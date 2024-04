Previa Rayo Vallecano vs Getafe: En busca de la salvación matemática

Este sábado día 13 de abril del 2024, el Rayo Vallecano y el Getafe se verán las caras en un encuentro en el que ambos equipos quieren los tres puntos para conseguir sus objetivos. El encuentro tendrá lugar a las 16:15 horas en el Estadio de Vallecas, donde Figueroa Vázquez será el encargado de llevar por buen camino el ritmo del encuentro.

Ambos equipos están en busca de los tres puntos para poder estar más cerca de sus objetivos y, de alguna forma, empezar a mejorar su racha en los encuentro disputados durante las últimas jornadas. El Rayo Vallecano se encuentro en la posición 16 de la tabla, con un total de 30 puntos, de los cuales trece han sido jugando en casa. Por otra parte, el Getafe busca la salvación matemática en este partido, así lo ha confirmado Bordalás en la rueda de prensa. El equipo azulón se encuentra en la posición 11 de la tabla clasificatoria, con un total de 38 puntos, de los cuales 10 han sido como visitantes. Por las estadísticas se puede ver que, jugar fuera de casa no es un punto fuerte para los de Bordalás, y para los de Iñigo Pérez no se les ha dado demasiado bien, a lo largo de la temporada, jugar en casa. Sin embargo, ambos equipos están dispuestos a darlo todo para conseguir los tres puntos, por lo que saldrán con todas la garra para abatir a su rival, ya que aún la permanencia matemática, para ambos equipos, en Primera División está en juego.

Ausencias

Ambos equipos llegan al encuentro correspondiente a la jornada 31 de LaLiga con ausencias que son importantes para ambos cuadros. Por su parte, el Rayo, tendrá que saber llevar las ausencias de Falcao, por lesión muscular, Álvaro García por lesión en los isquiotibiales. Tampoco podrá contar con Diego Méndez por problemas físicos, y se tiene en duda la posible ausencia de Kike Pérez por lesión en la costilla.

En cuanto a las ausencias con las que tendrá que palear el cuadro azulón, entre ella se encuentra la falta de Duarte por lesión en el hombre, Mayoral por lesión del menisco, quien no volverá hasta finalizada la temporada; por otro lado, tampoco podrá contar con Arambarri por rotura del ligamento cruzado, otro jugador importante para los azulones con el que no podrán contra hasta finales de temporada, y por último, también tienen que sobrellevar la ausencia de Aleñá por acumulación de tarjetas.

Historial

Estos rivales se han visto las caras en el terreno de juego en un total de 28 ocasiones. De este total, en 12 encuentros el Rayo se llevaba la victoria, mientras que en ocho se la llevaba el Getafe. Los ocho encuentro restantes los equipos firmaban las tablas al finalizar los encuentros. En las cinco últimas ocasiones en las que los equipos se vieron en los terrenos de juego, en dos ocasiones el Rayo Vallecano se llevaba los tres puntos, una de ellas por un contundente 3-0 , la otra por un total de cero goles a dos. De estas últimas ocasiones el Getafe no ha logrado abatir al Rayo Vallecano, por lo que las ocasiones restantes, tres encuentros, han terminado en tablas; dos de estas terminaban con el 0-0, mientras que en una ocasión ambos equipos lograban abatir la portería rival en una ocasión, finalizando el partido con el 1-1 en el luminoso.

Último encuentro entre el Getafe y el Rayo Vallecano // Fuente: LaLiga

¿Cómo llegan?

Ambos equipos llegan con rachas altamente mejorables, pues el número de victoria de ambos es una. Por su parte, el Rayo Vallecano, en sus últimos cinco encuentros, ha obtenido una victoria ante el Betis por dos goles a cero; también ha finalizado dos encuentros con las tablas en el luminoso, uno de ellos ante el Cádiz, donde ambos equipos lograban abatir la portería rival en una ocasión durante los 90 minutos de juego; el siguiente empate llegó en el encuentro ante el Celta, donde ninguno fue capaz de anotar gol durante el tiempo de juego. Finalmente, los locales han obtenido dos derrotas en los últimos encuentros, una ante el Girona por un contundente 3-0, la siguiente ante el Alavés por la mínima, 1-0.

Por otro lado, el Getafe no está obteniendo una de sus mejores rachas en la temporada, pues en los últimos cinco encuentro ha obtenido una victoria, ante el Girona por la mínima, 1-0. Por otra parte, ha cosechado un empate ante Las Palmas en un encuentro de muchos goles, donde el marcador final indicaba el 3-3. Finalmente, el equipo azulón ha obtenido tres derrotas en los últimos cinco encuentros. Una de ellas llegó en el encuentro ante el Barcelona, por un contundente 4-0, otra llegó de manos del Valencia, donde los valencianos lograron hacerse con los tres puntos por la mínima. Por último, llegó la derrota ante el Sevilla por la mínima, 0-1.

Árbitro del encuentro

El encargado de llevar la trayectoria del partido por buen cauce es el colegiado Figueroa Vázquez, proveniente de Sevilla, y con 44 años, será el encargado de dirigir el encuentro ente el Rayo Vallecano y el Getafe en esta jornada 31 de LaLiga. Figueroa Vázquez debutó en Primera División en la temporada 2020/2021 tras ocho temporadas dirigiendo los encuentros de Segunda. El colegiado ha pito un tal de 72 encuentros en la máxima categoría del fútbol español, en los cuales ha mostrado un total de 315 amarillas y 14 tarjetas rojas de forma directa. También cabe destacar que ha pitado un total de 18 penaltis a lo largo de los encuentro en Primera División. En esta ocasión lo acompañará en el VAR su compañero Prieto Iglesias.

Declaraciones

Bordalás: “Sabemos que nos enfrentamos a un rival que tiene mucho en juego, que va a haber un ambientazo. Me comentan que ya no quedan entradas, que está haciendo una temperatura fabulosa y que, bueno, vamos a ver un muy bonito partido, no tengo ninguna duda”, asegura que se trata de “dos equipos que quieren conseguir la victoria, muy disputado. Estamos, como lo hacemos habitualmente, preparando durante la semana. Hemos tenido tiempo suficiente para preparar el partido de manera notable”. “Estoy convencido de que el equipo va a ser un buen partido”. Bordalás también ha comentado que “nosotros, en primer lugar, tenemos que pensar en conseguir los puntos, como vengo diciendo en la temporada, para sellar matemáticamente la salvación”

Convocatoria

Por parte del Rayo Vallecano, no se ha publicado convocatoria para el encuentro ante el Getafe.

Getafe vs Rayo Vallecano en la jornada 19 de LaLiga // Fuente: LaLiga

Los elegidos por Bordalás para este encuentro son: Fuzato, David Soria, Djené, Angilleri, Gastón, Luis Milla, Mata, óscar, Greenwood. Latasa, Alderete, Rico, Cardona, Maksimovic, Iglesias, Moriba, Yellu, Diego y Risco.

Posible alineación

Por parte del Rayo Vallecano, el posible once inicial puede ser: Dimitrievski, Iván Balliu, Abdul Mumin, Pathé Ciss, Pep Chavarría, Jorge De Frutos, Unai López, Isi Palazón, Óscar Valentín, Álvaro García y Sergio Camello.

Por otro lado, el posible once titular del Getafe puede ser: David Soria, Juan Iglesias, Djené, Alderete, Álvarez, Greenwood, Luis Milla, Yellu Santiago, Ilaix Moriba, Maksimovic y Óscar Rodríguez.