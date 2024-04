El Betis vuelve a la senda del triunfo de la mano de Fekir

Después de cuatro derrotas consecutivas, el beticismo vuelve a sonreír tras un apretado triunfo ante el Celta de Vigo. Pasada una soporífera primera parte, los verdiblancos se adelantaron con un tanto de Juan Miranda, a la salida de vestuarios y reafirmaron su ventaja con un golazo de Fekir. Sin embargo, Larsen puso el 2-1 definitivo que convirtió los últimos minutos en un suplicio para el conjunto local.

A expensas de que el Valencia juegue frente a Osasuna en El Sadar el próximo lunes, el Real Betis se coloca séptimo, apenas un punto por delante de los chés. El Celta de Vigo sigue metido de lleno en el problema y solo aventaja con tres puntos al Cádiz CF, que marca el descenso.

Una primera parte de ''en-sueño''

Los primeros minutos de ‘’fútbol’’, si es que así se puede llamar a una maraña de pases y golpes en el medio del campo, sentaron la soporífera base de la primera mitad de juego. El Celta regalaba la posesión constantemente por la presión alta del Betis, pero cuando el esférico recaía en botas verdiblancas, los hombres de Pellegrini no encontraban la manera de crear un mínimo peligro.

Después de este tan pesado primer cuarto de hora, digno de competir con estudiar la anatomía de un caracol -siempre con respeto a los eruditos de la materia-, el Celta comenzó a mover mejor el esférico y crear las primeras ocasiones de peligro. Larsen avisó hasta en dos ocasiones, en primera instancia con un disparo potente desde el interior del área que Rui Silva desvío, y después con un testarazo que rozó el larguero. La indecisión bética provocó que los vigueses comenzaran a crecer con el balón, generando bastante más peligro que un Betis adormecedor. La primera ocasión del conjunto andaluz fue un cabezazo de Willian José que se marchó bastante desviado, pero que rompió con 25 minutos de los heliopolitanos sin pisar el área contraria.

Gran parte de esta aparente falta de ideas en las filas béticas fue el pobre papel de Isco en los primeros minutos de juego. El malagueño sufrió una doble marca que le evitó poder repartir de mejor modo el juego, lo que no quita, que evidentemente fue el mejor sobre el terreno de juego. Sin mucho más que destacar, ambos equipos se marcharon con un 0-0 al descanso y más de un aficionado permaneció en sus asientos, muy posiblemente porque se habían quedado dormidos.





El primer gol del Betis | Foto: El MIRA.

Suplicio final

Una buena bronca de Manuel Pellegrini o quizás la magia de la Feria de Sevilla fue suficiente para cambiar esta tendencia monótona durante la segunda mitad. Después de 47 minutos de juego, Pablo Fornals fue capaz de ejecutar el primer tiro a puerta del Real Betis, aunque este mismo acabó siendo blocado por Guaita. Sin embargo, cinco minutos después, el guardameta del Celta no correría la misma suerte. Desde el carril derecho, Héctor Bellerín fue capaz de dar un magnífico pase a Juan Miranda, que raso y al primer toque clavó el primer gol del partido. Una gran conexión entre laterales para adelantar al Betis en un partido que tenía el semblante de un sendo empate sin goles.

El gol desmotivó al conjunto visitante, que cesó la toma de la iniciativa. No obstante y contrario de lo que podría parecer, el Betis no consiguió hacerse con el control total del partido. El gol y sus minutos próximos no fueron más que una breve interrupción del espectáculo trabado y poco vistoso. Una cena pesada que solo pequeños aperitivos en forma de detalles de calidad de Fekir e Isco pudieron amenizar.

Exactamente 30 minutos después del primer gol, llegó el segundo de los verdiblancos. Si antes era de lateral a lateral, ahora de mago a mago. Isco puso un pase esplendoroso a Fekir, no sin antes haber recortado a su marca, y el galo, desde la esquina del área y con los de Giráldez descolocados, cruzó el balón a su pierna derecha y ya dentro del área viguesa hundió la red con un zapatazo de su pierna mala. La fiesta parecía aguada con el linier levantando el banderín, pero sin embargo, el VAR corrigió su decisión y el primer gol de Nabil Fekir subió al marcador para hacer el 2-0.

Después del segundo tanto de la calma, la afición comenzó a corear a los ídolos del partido. Miranda e Isco tras marcharse al banquillo y Manuel Pellegrini tras varias semanas de rumores con una supuesta salida. Ahora bien, la felicidad se cortó de golpe cuando recién entrados al descuento, Larsen enchufó un remate de Cervi que se iba fuera para poner el 2-1. Los consiguientes minutos fueron duros y a los locales les tocó aguantar las embestidas de los gallegos, que no fueron suficientes para evitar el triunfo bético.