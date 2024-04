Saúl se afianza en el "Top10" histórico

El partido del pasado miércoles fue muy especial para todos y cada uno de los atléticos. Desde el aficionado que se dejó la garganta en la grada hasta el último trabajador del Club, pasando por jugadores, cuerpo técnico y directiva. Resumiendo, para lo que denominó Diego Pablo Simeone como "las cuatro patas" que dan sustento y solidez al equipo si están bien unidas.

Sin embargo, para uno de los futbolistas rojiblancos que pisó el césped del Metropolitano, la victoria tuvo, si cabe, un sabor un poquito más especial. Y es que Saúl Ñíguez cumplió 421 partidos con la camiseta rojiblanca ya que disputó los últimos minutos del duelo contra el Borussia Dortmund, que acabó con victoria rojiblanca por 2-1 en esta ida de los Cuartos de Final de Champions League.

De esta forma, Saúl se convierte en el octavo jugador con más partidos vestido de rojiblanco y afianza su posición en el "Top10". Una lista que encabeza Koke con más de 600 partidos pero en la que el centrocampista ilicitano del Atlético de Madrid supera a figuras ilustres como Fernando Torres (404) o Gabi (417).

Saúl debutó en la temporada 2011/2012 en un encuentro de UEFA Europa League contra el Besiktas, competición que acabaría levantando el conjunto colchonero en la final de Bucarest contra el Athletic Club y que se convertiría en el primero de los seis títulos que ha ganado el canterano rojiblanco con su equipo de toda la vida.

Por poner un punto negativo a esta situación, hay que reconocer que Saúl no pasa por su mejor momento, ni en lo futbolístico ni en lo mental. Tras una cesión en el Chelsea que no resultó beneficiosa para ninguna de las partes, el jugador volvió a la disciplina rojiblanca para aportar a la zona media de los del Cholo pero de momento sus cifras están lejos de lo que parecía que iba a ser este jugador. El propio Saúl reconoció después de la eliminatoria ante el Inter de Milán que no pasaba por un buen momento personal pero que, como buen atlético, seguiría trabajando para revertir la situación. De momento, en el último choque liguero ante el Villareal, el ilicitano anotó el gol de la victoria es los instantes finales en un amago de renacer que todos los aficionados rojiblancos esperan que sea el definitivo. Saúl necesita al Atleti y el Atleti necesita a Saúl. Ojalá que la situación cambie y los 421 partidos sean muchos más.