad, y esto es muy importante en esta competición que nos costaba los últimos años. Es muy dificil dominarle muchos momentos al PSG y lo hemos hecho, especialmente en la primera parte, pero lo hemos hecho muy bien. Todos los futbolistas han hecho hoy un partido extraordinario".

Jugadores que han dado un paso adelante

"Pienso que jugadores como Robert o Cubarsí han dado un paso adelante e irradian a un nivel altísimo, brillante. Pero sobre todo destacaría al grupo. Así les he dicho en la charla, que teníamos que ser más equipo que nunca, más solidarios y generosos en el trabajo colectivo, tanto en defensa como ataque. Este es el gran orgullo de hoy del equipo."

Preparación del equipo para la recta final de temporada

"Es una gran victoria, de las mejores como entrenador del FC Barcelona. Pero estamos a medio camino, no hemos hecho nada todavía, y solo tenemos ventaja de un gol. Es muy poco en fútbol, tenemos que continuar, pero es una gran victoria por el cambio en esta competición."

Foto de equipo con Cubarsí de espadas. Fuente: El Español

Actuación de Cubarsí y la defensa

"Está a un nivel extraordinario con 17 años, se me acaban los elogios y los adjetivos ya, porque muestra una personalidad, gana duelos, está bien colocado y perfilado. Se comporta como un jugador de más edad".

Planteamiento ofensivo del partido de vuelta

"No cambiará la dinámica. Pienso que Luis Enrique ha planteado muy bien. Para contrarrestar, tienes que ganar duelos individuales y el martes tiene que ser igual o mejor, porque ellos tienen muchas cosas. Atacan por fuera, por dentro, es un super equipo."

Valoración del partido de Raphinha

"Es un jugador diferente y diferencial. Es de los mejores jugadores del mundo yendo al espacio, tiene un toque de pelota excelente, finaliza muchas jugadas de gol, nos da dinamismo. Es el primero que presiona, es intenso, tiene muchas virtudes, y sobre todo que trabaja para el equipo, pendiente de que juegue bien, y si eso pasa, él marca la diferencia."

Raphinha celebra su gol ante el PSG. Fuente: El Español

Frenar a Mbappé y al ataque del PSG

"Hemos defendido muy bien los ataques, no solo de Mbappé, sino de todo el equipo. Hemos basculado muy bien, tanto Araujo como Koundé han estado atentos de esos desmarques de Mbappé. La defensa ha marcado la diferencia hoy para el equipo."