El Atlético de las grandes noches. Sí. Sin más. Las noches europeas del Metropolitano comienzan a parecerse a las del Vicente Calderón. Y todo es culpa de su gente. De los más acérrimos, que nunca dejaron luchar por lo que consideran suyo.

Quizá lo menos importante de la ida de Cuartos de Final fue la victoria de la plantilla atlética. La fiel hinchada rojiblanca ya se siente campeona al poder disfrutar año tras año de partidos, viajes y ambientes como éstos. Pero quieren más, y esta vez parece que la vida les ha regalado la oportunidad de hacer algo grande. Y lo saben.

El rugido del Metropolitano

Ya es costumbre. ¿Cómo no va a serlo viniendo de esta afición? Un nuevo día, y no es noticia, el Metropolitano volvió a ser el foco de Europa gracias a todos los que viven el partido detrás de la valla. Y es que un partido de Champions League se vive diferente.

Año tras año, con la llegada de las eliminatorias, todos los seguidores se preparan para competir, además del título, por ser la mejor afición de la competición. Después de dos años de sequía atlética en partidos de la ronda del 'ko', Inter de Milán y Borussia Dortmund han experimentado lo que es el rugido del Metropolitano.

Esa convocatoria del grupo más radical para esperar a su equipo en la avenida habitual, hacerles saber a los jugadores que la afición está presente y meter el primer gol desde la grada. Detrás de las coloridas cartulinas que formaban un mosaico espectacular y un tifo esperanzador en el que se podía leer la frase "¡Ahora Atleti, ahora!", se encontraban miles y miles de gargantas que atronaban el barrio de San Blas con cánticos que hasta silenciaron el sonido del famoso himno de la Champions League. Los jugadores debían salir motivados después de eso, era lo lógico. Y así fue. Rodrigo de Paul consiguió el primer gol apenas minutos después del pitido inicial, tras una recuperación delante de la portería y provocada por la actitud de grada y jugadores.

Rodrigo de Paul celebra el primer gol del Atlético | Foto: @Atleti

Y claro que el estadio no iba a frenar. Quien pensase lo contrario sería porque ha vivido pocos encuentros en el Metropolitano. Ya con el primer gol en el marcador, los sesenta y cinco mil atléticos que acompañaban a su equipo se olvidaron del asiento que habían pagado y entonaron al unísono el cántico de "Te quiero, Atleti", todos juntos, abrazados y saltando encima de sus localidades.

La plantilla no bajó la intensidad y, seguramente tarareando las canciones en su cabeza, siguió al ataque en busca de una buena renta para su visita al Signal Iduna Park. Y así llegó el gol de Samu Lino, cuya temporada es indescriptible. Progresiones de arriba para abajo y de abajo para arriba a máxima velocidad, recuperaciones providenciales y llegadas al área hacen del brasileño el jugador total de la filosofía cholista.

Samu Lino se desliza de rodillas tras su gol | Foto: @Atleti

La grada no dejó de cantar y, finalmente, el Atlético de Madrid venció por dos a uno a los alemanes. Clara sensación no de derrota, sino de dudas, tras haber perdonado dos o tres ocasiones claras. No obstante, cualquiera de los aficionados que habitualmente pueblan el Metropolitano hubiera firmado a principio de temporada el necesitar un empate para meterse entre los cuatro mejores de Europa.

¿Cómo vive un Atlético una noche europea?

Partamos de preguntarnos qué es lo normal en estas ocasiones. Lo normal de un aficionado de un equipo acostumbrado a estos encuentros es la tranquilidad. Para entender a un atlético se debe saber que toda su vida, sus nervios y sus rutinas están fuera de lo normal, casi rozando lo irracional.

Si un aficionado promedio se encuentra nervioso durante el partido, el atlético lo lleva desde por la mañana. Si los nervios le empezaron al despertarse, el atlético lleva una semana intranquilo. Y así es la afición, porque no querrían por nada del mundo que una Champions les quitase el deseo con el que viven estos partidos.

Basándonos en lo diferente que se puede vivir un partido así, comenzamos. Nueve días de diferencia/descanso/recuperación (como se quiera llamar) ha habido entre el último partido liguero y el Borussia Dortmund. Nueve largos días en los que un atlético ha experimentado todas las sensaciones y sentimientos que un cuerpo humano puede llegar a tener. La propia cuenta oficial del club en la red social 'X' (antiguo Twitter) contaba los días y las horas para el comienzo del encuentro.

