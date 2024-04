El Atleti deja salir vivo al Dortmund

Tras una gran primera parte en la que el Atleti se puso por delante con 2-0 en una primera parte que pudo sentenciar metiendo el tercero o incluso un cuarto gol, pero que se les escapó tras los cambios del Borussia Dortmund.

Una primera parte para el recuerdo

El Atlético de Madrid salía con el XI de gala para el partido de cuartos de final. Exceptuando la baja de Hermoso para el central zurdo, siendo César Azpilicueta quien le sustituyó en el 11.

Donde saldrían como titulares con el clásico 3-5-2: Oblak, Azpilicueta, Giménez, Witsel, Lino, Llorente, Koke, De Paul, Molina, Morata, Griezmann.

Mientras que el Dortmund salía con sus habituales, a la excepción de Julian Brandt, que al tener por delante a Nmecha se quedaría en el banquillo.

La disposición del XI titular del BVB fue la siguiente; con un 4-1-4-1: Kobel; Maatsen; Schlotterbeck; Hummels; Ryerson; Emre Can; Sabitzer; Adeyemi; Nmecha; Jadon Sancho; Füllkrug.

Los problemas que presentó el Dortmund fueron sobre todo a la salida de balón, donde el primer gol llegaría tras una gran presión del Atleti a Maatsen, quien estaba colocado tácticamente de 5, siendo el medio centro del equipo para la salida de balón, donde el Atleti se dio cuenta del fallo de colocarlo en esa posición, y que tras la presión perdería el balón para que Rodrigo De Paul hiciese el primero. Para ver el segundo, primero se tendrían que ver grandes ocasiones del Atleti, donde no paro de generar peligro al rival, habiendo remates de espuela de Witsel, o chilenas de Samuel Lino, pero hasta el 32’ el Atleti no pondría el 2-0 tras otro fallo de salida del Dortmund, en la que Griezmann se hizo con el balón, para dejársela tocadita a Lino y rematar a placer.

Lo que más destacó en esta primera parte, fue la mala salida de balón del Dortmund, teniendo más problemas a la hora de sacarla jugada, que defendiendo, fallos muy graves y que tenían fácil solución con el típico balón al delantero, o cambiando al jugador que sacaba el balón, aun así, el Atleti fue el que propiciaba estos errores con la presión que ejercían a su rival, pero si le damos un vistazo a sus estadísticas, el Atleti iba siempre por debajo en la posesión, siendo un constante 30%/70% a favor del Dortmund, demostrando el ataque que hacía el Atleti, pero que lo hacía sin aguantar a esperar la jugada que les diese otro gol, sino que fue un ataque más a lo loco.

Lino celebrando el segundo. Fuente: Champions

Segunda parte de agobio

En la segunda parte el Dortmund cambió por completo con la entrada de Brandt en el campo, quien se sumaba a la salida de balón de los centrales y el 5, que pasó a ser Emre Can, por lo que estaba mejor preparado el equipo para ir al ataque, además de mejorar defensivamente. Con Brandt el equipo fue más ofensivo, generando ocasiones de ataque importantes para el equipo alemán, sin embargo, el Atleti también tuvo ocasiones para sentenciar la eliminatoria, pero el cambio de Brandt fue esencial para que el Dortmund no cállese antes de tiempo. No fue hasta el minuto 81’ donde Haller, que entró de suplente, marcaría el 2-1 tras un error en el despeje De Molina donde no cazaría velozmente el delantero.

Si nos fijamos en las estadísticas y en los cambios del Cholo Simeone, era evidente que lo que más quería era mantener la posesión de la pelota, con la entrada de jugadores como Pablo Barrios, además de la entrada de Saúl, y poner en el carrilero derecho a Marcos Llorente, y a Riquelme en la parte de la izquierda, todos estos cambios los hizo el Cholo al verse muy superado en posesión de pelota.

La cosa no se quedaría así, ya que tras la entrada en el campo de Jamie Bynoe-Gittens estarían apunto de igualar la eliminatoria, tras un remate del mismo que dio en el larguero, y con otro remate, esta vez de Brandt de cabeza, que daría en el poste en el último minuto del descuento. Pese al 2-1 final, el Atleti sigue teniendo la eliminatoria a su favor, pero el partido de vuelta se dará en Alemania, y con un resultado tan corto, tiene toda la pinta de que será un partido muy duro, en el que el Atleti no querrá dejar escapar su ventaja, y en el que el Dortmund frente a su afición no se dejará derrotar.