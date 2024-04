Puntuaciones del FC Barcelona ante el PSG en la ida de cuartos de final

El FC Barcelona visitaba el Parque de los Príncipes con la idea de sacar un resultado positivo para la vuelta en Montjuic. Y así fue. Una primera parte espléndida y unos acertados cambios por parte de Xavi en el segundo tiempo, decantaron el primer choque de los Cuartos de Final para los azulgranas.

Titulares

Ter Stegen: 7. Un central más.

El trabajo de los porteros en Can Barça no es el mismo que en cualquier otro equipo. El alemán busco de manera acertada las espaldas de la defensa para poder superar la presión de los hombres de Luis Enrique. En los goles pudo hacer algo más.

Cancelo: 7'5. Muy completo

El portugués tenía la misión de defender las internadas de Dembelé y, en su banda, el francés no apareció. Además, dio salida por el carril izquierdo al equipo y se incorporó bien en ataque. Se jugó el penalti y la expulsión en una acción con Mbappé.

Araújo: 8'5. Un muro

El partido del uruguayo es una oda a la defensa. Taponó una gran cantidad de tiros de los parisinos y no dejó respirar a la delantera parisina. Con el balón tuvo un 90% de pases acertados, hecho a destacar porque precisamente el central no destaca por su criterio con el balón.

Cubarsí: 9. Personalidad

El central nacido en Girona secó a Mbappé, Dembelé, Asensio, Barcola y todo lo que se le ponía delante. Con 17 años, en unos cuartos de final de Champions League hizo un 89% de pases acertados (48/54). Cierto es, que tuvo un par de errores, pero los corrigió al instante.

Koundé: 9. Misión imposible

El lateral francés tenía la misión de parar al mejor futbolista del mundo en la actualidad. Lo hizo, sobradamente. Solo con eso, su partido merece un excelente.

Sergi Roberto: 7'5. Trabajador.

El capitán azulgrana vio la amarilla en una acción que no era necesaria y se perderá la vuelta en Montjuic. A pesar de eso, el jugador catalán hizo un trabajo incansable sujetando al equipo en defensa y ayudando en ataque en campo contrario.

Gundogan: 7'5. Asistente

Asistió en el 2-3 de Christensen a balón parado y fue el jugador que creó más oportunidades del partido (4). El Barça tuvo un partido muy exigente a nivel físico que le pasó factura al alemán, ya que tuvo que defender en muchos momentos y no está acostumbrado. De todas formas, el ex del City no hace un partido malo.

Frenkie de Jong: 6'5. Discreto

El holandés volvía de la lesión que lo tuvo apartado un mes de la competición. A pesar del 92% de precisión en los pases, el mediocentro no destacó mucho en el encuentro y fue sustituido en el 75'.

Lamine Yamal: 7'5. Aire fresco

El extremo de 16 años, le dio aire en la primera parte a un FC Barcelona que necesitaba salir de atrás cuando era sometido por el PSG. Lamine pudo lanzar varias contras, pero le faltó un punto de precisión.

Lewandowski: 8'5. Incisivo

El polaco hizo un auténtico partidazo ganando la mayoría de duelos a la defensa parisina y descargando balones con muchísima facilidad. Hacía tiempo que no se veía un partido tan completo del delantero del Barça, que no tuvo muchas oportunidades de marcar, pero sí generó la mayoría.

Raphinha: 9'5. Goleador

París parece un terreno amigo para los brasileños. Ayudó en defensa, lanzó al equipo en los contrataques y, sobre todo, marcó. El primer gol, después de un rebote, lo mandó a la escuadra. El segundo, golpeó extraordinariamente un balón espléndido de Pedri.

Cambios

Joao Félix: 7. Control

El portugués salió en el 60' y tuvo el partido controlado en todo momento. Interpretó a la perfección lo que necesitaba el equipo e incluso pudo asistir a Ferran Torres en una de las últimas acciones del encuentro

Pedri: 8. Mágico

Volvía de lesión, después de meses fuera del terreno de juego. Tardó un minuto en ponerse el sombrero de mago, sacar la varita y fabricar una asistencia en forma de regalo para Raphinha, Xavi y los más de 2000 aficionados desplazados a París.

Pedri asistió a Raphinha en el 2-2. /FCB

Christensen: 8. El Gran Danés.

Al igual que Pedri, el nuevo pivote defensivo del Barça salió en el 75' y marcó en el 76' en un córner, donde Donnaruma estuvo poco acertado. Estaba apercibido y vio la amarilla por lo que se perderá el encuentro en Montjuic.

Ferran Torres: 6. Suficiente

El tiburón no pudo demostrar su mordida en los quince minutos que disputó, pero trabajo en defensa para cubrir la banda de Mbappé.

Fermín: -

Salió en el 86' y vio una amarilla por protestar.

Xavi: 9. Acertado

Al técnico egarense no le pudieron salir mejor los cambios. Desactivó a Mbappé y Dembelé, generando un 2 vs 1 en cada banda. Ganó la primera partida a Luis Enrique.