Y llega el día del partido. Un día en el que se olvida todo lo que se tiene en mente. Los problemas, las penas, las desilusiones junto a las alegrías y esperanzas se esfuman de los cerebros, en los que sólo caben pensamientos enlazados al partido de esa noche. Miles de niños, jóvenes, adultos y (¿por qué no?) ancianos caminan felices en las frías mañanas hacia los colegios, trabajos o cualquier actividad con su camiseta del Atlético de Madrid. Listos desde por la mañana y mirando a los demás con el pensamiento en la cabeza de que hoy les toca a ellos, atienden como pueden sus labores entre pensamiento y pensamiento sobre esa tarde.

Las obligaciones terminan y comienzan oficialmente sus distintas previas, pero todas con el mismo sentimiento y con el mismo lugar de acogida. Gente que se marcha a comer a los propios bares del estadio con la excusa de encontrar hueco para el coche. Gente que, después de increíbles madrugones, no puede pegar ojo para descansar unos minutos antes del día grande. Gente que viene desde pueblos remotos de Madrid, Castilla-La Mancha o Castilla y León. Gente que viene desde Barcelona y desde otros países para juntarse con su gente.

Los trenes llenos, los metros hasta arriba y los autobuses a rebosar para llegar a la cita del grupo más conocido entre su afición. Llamamiento a la hinchada para recibir al equipo casi dos horas antes entre cánticos, bengalas, botes de humo y banderas. Horas, e incluso días, de espera únicamente para ver el recorrido de menos de un minuto del autobús con los jugadores.

Banderas al cielo en el recibimiento al autobús | Foto: @Atleti

Siete y media de la tarde y noventa minutos todavía para seguir cantando, haciéndose oír desde los aledaños para calentar el ambiente y meter en el partido a toda su gente. Y cuando quedan quince minutos, para dentro. El estadio se completa en apenas minutos y se despliega un espectacular mosaico entre cartulinas que regalan al Metropolitano el color del Vicente Calderón. Un tifo que, por culpa de una gran racha de viento, se resbaló de las manos de los aficionados de la parte alta del fondo sur. Inmediatamente, sabiendo que son atléticos y que esa imagen no les acompaña, trabajaron todos en grupo para recuperar la forma de la pancarta a contrarreloj. Se consiguió, y los jugadores salieron a escena con la espectacular imagen de fondo.

Partido de nervios y con innumerables lamentos de las ocasiones desperdiciadas. Victoria y, al fin y al cabo, volver a dar las gracias a Diego Pablo Simeone por permitir lamentarnos de una victoria en Europa. El equipo quería más y deberá buscarlo en Alemania.

Y sólo son cuartos de final...

¡Ahora Atleti, ahora!

El Atlético de Madrid tiene una increíble oportunidad para luchar por la orejona. Primero deberá superar al Borussia Dortmund, donde ya ha hecho la mitad del trabajo. Ventaja por un gol que tranquiliza a los atléticos más nostálgicos.

Recordemos que el equipo de Simeone se ha clasificado en la última década en campos como Stamford Bridge, Allianz Arena, Anfield y Old Trafford. Además, en enfrentamientos recientes sólo la Juventus de Turín le ha remontado una eliminatoria. Por el camino han dejado fuera a equipos como el Liverpool campeón de la Champions, el mejor Barcelona de la última década dos veces, el FC Bayern en un ejercicio de resistencia nunca antes visto, el Manchester United de Cristiano Ronaldo o el Inter de Milán subcampeón europeo y que venía como un tiro en la liga italiana.

El Atlético de Madrid competirá contra sí mismo en el partido de vuelta. De ellos depende la clasificación, y en mucha menor medida del juego del rival. Ellos son los que tienen que salir como si se dejasen la vida en ello en uno de los mejores ambientes de Europa. Y casi seguro que lo harán, por el corto resultado.

La plantilla, más unida que nunca | Foto: @Atleti

Hablando con seguidores a la finalización del encuentro y después de la aparente vertiente pesimista, los ánimos se estabilizaron y se comprendió que todos los atléticos hubiesen firmado el resultado antes del comienzo. Hubo ocasiones para el tres a cero, sí; pero un larguero bendecido por Oblak les salvó en dos ocasiones del empate, una con el tiempo ya cumplido. La afición es optimista y considera que, de cara a la imagen del equipo, es mejor resultado el dos a uno que el dos a cero.

Oportunidad de oro para clasificar a semifinales, donde esperan Paris Saint-Germain o FC Barcelona.